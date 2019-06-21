隈研吾設計圖書館 在高知森林雲之上看書

高知縣森林覆蓋率高達84%，好山好水好空氣，而天狗高原更是放養乳牛的著名地區。（鄭寶華攝）

隈研吾用交錯的杉木連接木橋博物館和酒店，像一棵大樹，陽光穿透樹枝，猶如置身森林。（鄭寶華攝）

雲之上酒店（別館）樓高3層，同樣以杉木設計，酒店中空的設計令空間感大增。（鄭寶華攝）

日間，圖書館的玻璃外牆透入自然光；入夜，雲之上圖書館透出燈光，照亮了寧靜的檮原町。（鄭寶華攝）

【明報專訊】位於日本四國高知縣的檮原町，只有不足4000個居民，原本只是一個隱世小鎮。但自去年5月日本建築大師隈研吾設計的「雲之上圖書館」開幕，小鎮一舉成名，在短短9個月，迎來了10萬名訪客。

造價2億 9個月迎10萬訪客

檮原町（梼原町）位於海拔1450米，內裏連一家24小時便利店也沒有，鎮上的商店和超級市場大都在晚上6至7時關門。入夜後，因為車輛稀少，交通燈也暫停運作。這個寂寂無聞的小鎮，因為隈研吾（Kengo Kuma）設計的雲之上圖書館（ゆすはら雲の上の図書館），從此變得不一樣。

耗資28億日圓（約2億港元）興建的雲之上圖書館與旁邊老人中心，由隈研吾操刀。視日本為「家鄉」的香港人，對隈研吾應該不會陌生，東京的淺草文化觀光中心、福岡太宰府天滿宮Starbucks，還有2020年東京奧運主場館新國立競技場，都是他的手筆。

高知縣森林覆蓋率高達84%，是日本第一的森林之縣。檮原町的雲之上圖書館，大量使用當地的杉木搭建主要樑柱，圖書館就像由一棵一棵又高又直的杉樹支撐着，所以又稱森林中的圖書館。圖書館藏書約4萬冊，還有攀石牆、咖啡店。而梯級的設計除了讓人坐着看書，也可以變成講台或觀眾席，舉辦不同活動。到訪當日，圖書館內有背着書包的學生在找書，有三五成群的中學生在聊天，有年輕男女在喝咖啡，也有公公婆婆在看雜誌，圖書館就是社區公共空間。

偏遠小鎮 變隈研吾展覽場

導遊說隈研吾偏愛這個深山小鎮，除了雲之上圖書館和老人中心，隈研吾還包辦了市政府大樓、木橋博物館藝廊和雲之上酒店的設計。

有人說，花28億日圓建一座圖書館，只供3000多人使用，實在太奢侈；但更多人羨慕這個雲之上小鎮的居民，擁有如此標緻的公共空間。

天狗高原 一睹岩石峭壁乳牛

距離檮原町25公里的天狗高原，是日本三大喀斯特（Karst）地形之一。喀斯特由石灰岩組成，雨水滲入岩石慢慢腐蝕，地下溪流形成洞穴，地面亦可看到岩石峭壁。

天狗高原位於高知縣和愛媛縣交界，橫跨仁淀川町、津野町及檮原町，海拔1485米，是一條天空走廊。天狗高原天氣多變，車子穿越狹窄山路往上爬，濃厚的霧幾乎看不見前路，當大風一吹，眼前展開了綠油油的草原，草原上長出嶙峋石頭。

天狗高原還是高知著名放養乳牛的地區。置身高原，早上看雲海，晚上看星星，一年四季有不同景色。

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

匯率：100日圓約兌7.22港元

機票：HK Express香港來往高松市，連稅項及附加費2253港元起

交通：從高松市乘搭新幹線至高知市，約2小時15分；高知市開車往檮原町，約1小時30分

高知縣官方觀光指南：tw.visitkochijapan.com

雲之上圖書館：kumonoue-lib.jp

文： 鄭寶華

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com