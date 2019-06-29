旅遊情報：台北酒店「夏日親子時光」禮遇

【明報專訊】暑假和台灣好像連體嬰，一家大小暑假出遊，不選擇去台灣總好像欠了點什麼，而台北文華東方酒店的「夏日親子時光」禮遇，也給了大家多一個今夏到訪寶島的理由。

鄰近101 贈兒童博物館門票

台北文華東方酒店坐落於台北市都會中心，鄰近台北101大樓、中正紀念堂等旅遊熱點，以及各大美食購物目的地，向來是旅遊的住宿好選擇之一。酒店正推出的「夏日親子時光」禮遇，除了入住寬敞的豪華客房（圖），更獲贈奧森兒童博物館門票。奧森兒童博物館擁有天空、森林、地底岩洞等13座主題展區，加上一系列寓教於樂活動，讓孩子在玩樂中開心學習，小朋友到來必定樂而忘返。

小賓客獨享度身兒童餐 送熊貓公仔

即日起至8月31日有效的「夏日親子時光」，酒店每房每晚由10,000新台幣（約2520港元）起，當中包括：豪華住宿、免費奧森兒童博物館門票（2成人和1小孩）、文華Café早餐（2成人和1小孩） 、免費加牀（每房1張）。

此外，酒店也特別為小賓客提供一系列專屬款待，包括度身訂做的兒童餐單、迷你拖鞋、文華東方熊貓玩偶以及兒童迎賓小點等。（詳情及預訂可瀏覽www.mandarinoriental.com.hk/taipei）

文：Chung