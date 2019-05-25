台灣最經典小鎮 苗栗苑裡藺草工藝復興

精緻創新——位於老街的藺子，是由年輕一代開設的藺編工作室，店內有許多精緻創新的藺編品出售，如包袋、書衣、手機袋等。（黃若萍攝）

藺編技藝——苑裡古鎮以「藺草編織」聞名，當地婦女有精湛的藺編技藝，藺草的自然特性與工藝美感，開啟了新一波的藺編浪潮，出現各式的創意藺編產品與新穎設計。（苗栗縣政府文化觀光局提供）

【明報專訊】「好山好水」的苗栗縣，位於台灣西北部，東邊鄰靠雪山山脈，西面對着台灣海峽，東西兩邊的海線和山線皆是旅遊熱點好去處。其中位於海線的苑裡，被票選為2019台灣經典小鎮首名；而山線小鎮三義，剛重新活化舊山線鐵道自行車道，可體驗苗栗古鎮山城文化之美。

這是首次來苗栗，其中一個原因是台灣交通部觀光局舉辦的2019經典小鎮第一階段民眾投票中，位於苗栗西南方海邊的苑裡，竟擊敗其他著名小鎮如九份、平溪，獲得全台第一高票。以藺草編織文化和古建築聞名的苑裡，是苗栗最早開發的鄉鎮之一，這個充滿人文、歷史韻味和古色古香建築的古鎮，至今仍保留原有風土人情。

藺草編織工藝歷史

苑裡有「藺草原鄉」之稱，有近300年的藺草編織工藝歷史。早期只要一走進苑裡，就可以看到農田裏到處都種植了藺草，曾是無數家庭的主要經濟來源。因為藺草柔軟強韌，可除濕、除臭，非常適合用來編織。藺草工藝起源於約1727年清朝期間，當時有兩個原住民道卡斯族婦女發現野生藺草，嘗試將其編織成草蓆。之後漢人發現藺草有很好的吸濕透氣功能，紛紛向當地婦女學習藺編技術。

日治時期，由於日本人也很喜愛藺編製品，於是着當地婦女將藺草編織成各款帽蓆，大量外銷到日本和其他國家，興盛一時。可惜1971年後塑膠開始流行，帽蓆製造業漸漸衰落。苑裡很多婦女為維持生計，只好放棄藺編到工廠工作，藺草編織在苑裡迅速消失。經過了逾30年後，藺草工藝才開始復興。

為了更加了解藺草產業歷史，到訪了舊倉庫改建成的「藺草文化館」，這裏以藺草生態和編織文化為主題，推廣失散許久的編織工藝，令藺草文化得以珍藏與傳承。館內展示了藺草編織品、模型、影像與文字，介紹苑裡藺草編織的發展歷史，還有藺草體驗區、帽蓆文化區、農村文物、 DIY教室、簡報室和戶外活動區等，也展出近年多個工藝家以藺草為題創作的作品。

百年古厝雕飾華美

說到藺草，不能不提曾因帽蓆業而繁榮的「苑裡天下路老街」，又稱「苑裡老街」，於清朝乾隆年間形成，一直至民國時期都是苑裡的經濟、文化與政治中心，全盛時期整條街上有數十家從事內外銷之帽蓆商家，但現僅存4間。作為藺草編織發源地的苑裡，老街曾負起內外銷商品的重要角色，現今街上仍有多幢舊屋、古樸帽蓆老店，遊客不多，也沒有太多的商業氣息，適合慢慢悠然閒逛。

苑裡鎮上的另一邊，是保存了傳統建築的房裡古城，城中街巷內古意仍在，見證了百年興衰。古城早於苑裡老街，數百年前是與福建直接通商的口岸，也是苗栗縣唯一築有土石城牆的市街，後來衰微，商業中心移往現在的苑裡老街。房裡古城是苑裡早期發迹地，主要街道兩側民居為紅磚屋，長約200、300米，新舊建築夾雜，現多已傾圮，或無人居住。城內行人不多，和當地人閒聊，他們都希望政府可重建恢復古城風貌。隨着時代變遷，許多老宅已拆除改建，現今古城內的歷史建築以建於清朝光緒年間的蔡家古厝最為著名，佔地約600坪，仍保存典型的傳統古宅。蔡氏家族是當時富甲一方的商行，現今蔡家子孫仍居住於內，來到時是平日，本不對外開放，但熱情的蔡家後人也讓我們入內參觀。古厝是四合院格局，使用造工精細的華美雕飾和紅磚建成，古屋內多項建材皆來自中國和日本，當年特地聘請中國匠師來台建造，建築氣派非凡，保留完整。

