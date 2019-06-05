Travel﹕世界十大寺廟之一 不丹攻3120米絕壁「虎穴」

起初一段路都是緩緩的上坡路，由於是在2月前往，所以山上仍有積雪。（吳家宜攝）

【明報專訊】被譽為世界上最快樂的國家——不丹，位於喜馬拉雅山脈之上。這個頗為神秘的國度，有一座被譽為世界十大寺廟之一的「虎穴寺」（Taktshang Goemba），它的特別之處是建築在海拔3120米的絕壁上，難怪當地人說，來到不丹而未有入內參觀，就如同未曾到過不丹一樣。

逾300年歷史 國民聖殿

虎穴寺位於不丹王國西部帕羅宗（Rinpung Dzong）內的帕羅城鎮。帕羅位處海拔逾2000米，曾經是不丹王國西部政治中心，亦是到不丹旅遊的必到景點。虎穴寺在不丹國民心目中猶如聖殿，相傳在公元8世紀時，不丹的Taktsang地區因群魔亂舞令國民生活飽受煎熬。西藏第二佛陀蓮花生大師（Guru Padmasambhava）知道這事後，便騎着飛虎來到現時虎穴寺的位置，以「忿怒尊」（Dorje Drollo）之像降服妖魔鬼怪，令此地回復和平，國民見妖魔已除，於是陸續改信奉佛教，這裏可說是不丹的佛教之源。而蓮花生大師因在山上鑿洞閉關修行3個月，吸引不少佛教徒前來修行，終於在1692年建成虎穴寺。不過，寺廟曾被大火燒至近乎全毀，現時的面貌是於2005年修復後一直保留下來，虎穴寺亦是在這時才對外開放。

要登虎穴寺，雖然可以選擇騎馬，但半程後仍需以徒步方式前往。外國遊客如欲前往，必須由旅行社代辦申請許可證手續，在寺內參觀期間更不可攜帶拍攝器材及手提電話。登山路線有多條，今次我們就選擇了最短的一條，由海拔約2600米的登山基地出發，原路來回的距離約8公里，全程約需6小時。由於在2月出發，所以山徑上還是有些積雪，不過路况尚算易走，只是回程時有一點滑，最好穿著防滑紋較深的登山鞋。

位處高海拔 宜慢慢前進

為了避開登山人潮，建議在早上8時前出發。乘車抵達登山基地的停車場後，就能看到登山入口，以及猶如鑲嵌在絕壁上的虎穴寺。起初一段山路都不算堵，但由於高海拔的關係，必須克制自己緩緩前進，約1小時後就可見到一個巨型轉經輪，而旁邊也有一排較小的轉經輪。據說凡轉動一圈，就代表誦讀了一篇經文，但留意轉經輪必須以順時針方向轉動。越過轉經輪後，很快便會到達一間小餐廳，遊客可以在這裏喝茶及吃餅乾，稍事休息。

山路狹窄 崖壁陡直心驚驚

休息過後便可再次上路，接下來其實也是一些坡道不大的山路，直至走到坡頂處的觀景台，眼前景色就會豁然開朗。由於高度好像已跟對面的虎穴寺差不多，令人誤以為已完成爬坡的路段，實際上必須先往下走，才能再次爬梯級上虎穴寺。雖然這段狹窄的山路有欄杆圍着，但由於崖壁陡直，所以看上去還是有一點心驚。來到這裏，即使是選擇騎馬上山的人士也要下馬前進，一想起短短一段路需花費20美元（約157港元），再加上遊客在不丹每日有最低消費，還是徒步上山較划算。

回程爬長長樓梯 考驗心肺機能

接下來的路段大多數是走下石級，當越過一條從山上飛瀉而下的瀑布及木橋後，代表已不用再往下走，真真正正只餘下這百多石級要完成。而在登入虎穴寺前的山門，一切攝影器材、手提電話及背囊都要寄存，靜下心來聆聽導遊的講解。雖然從外面看虎穴寺好像有一定規模，但實際上內裏的空間不算大，而且到處都有蓮花生大師以「忿怒尊」神通造型的壁畫。導遊說那些壁畫並非直接繪在牆上，而是先畫在布上再掛上去。除了壁畫，導遊還會介紹寺廟內的老虎腳印、蓮花生大師閉關修行的山洞等。

參觀完畢，別以為回程的路可以很快走完，因為原路輕鬆走下來時那數百石級，回頭走時已變成一條長長的樓梯，在高海拔上非常考驗遊客的心肺機能。另外，虎穴寺逢星期二不會對外開放，遊客編排行程時要注意。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均需透過當地旅行社或酒店代辦簽證，費用40美元（約314港元）

匯率：1港元約兌8.9不丹努扎姆（BTN）

機票：香港沒有直航不丹的航班，可到曼谷轉乘Bhutan Airlines航班，6月來回曼谷及帕羅國際機場的機票約950美元（約7450港元）

消費額：不丹設遊客最低消費額，旺季3至5月、9至11月每人每日250美元（約1960港元）；淡季6至8月、12至2月為200美元（約1570港元），包括住宿、膳食、導遊、國內交通、入場費及所有稅項

查詢：www.bhutan.travel

前往方法：需於酒店事先安排包車前往

■由我帶路

首先在iOS或Android手機安裝ViewRanger活動紀錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器輸入連結（bit.ly/2wfauC3），或用手機掃描QR code，手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，就可檢閱以往曾介紹的路線資訊。

文：Wongyim

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com