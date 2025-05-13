日本美食平台限定抵食套餐

【明報專訊】近年，東京多間新餐廳與當地知名美食平台Tabelog合作推出限定套餐，掀起高性價比熱潮。銀座有兩間風格迥異的餐廳正因此而成為焦點。於去年5月開業的法式小酒館French Baruginza by plein（ フレンチバルギンザ by plein），主打親民法菜。餐廳在Tabelog推出1990日圓（約106港元）限定法式美食拼盤套餐，逢周二至六每日限量16個名額，限時1小時。儘管5至7月的預訂已滿，但偶有客人取消預訂，大家可碰碰運氣。套餐每月更新，以當造食材製作前菜至甜品共約10道小巧精緻美食。

另一間是去年2月開業的居酒屋銀座青天，於Tabelog推出80分鐘限定套餐，每位6800日圓（約362港元）。菜單每月更換，嚴選福岡直送時令海鮮、黑毛和牛、佐賀當造蔬菜等食材，記者到訪當日有刺身、炭燒及鄉土菜式等約10道菜。整體分量足，味道穩定，其中黑毛和牛髀肉尤其出色。不過，要注意這類套餐，客人或需另點飲品及限定用餐時間等規限。●

フレンチバルギンザ by plein

地址：東京都中央區銀座7-3-6銀座髙木大廈1F

網址：plein-group.com

銀座青天

地址：東京都中央區銀座7-6-10 Assorti銀座花椿街大廈10F

IG：ginza.seiten

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