周日早午餐 味遊歐陸任飲香檳

【明報專訊】難得星期日放假，給自己來個3小時早午餐，應該不算太奢侈吧！香港港麗酒店8樓的精緻法國菜餐廳「懷歐敘」最近推出「味遊歐陸」周日早午餐，準備了琳琅滿目的歐洲美食及美酒，客人可以自助揀選心愛美食，也可單點各式主菜。單是前菜已有20款，主菜選擇亦不少，包括法式寶雲酥羊架、紙包比目魚等；當然也不缺少港人至愛的海鮮專區，這個海鮮區亦相當有誠意，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、蟹鉗、虎蝦等源源不絕供應，亦有講究原味道的地中海風味美食如柑橘劍魚、阿拉斯加蟹肉配熱情果等。要選早午餐中最有特色的美食，記者首選即煮手工意式麵條，廚師即炒即煮多款手工麵條，包括長通粉、扁意粉、意大利雲吞等，香氣四溢，儀式感十足。

飲品方面的選擇亦多得令人眼前一亮，除供應多款無酒精雞尾酒、果汁及汽水外，愛酒之人更可無限享用指定巴黎之花特級香檳、

「味遊歐陸」周日早午餐

價錢：成人每位$1088、小童每位$588（另加一）

供應日期及時間：逢周日上午11:30至下午2:30

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店8樓

優惠：6月底前於官網預訂享「買3送1」優惠，全數4位客人另付正價加一服務費

網上訂座：bit.ly/43JqYmE

整理：周群雄

[趁「熱」食]