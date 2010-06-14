銀座$880歎omakase晚餐 軍艦壽司爆滿鮮甜海膽

微脆而肉嫩的燒鰻魚，綴了一些柚子皮碎，清新的果香中和鰻魚的膩感。（陳麗斯攝）

手握壽司功架--客人於下午3時已可在「銀座 鮨 魯久」享用晚市廚師發辦，坐在半圓形壽司吧枱欣賞江戶前壽司師傅手握壽司的功架。（陳麗斯攝）

【明報專訊】近年，高性價比（CP值）已成為全球飲食界的大趨勢，在日本搵食也不例外。當地更有專屬詞彙「コスパ（cospa）」，是英文cost performance的縮寫，成為雜誌、電視節目甚至YouTube頻道的熱門流量密碼！而銀座、日本橋一帶是東京都內消費最高的地段之一，因此能夠在區內找到性價比高的餐廳自然大受歡迎。今次記者根據日本網民推介，走訪了幾間當地的話題餐廳，最驚喜的莫過於在銀座萬怡酒店內發現的omakase（廚師發辦）晚餐，不但價格低於900港元，且從前菜到甜品共有20道菜式，豐富實惠，性價比極高！

在東京銀座這個高級食肆林立的地區，想吃一頓有水準的廚師發辦晚餐，動輒2萬日圓（約1066港元）以上。對不少旅客來說，想體驗正宗江戶前壽司，又不想大破慳囊，選擇變得有限。不過，最近在網上引起熱話的江戶前壽司店「銀座 鮨 魯久」，其廚師發辦晚餐價錢每位低於2萬日圓，在Google評分更高達4.9分。

餐廳去年5月開業，位於東京銀座萬怡酒店，鄰近地鐵東銀座站A1出口，步行約3分鐘即可到達，位置便利。店內裝潢雅致，半圓形檜木壽司吧枱設計，座位寬敞，客人可舒適地近距離欣賞壽司師傅的手藝。採訪當日，更有不少來自韓國及歐美的遊客。壽司師傅本間先生，擁有超過20年壽司製作經驗，曾在海外工作，因此能以基本英語溝通，加上有店員能操流利韓語，對海外遊客來說環境友善。

豐洲直送鮮貨 晚市3時開始供應

壽司店每日從豐洲市場直送新鮮海產到店，並使用赤醋壽司飯，以時令食材及傳統手藝為賣點。餐廳現時提供午市及晚市廚師發辦套餐，按時令更換菜式。

午市廚師發辦每位收費8800日圓（約470港元），包12貫手握壽司、卷物、湯和甜品，非常豐富；而晚市套餐每位收費約16,500日圓（約880港元），食材升級，包括14貫手握壽司、卷物及3款料理等，共約20道食品，用餐時間約2小時。以銀座地段來說，這個價錢絕對屬於高性價比。更特別的是，晚市廚師發辦由下午3時開始供應至晚上10時，對遊客來說，可更方便安排緊湊的行程。

炙燒鰤魚 外焦香內半生熟

記者自費品嘗晚市廚師發辦套餐，頭盤有左口魚刺身、海葡萄和熒光魷魚，魷魚配上秘製醬汁，鮮味突出。壽司部分，海膽軍艦毫不吝嗇，鋪上兩層北海道馬糞海膽，鮮甜味濃，打卡一流！炙燒鱈魚和炙燒鰤魚壽司則外層微焦，內呈半生熟，魚油香氣與魚肉柔軟度平衡得宜，表面點綴少許特製洋葱蘿蔔蓉能中和油膩感，令人回味。鰹魚壽司魚肉偏珊瑚紅色，味道細膩鮮美。昆布鯖魚卷則用上厚切醃山口鯖魚，酸香開胃，表面昆布更添鮮味。吞拿魚蓉手卷配搭黃色的日式醃蘿蔔粒，酸甜中和油膩，鮮味層次分明。吞拿魚蓉卷的魚蓉分量極澎湃，魚香極濃又軟滑，搭配日式醃蘿蔔平衡油膩感。

燒鰻魚綴柚子皮 清香肉嫩

其他壽司如北海道三文魚及帆立貝、赤身吞拿魚、甜蝦、銚子金目鯛等，全部非常新鮮。北海道三文魚子配蟹肉或迷你三文魚子丼皆十分鮮甜，燒鰻魚綴柚子皮碎清香肉嫩，玉子燒微暖微甜。整體食材新鮮，分量十足，體驗令人滿意，絕對物有所值。而且壽司師傅本間手勢純熟，製作節奏明快，用餐氣氛輕鬆。2小時用餐時間內，吃得盡興又滿足。不過，若要拍攝製作過程、室內環境，最好先問准店家，以免發生任何誤會。●

銀座 鮨 魯久

地址：東京都中央區銀座6-14-10 東京銀座萬怡酒店1F

網址：ginza-sushiroku.com

（可訂座）

●旅遊錦囊

證件：持香港特別行政區護照毋須簽證；並於bit.ly/3TE6mHj網上辦理入境審查、海關申報

匯率：100日圓約兌5.33港元

航班：5月份香港往返東京，香港快運航空約1762港元起（包寄艙行李，連稅及附加費）

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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