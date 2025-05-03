「四合院」歎手工菜 「長情」粉絲表孝心

【明報專訊】若媽媽喜愛傳統中菜，早前完成翻新的中菜餐廳海景軒正適合你跟媽媽結伴而來。經重新設計的海景軒，以四合院為設計靈感，融合現代清簡雅致的用餐氛圍，比從前傳統格局多添一份時尚感。餐廳由即日至5月18日推出母親節晚市套餐，由擁有逾40年經驗的中菜行政總廚余照軍設計，他表示今年母親節菜單迎合現代人注重健康飲食的趨勢，味道以清鮮為主，調味不會太濃太油膩。

身為客家人的余照軍笑說：「客家人宴客、擺酒結婚都會用粉絲，寓意長情，子女在母親節藉粉絲對媽媽表達愛意。」因此他設計了薑葱粉絲大花蝦碌，並以「煲仔」盛載，當侍應掀起煲蓋，蝦香四溢，令人食指大動！大虎蝦分量十足，經泡油後再與薑、葱、牛油等同炒，殼冶味，肉爽彈；而粉絲則吸盡精華，入味又帶點柔韌。

當然他不忘為愛美的媽媽準備滋補養顏的美饌，菜單加入花膠、燕窩。花膠菜膽燉北菇，以肯尼亞花膠配上經8小時熬製而成的火腿豬肉雞湯、大白菜乾及日本花菇，湯頭清甜，花膠爽滑。而甜品的燕窩杏仁露則選用美國龍王杏（南杏）和北杏磨成漿，搭配杏仁粉、粟粉及蛋白製成的杏仁露，香濃而不腥，搭配足料冰糖燉燕窩，每一口都充滿奢華。

菜單中還有海景軒多道長青的招牌菜。好像頭盤的茶香熏素鵝一直是餐廳熟客的至愛，廚師把腐皮煨入香菇素湯，再包裹紅蘿蔔、西芹和冬菇絲蒸煮，最後以蔗糖和茉莉花茶葉煙熏15分鐘，腐皮多汁美味，散發清新煙熏香。至於五糧液美國黑豚肉叉燒，則以五糧液、桂花蜜等醃過，肉質鬆軟並帶桂花香。另在餐牌上有30多年歷史的手工菜「金華玉樹雞」，此菜工序繁複，廚師先把三黃雞於薑葱水內浸熟，再把它浸入瑤柱蝦米水至入味，接着起出雞肉，搭配金華火腿片和冬菇片蒸煮後，淋上芡汁，一次過同吃雞肉火腿冬菇片，帶香滑又鹹鮮的複雜風味。而砂鍋梅菜鴛鴦豬炒飯的鴛鴦是指煎香的燒腩肉與帕爾馬火腿，還加入惠州甜梅菜提味。蔬菜還有三色津白及金磚豆腐。記者率先試過部分菜式，味道紮實，不會過濃或太油膩，而且手工菜和滋補食材，甚有大時大節回家吃飯的味道，感覺暖心。

海景軒：母親節套餐

價錢：每位優惠價$788（2位起，2日前預訂）

日期：即日至18日晚市

地址：尖沙嘴東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店B2樓層

網址：t.ly/VhCGC

註：另加一

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