日本橋$63起歎和牛壽喜燒

「特上」級選用A4至A5級名種黑毛和牛肉，圖為記者當日嘗到的米澤牛肉眼。（陳麗斯攝）

【明報專訊】美食不怕巷子深，去年9月開業的隱世壽喜燒店「日本橋 一里」（日本橋 いちり），以大眾化價錢提供高級黑毛和牛壽喜燒，性價比極高。店家選用A4至A5級雌黑毛和牛，肉質柔軟，入口即融。店內牛肉分為「上」及「特上」兩個級別，「特上」更會選用當日名種黑毛和牛，例如近江牛、松阪牛或仙台牛等。

餐廳主打壽喜燒和涮涮鍋兩種食法。壽喜燒醬汁使用2年熟成古式醬油為底味，鮮香醇厚且甜度剛好。涮涮鍋則採用京都風鰹魚昆布湯，味道清雅。點餐時先選食法，再選牛肉級別，「上」為1190日圓（1人分量，約63港元），「特上」則為1780日圓（1人分量，約95港元），可按喜好追加牛肉。另可加白飯套餐（500日圓，約27港元），包含白飯、雞蛋、漬物、蔬菜拼盤和味噌湯。

記者點了特上壽喜燒加白飯套餐，合共2280日圓（約122港元），當天供應A4級米澤牛肉眼。米澤牛與神戶牛、松阪牛並列「日本三大和牛」，肉質細膩，霜降油花分佈均勻，以此價錢能在日本橋享用A4級名種和牛壽喜燒套餐，絕對超值。

點餐後店員會講解食法，菜單上亦有短片指引。先以牛脂抹勻壽喜燒盤，加入少許壽喜燒醬汁，將牛肉略煎後蘸蛋液品嘗，柔滑得入口即融。隨後加入蔬菜、壽喜燒醬油和昆布高湯煮滾後，自己煠肉，滋味又滿足！小店不設預約，經常大排長龍，建議平日早上11時或下午5時前往較易入座。

日本橋 いちり

地址：日本橋室町1-11-16東室町大廈1F

IG：nihonbashi_ichiri

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