■藺草文化館

地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里7鄰彎麗路99號

網址：www.yuanli.org.tw

■蔡家古厝

地址：苗栗縣苑裡鎮房裡古城

鐵道活化 路軌踩單車穿梭奇幻世界

離開苑裡古鎮，騎上電單車，穿越十幾公里的山路，來到苗栗另一端的山線小鎮三義，乘搭新開幕超人氣的舊山線鐵道自行車。

舊山線鐵路原興建於1908年，當時已創造出「最大坡度、最大彎道、最長花樑鋼橋、最長隧道群」的紀錄。原鐵路總長約21公里，全線有3座鐵橋、4個車站、8座隧道，堪稱是「近代鐵道工藝極致美學」。其中的勝興車站是台灣西部鐵道最高的火車站，海拔402米，是西部縱貫鐵路的最高點，也是最險峻、自然景觀最特別的一段，有客家山城之美譽，沿途的森林和文化景色迷人。但舊山線在1998年停駛，後來當地希望舊山線軌道可活化再利用，故參考了德國、挪威、韓國等模式，提出閒置鐵道活化再利用的軌道自行車計劃，令遊人可重新體驗舊山線。

出發前，先來到起點「台灣西部鐵路最高點」勝興車站集合，聽解說員講解乘車注意事項。舊山線鐵道自行車道來回全程約12公里，需時約1.5小時，每節車廂設計為4人座椅，架設於軌道上。車廂設備齊全貼心，有GPS定位、語音導覽解說和緊急救援通報系統，也特別設有上下車踏板扶手、儀表板、置物架、置杯架、遮陽棚、透明防雨板等。和一般騎車模式相似，坐下後先確認座椅距離，繫上安全帶，啟動電源後，轉動把手就可以前進。每個座位都設有腳踏，除了可使用人力踩踏，還有電動設備可產生動力推進，不用擔心累了騎不動。既可邊踩單車做運動，也可以不同角度輕鬆觀賞沿途風光，好玩有趣。

隧道看投影show 賞龍騰斷橋

乘坐當天下着微微細雨，自行車從勝興車站出發，緩緩地在鐵道上行駛，沿途會行經多條隧道。首先來到2號隧道，它有着百年鐵道故事的燈光投影，不斷變幻的七彩光雕令人恍如走進奇幻世界。接着車子經過高33米的魚藤坪鐵橋，從高空可以望向「台灣鐵路藝術極品」的龍騰斷橋古蹟遺址，震撼壯觀。過了龍騰斷橋，會連續經過3至6號隧道。最特別的，是可以看到台灣鐵道難得一見的3、4、5、6號隧道群連成一線，形成洞洞相連的多層次奇景。最後鐵道自行車會停在6號隧道口前再折返，大家可下車用步行方式經過6號隧道，在終點站鯉魚潭約停留20分鐘，導覽員也會為大家做相關介紹。

回程時雨勢稍停，可更清楚欣賞沿路鐵道風景。雨後微風吹過，空氣清新，令人心曠神怡，山城美景盡收眼底。兩旁蒼翠樹木從身邊掠過，山巒景色令人心情放鬆，靜心感受山城幽靜。

■舊山線鐵道自行車

地址：苗栗縣三義鄉勝興村14鄰勝興88號

票價：220新台幣（約55港元）

查詢：www.oml-railbike.com

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO可辦免費入台證（bit.ly/1uyXoHe）

匯率：1港元約兌4新台幣

機票：長榮航空6月來回台北經濟客位機票連稅1415港元起

交通：台北車站搭乘台鐵火車至苗栗縣苑裡，或至三義再轉乘的士前往勝興車站

文：黃若萍

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com