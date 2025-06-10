中環意式雪糕大戰 芝麻湯圓鹹蛋黃踩過界

來自澳洲的意式雪糕店Gelato Messina，店內設置廚房製作意式雪糕，圖為中環店最受歡迎的口味，分別是粒粒朱古力味（中）和波森莓味（左）意式雪糕，以及海鹽椰子配芒果莎莎雪葩（右）。（單球$70、雙球$85，3球$95）（黃志東攝）

芝麻湯圓味--Gelato Messina創作出多款香港店的獨有口味，尤以「芝麻湯圓」最受歡迎，使用混合各地黑芝麻的自家研磨黑芝麻醬製作香濃黑芝麻雪糕，搭配Q彈的「湯圓」麻糬。（單球$70）（黃志東攝）

【明報專訊】雪糕向來是夏日最佳「涼」伴，而今年夏天，中環更掀起一場意式雪糕（gelato）熱潮！短短一兩年間冒起多家雪糕專門店，包括提供無乳糖意式雪糕的Snack Baby Gelato、意日混合菜Tozzo的意式雪糕等，漸漸形成了一個「意式雪糕商圈」，數目多得令人不禁產生「總有一間喺左近」的錯覺，而各家意式雪糕店均費盡心思推出獨特口味，令中環爆發一場前所未見的「寒」戰！

澳洲人氣王 重視食材質素

周末晚上9時多，記者於中環吃過晚飯，看見街上不少人拿着雪糕邊走邊吃，雪糕都是來自砵典乍街的意式雪糕店Gelato Messina。走進約2000平方呎的店內，全場爆滿，氣氛比酒吧還熱鬧，不禁讓人懷疑，難道意式雪糕已成為夜中環的新寵兒？

Messina於2002年在澳洲創立，2021年進軍香港。店內裝潢摩登，設有用餐區、廚房及雪糕展示櫃，讓人可邊吃邊觀賞部分製作過程。品牌對用料的講究令人印象深刻，不僅在澳洲自設農場種植薄荷葉及榛子等食材，還自製果仁醬、焦糖牛奶醬等配料，確保每一口雪糕都能展現食材的原味道。如無法自家生產的材料，則從全球蒐羅，如選用意大利西西里島的高質開心果。

40款口味選擇 重新演繹「貓王三文治」

中環店最為人津津樂道的是味道多選擇！每日供應約40款口味，其中8款為雪葩，還有5款每周限定口味，盡顯創意。Messina香港糕點師Jared Plaxe表示，創作靈感來自懷舊情懷、流行文化，或是把經典甜品重新演繹，製作時會混合果仁糖、蛋糕、曲奇等配料，塑造理想的味道。例如曾推出Elvis the fat years，以花生醬意式雪糕混合炸布里歐麵包和香蕉醬，恍如將貓王喜愛的經典香蕉三文治重現眼前。

店家為針對香港市場也推出本地限定口味，如熱賣的芝麻湯圓，香濃有層次，並搭配Q彈麻糬，一試難忘。拍攝當日，記者見證芝麻湯圓味gelato的部分製作過程。牛奶、糖等原材料經巴士德消毒處理後成雪糕漿（或稱雪糕基底），加入自家研磨的黑芝麻醬攪拌均勻。此芝麻醬選用不同地區的黑芝麻，濃郁且層次豐富。將黑芝麻雪糕漿加入雪糕機內攪拌，約5分鐘後即成香滑的意式雪糕。再將攪好的雪糕逐少注入冰桶中，拌入自家製麻糬，重複以上動作，至冰桶近九成滿，最後在雪糕面鋪上蠟紙，放進-20℃的環境下保存；待供應時解凍成-11℃至-14℃的最佳溫度，讓每一口雪糕入口時都可保持柔滑冰凍。

開班教製作意式雪糕

至於全店最受歡迎的口味，分別是「粒粒朱古力」（淡可可雪糕配朱古力粒）、「波森莓」（乳酪雪糕配波森莓醬）和「海鹽椰子配芒果莎莎」。除了現場即吃或外賣，Messina還推出意式雪糕蛋糕、桶裝雪糕，甚至開辦「Messina意式手工雪糕製作班」，每位$800的費用雖然略高，但包1杯香檳，並能親手攪拌製作牛奶芝士雪糕，還能學習製作雪糕秘訣，是一次不錯的體驗。有興趣者可到官網報名，為夏日添上一份獨特的冰涼回憶！●

Gelato Messina（中環店）

售價：單球$70，雙球$85，3球$95，杯裝及雪糕筒同價

Messina意式手工雪糕製作班：

每位$800（每班約6至10人，成人可享1杯香檳）

地址：中環砵典乍街37號至43號

嘉寶商業大廈地舖

網址：www.gelatomessina.com.hk

●冷知識

Q：雪糕（ice-cream）、意式雪糕（gelato）和雪葩（sorbet）有何分別？

A：雪糕泛指美式雪糕，使用的忌廉量比牛奶多，多數加入蛋黃。根據USDA（美國農業部）規定，雪糕要含20%忌廉、10%牛奶，脂肪含量超過10%，膨脹率不超過100%。

意式雪糕使用的牛奶比忌廉多，不加雞蛋，脂肪含量約2%至8%，膨脹率約20%。脂肪含量比雪糕低，口感較綿密。

雪葩不含乳製品，常見材料為飲用水、鮮果汁、果蓉或酒等，水分較高，味道清爽。●

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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