水塘清涼遊 白千層夾道歡迎

越野跑高手——周群雄（Joe）：曾參加本港及國際多個越野比賽，包括被形容為歐洲最難的賽事之一Ultra-Trail du Mont-Blanc（UTMB），全長約170公里，總攀升近1萬米。（賴俊傑攝）

【明報專訊】6月來到尾聲，天氣愈來愈熱，但對於郊遊遠足的擁躉來說，行山的興致並不會隨溫度上升而消失，反而更積極尋找帶「清涼感覺」的路線，繼續親親大自然。今次找來越野跑愛好者周群雄（Joe）帶我們暢遊城門水塘，到熱門「打卡」地點欣賞白千層，再去龍泉谷感受溪澗的清涼氣息，來一趟輕鬆郊遊。

（清涼系列之一）

防猴子搶食 忌眼神接觸

Joe曾多次出征海外越野跑賽事，也是本港山賽常客，十分熟悉香港各區的行山路徑。不過，今次他不是帶我們跑入山野，而是漫遊城門水塘。我們從荃灣城門水塘（菠蘿壩）小巴總站出發，話說這個地方原來昔日盛產菠蘿，故名菠蘿壩。小巴總站附近有公廁及小食亭，山友們可以先做好補給和準備才出發。Joe提醒，這條路線一帶有大量猴子出沒，山友應避免手持膠袋，食物應收入背包內，更別在牠們面前進食，只要別做任何事讓猴子認為你身上有食物，牠們便不會騷擾你。另外，避免跟猴子有眼神接觸，事關牠們視此為挑釁行為，有可能因此而攻擊你。

水浸白千層 可遇不可求

從小巴總站旁邊的樓梯拾級而上，便到達菠蘿壩自然教育徑，這條平坦寬闊的林間小道，輕鬆易行，適合一家大小郊遊。起步不久，右邊便見水塘美景，令人心曠神怡。經過引水道後繼續前行，直至見到分岔路，從左方的樓梯上行至城門林道。城門林道以石屎路為主，路面寬闊。大約行10分鐘便見到兩旁植有多棵高聳白千層樹的大直路，甚有氣勢。白千層的樹皮會一層一層地剝離，樹幹猶如被多張白紙層層疊地包覆，外形獨特易認。再沿右邊一條小路走落水塘邊，那裏便是「城門白千層」。這裏不單止可飽覽壯闊的水塘景色，加上附近有多棵白千層樹，可以在樹蔭下乘涼休息。Joe指出，若水塘水位漲高至白千層底部，更成為可遇不可求的樹木在水中央的「水浸白千層」美景。早前歌手謝安琪曾在這處取景拍攝音樂影片，令這景點更廣為人知。

大草地美景 藏身水塘下

欣賞完「城門白千層」之後，原路返回城門林道，於分岔路右行，經過城門郊遊地點6號場之後到達一道石橋，橋下便是著名的大城石澗。石澗水源來自大帽山，注入城門水塘，因而被名為「大城」。再向前行直到分岔路，向「水塘→主壩」標誌方向行，直到右邊一個名為「半閒亭」的涼亭，附近有條小路直達「塘畔草地」，可望到大片草地外，更可遠眺白千層樹林。Joe表示︰「這片草地只會在水塘水位下降時才見到，是另一個打卡勝地。」這處恬靜清幽，偶然見到黃牛散步食草，慢活的步伐，把大家帶離了城市的煩囂，絕對是放空減壓好去處。

清幽龍泉谷 天然涼亭

享受完寧靜，離開塘畔草地返回城門林道，沿路折返至城門郊遊地點6號場對開的分岔路，轉左走向另一條路，沒多久便轉為山路到達虎蹤徑。沿山路直上約10分鐘，左轉走上樓梯，Joe提醒，當見到欄杆時便右轉入去，不久見到一條隱蔽小路，兩旁有高及近腰的植物，直行5分鐘左右，便到達龍泉谷。

龍泉谷是大城石澗的下游，有多顆大石，兩旁也有大量樹蔭，與石澗建構出如天然涼亭的休憩處。坐在澗邊大石，細聽潺潺流水聲，在炎夏中也感受到絲絲清涼氣息，所以很多行山客會選擇在這個地方休息，甚至野餐補充體力。之後再沿路返回起點，便完成今日的路線。整段路線，平坦易行，上落斜不多，况且途經多個打卡點，邊行邊影，算是輕鬆好玩。

■行程

起點：城門水塘（菠蘿壩）小巴總站→25分鐘（1）城門白千層→20分鐘（2）塘畔草地→20分鐘（3）龍泉谷→45分鐘終點：城門水塘（菠蘿壩）小巴總站

全長：來回約7公里

需時：約1小時50分鐘（不包括影相）

交通︰乘82號小巴往來荃灣至城門水塘（菠蘿壩）小巴總站

■小貼士

只選坦途 無機會強化足踝肌腱

踏上山路，當遇到凹凸不平的路面，一不小心便會扭傷，尤其新手，更易中招。所以今次請教Joe，如何保護自己。他指出，很多時新手會因足踝肌腱不夠強壯而受傷，當踏上崎嶇路面時，足踝易因頻密地向外或向內翻而增加扭傷機率。「行山時只選擇平坦的路，足踝肌腱便沒有強化的機會。如想減少扭傷，在山路上應選擇略為起伏不定的路面來行，這樣可增加足踝的活動量，有助增加肌腱的強度。」

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應視察四周環境，確定位置安全後才留影，勿為靚景而冒險

文：許朝茵

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

夏遊城門水塘涼浸浸bit.ly/2IAefJA