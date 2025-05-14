quicknote：陳年香檳再創高峰

【明報專訊】Vintage年份香檳大家相對熟悉，但Dom Pérignon酒莊認為一支香檳可以在不同陳年階段再創高峰，Plénitude 2指的正是在Vintage以外，香檳在繼續陳年之後達到的第2個高峰。酒莊首席釀酒師Vincent Chaperon早前親臨香港，發布Vintage 2006 Plénitude 2香檳。

Vintage 2006 Plénitude 2是2006年釀製香檳的「第2巔峰」酒款。2006年的天氣大多溫暖乾燥，但在7月熱浪過後，8月卻異常涼爽潮濕，而9月盛夏的天氣造就葡萄達到平均水平以上的成熟度。陳釀而成的香檳氣味柔和，散發花香與礦物味，並帶有蜜桃、香櫞檸檬、杏仁糖果和mocha咖啡味道。其口感優雅飽滿，質感如珍珠貝母或絲綢，味道在味蕾上順滑展開，帶有乾果、可可和烤榛子味道。

同場發布的Vintage 2015則誕生於氣候反差極大的一年，在相當溫和的冬季之後，2015年春季以冰天雪地展開，隨之而來的是5月中至8月中的長時間熱浪，帶來異常晴朗和乾旱天氣，到8月下旬降雨結束了乾旱，重新啟動了葡萄的成熟期，到9月初健康狀况極佳的葡萄在陽光照耀下收成。Vintage 2015在初品時帶有烘烤和可可粉氣味，然後散發出菩提樹葉、茉莉花、牡丹香氣，並帶有茴香、小豆蔻等香料味道，以及橘皮和青木瓜的蔬果清新感，酒體口感寬廣，鮮桃和油桃的果肉包覆着柑橘和龍膽的苦味。●

查詢：Dom Pérignon https://www.domperignon.com

文：張曉冬