山口縣下關和味周末 河豚之鄉 平靚正壽司樂園

薄切河豚——河豚薄切生魚片放在漂亮的繪皿上，排成菊花狀。在下關品嘗這碟3至4人份的河豚生魚片才3500日圓（約252港元）。（Joanne Cheuk攝）

【明報專訊】從日本九州的福岡市博多站乘坐JR鐵路，經小倉往北走，約一個半小時就抵達本州最西端、位於山口縣的港口城市下關。下關舊稱赤間關，亦寫作赤馬關，其後俗稱為「馬關」，正是1895年中日《馬關條約》的簽署地點。歷史遠去，近年這裏以唐戶市場的「活力馬關街」最著名，猶如周末壽司市集，吸引各地遊客，參加一場價廉物美的海鮮盛宴。

為了滿足一嘗平靚正壽司的願望，我們特別在周末早上9時多前來唐戶市場。唐戶市場早在1909年起已形成雛形，當時主要是路邊檔販售賣蔬菜及魚獲等；1924年正式建魚市場，之後輾轉搬到現址。跟日本一般魚市場不同，唐戶市場除了集批發及零售功能一身，更加入觀光元素，遊客能直接在市場範圍內購買並品嘗新鮮魚生壽司。

「活力馬關街」食勻刁鑽口味

整個唐戶市場約有100個檔攤，大部分為直營批發商。他們從漁民手中取得魚獲後，在只限對業界開放的拍賣市場出售大部分水產，餘下小部分於檔攤中零售。唐戶市場每天開放，是當地人購買海鮮食材的大廚房。2002年開始，唐戶市場舉辦「活力馬關街」（活きいき馬関街），逢周五至日及假日早上，19個特定檔攤化身成自選壽司店，更以「壽司Battle」的口號招徠。由於壽司檔販都是水產直營批發商，壽司飯上的刺身分量大得驚人之外，價錢也教人放心大擦一餐。

我們到訪的周末早上，檔攤還未開始營業前，「活力馬關街」已擠滿了專程來吃壽司的人群，當中以日本人居多，也有識途的台灣及香港遊客。時候一到，大家急不及待向販主索取膠盒子，在壽司櫃內以夾子揀選喜歡的口味，選好便按每件不同價錢來結帳。

放眼望去，檔攤放滿一盤盤壽司，生魚片有如厚棉被蓋在壽司飯面。鮮美的吞拿魚腩、特長鰻魚、盛得滿滿的海膽拼三文魚子軍艦等，每款壽司都令人垂涎三尺。部分檔攤本身專門批發吞拿魚，其售賣的壽司便有各種特別的吞拿魚部位可選，例如吞拿魚面珠肉之類，坊間壽司店不易品嘗得到。

再看價格，連鬚的魷魚壽司100日圓、新鮮紫鳥貝壽司100日圓、比食指還要長的巨型赤蝦壽司200日圓，吞拿魚腩軍艦卷、三文魚子軍艦卷及海膽軍艦各300日圓……折合約7至21港元起。價錢與賣相之吸引，無論男女老幼都無法抵抗，大概2000日圓已吃得甚為豐盛，連身旁的日本朋友也說：「日本其他地方絕少看到分量如此大兼便宜的壽司呢！」買好美食，可以到市場2樓品嘗，亦可像當地人般在市場外的草地及海邊找個位置，向着風和日麗的關門海峽以壽司做野餐，大快朵頤。

向當地人打探，得悉下關的魚獲以河豚、海膽、魷魚、鯨魚、鮟鱇及赤鯥（紅喉）最為著名，五、六月的當季魚則以赤鯥、𩺊魚及團扇海老（俗稱琵琶蝦）較多。至於海膽口味，則跟我在北海道吃到的有點不同，味道較淡但甚為鮮甜。由於產自附近，在唐戶市場售賣的海膽都不加入明礬保鮮，確保原汁原味。

抵食河豚刺身安心歎

此外，下關更素有「河豚之鄉」美譽。河豚本身帶有毒性，處理不當胡亂食用更會致命，明治時期曾有一段時間禁食河豚；其後獲解禁，山口縣是最早期恢復食用河豚的地方，加上捕獲量高，使下關成為日本品嘗河豚最價廉物美之地。

唐戶市場拍賣河豚是用暗標方式，賣方會與有意購買的商人用布蓋着彼此的手，以只有買賣雙方才明白的手勢討價還價，成為日本魚市場獨特的交易方式。唐戶市場內固然可買到便宜又新鮮的河豚魚生片或現煮的河豚味噌湯，旁邊的卡蒙碼頭（Kamon Wharf，或稱關門碼頭）還有專門品嘗河豚的食店，Karatoya（からと屋）是其中之一。

河豚最常見的吃法是切成超薄的生魚片，師傅還會按傳統做法，精巧地將生魚片放在藍、白、紅為主調的繪皿上，以菊花瓣形狀來擺盤，半透明的河豚生魚片會把繪皿的花紋展現出來，這亦解釋了何以河豚生魚片的碟子會特別考究。再者，河豚可用炸及煮湯的方式烹調，亦可放在炭爐上烤。一般來說，河豚在日本屬於高級料理，但在下關的からと屋，一碟足3至4人份的河豚魚生片才不過3500日圓（約250港元），一份有兩條小河豚的天麩羅，也僅為680日圓（約48港元）而已。味道方面，河豚生魚片口感煙韌，魚味亦較淡，吃時不會蘸魚生醬油，以免蓋過魚味，只需輕輕沾上柚子醋來吃便可。

下關野生河豚季節為10月至翌年3月，但現今盛行河豚養殖，唐戶市場及下關基本上全年均可嘗到河豚滋味，兼且十分安全。日本養殖無毒河豚的技術已很成熟，而政府對獲准處理野生有毒河豚的餐廳亦會十分嚴謹地檢測，以往坊間報章總愛以「冒死吃河豚」為標題早已不合時宜。

■唐戶市場（活力馬關街）

逢周五、六：上午10:00至下午3:00

逢周日、假日：上午8:00至下午3:00（周一至四只有魚市場檔販營業）

網址：www.karatoichiba.com/bakangai

■Karatoya（からと屋）

營業時間：上午11:00至下午3:00，下午5:00至晚上11:00

網址：kamonwharf.com/shoplist/karatoya

■旅遊錦囊

匯率：100日圓約兌7.2港元

航班：香港無直航機前往山口縣，可乘HKExpress（www.hkexpress.com）直飛福岡，機程約3小時，單程約由798港元起

交通：福岡乘坐JR鐵路由博多站至門司港，再轉坐約5分鐘高速船至下關；又或經由關門海峽海底隧道步行前往，約15分鐘路程

旅遊查詢：下關市觀光政策課（shimonoseki.travel）、山口縣旅遊資訊（www.visit-jy.com/zh-tw）

貼士：山口縣為遊客提供24小時免費電話翻譯服務（當地電話費需自付），在山口縣內旅遊時若遇上語言不通，可以直接撥打083 902 6370或用Skype通話軟件聯絡「yamaguchicall」；若包含山口縣及福岡九州地區旅遊翻譯則可撥打092 687 6639

文：Joanne Cheuk

編輯：陳淑安

電郵：travel@mingpao.com