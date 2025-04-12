中環味遊南美 招牌牛臀肉蓋扒濃香

牛扒配上以歐芹、薄荷葉為主要材料製成的阿根廷青醬，有助突出牛肉的甜香及減低肉膩。（圖為澳洲MS9+和牛，$348）（餐廳提供）

【明報專訊】追求濃烈牛味者，相信會對阿根廷牛肉念念不忘。剛於上月於中環蘇豪區正式開業的Picanhas'，便以地道南美洲菜式為主打。餐廳名字「Picanha」在葡萄牙語中指牛臀肉蓋部位，亦是餐廳的招牌菜式。廚師選用南美經典的牛臀腰肉蓋部位，先經煙熏逼出油脂，再以高溫炙烤鎖住肉汁，薄切後配上自家製阿根廷青醬（chimichurri），入口鮮嫩多汁，肉味非常濃厚。如果想試更多不同級別的牛臀肉蓋扒便要在晚市到訪，餐廳提供多種選擇，包括200日穀飼黑安格斯（$228）、自家乾式熟成黑安格斯（$268），兩者皆散發不同程度的濃郁肉香，搭配附送的鴨油炸薯條，冶味又飽肚。另有供應1公斤T骨牛扒及1.2公斤斧頭扒（均為$1098），方便二人或多人分享品嘗。

餐廳另一賣點是使用西班牙Josper燒烤爐烹製多款燒烤菜式，例如意大利紅蝦串（$148）及乾式熟成牛肉串（$108），燒烤爐採用開放式設計，坐在吧枱位置便可近距離欣賞廚師的烹煮過程。甜品方面推薦牛奶焦糖雪糕新地（$88），以濃郁的牛奶焦糖醬點綴，入口滑溜香甜；而西班牙地道小食油條churros（$88），炸得外脆內軟，蘸上朱古力醬更添滋味。

此外，Picanhas'的午市套餐更是高性價比之選，最抵食套餐每位僅需$158，便可享用招牌牛臀肉蓋扒或香煎三文魚，可選配薯條或烤蔬菜，並附送西班牙油條及特選飲品，中環上班族又有新飯堂。

Picanhas'

地址：中環蘇豪伊利近街27號及29號地下

網址：picanhashk.com

註：另加一

[趁「熱」食]