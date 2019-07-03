纜車登頂 漫遊而下 法國小鎮 輕鬆征服雪山美景

【明報專訊】每年8月尾，法國東南部的Chamonix小鎮都會熱鬧非常，因為知名超級越野賽事UTMB會在這裏舉行，每年也有過百港人前來參賽。不過，賽事難度高，未必人人可以應付。其實，只需搭纜車上 Le Brévent山峰，輕輕鬆鬆走幾公里平坦山徑，飽覽雪山美景後，就可沿賽事最後一段路走回小鎮，體驗外地越野賽事延綿的下坡特色。

今次這條郊遊路線可說非常輕鬆，全程約11公里，中間沒有什麼急遽的攀升。頭三分之一路程只是一直往下走，中段則大部分是緩緩的上斜，最大垂直差僅約100米，最後4公里則是緩緩下山，絕對是一條老少咸宜的路線。要登上海拔2525米的Le Brévent山頂，可選擇乘搭Chamonix小鎮西部的纜車，先登上約2000米高的Planpraz中途站，轉乘小吊車，到埗後再往上走數分鐘，就能到達Le Brévent山頂觀景台，360度全方位欣賞附近的雪山美景。由Chamonix市中心出發，徒步走到纜車站雖然只需10分鐘，但由於位於高處，所以這條斜路走起來也頗費勁，可當作登山前的熱身。

觀景台東望 賞無敵雪山「巨牆」

乘吊車抵達Le Brévent山頂，往上走幾分鐘就到觀景台。往東及東南方向看，就可看到一整幅雪山「巨牆」，它屬於阿爾卑斯山脈（Alps）的一部分，每座山峰等閒也逾3000米高，而當中最高那座圓頂雪山就是大名鼎鼎的白朗峰（Mont Blanc）。白朗峰高4810米，長年鋪上冰雪，旁邊還有多條小冰川「攀附」山壁。Chamonix小鎮今天能夠如此熱鬧，全賴這座山峰所賜。白朗峰在1786年被登山家Michel Gabriel Paccard首次征服，由於當時歐洲的登山運動風潮正熱，所以吸引了許多登山者到來一試身手；而在拿破崙三世（Napoléon III）在位期間，先後興建了各種公路、鐵道交通網絡，令這個小鎮搖身變為旅遊及滑雪地點。

轉頭往西至西北方看，卻是另一個完全不同的景觀。由於這邊的山嶺不太高，一般只得海拔1000多至2000多米，所以在夏季期間完全沒有積雪；這邊的山峰連綿相疊，層層環抱，彷彿沒有盡頭，看得久了竟有點蒼涼的感覺。稍下位置會見到一個小湖Lac du Brévent，湖水如鏡，倒映蔚藍的天空，令人有點衝動想走近一看，但千萬別小看這條短短的山徑，上落差足有400米，來回差不多要用兩小時，除非有充裕時間，否則還是遠觀為妙。

欣賞過山頂美景，就可沿觀景台旁邊的山徑走回Planpraz。雖然全程往下走，但部分路段由亂石堆成，所以同行朋友中如有人少做運動或膝蓋有傷患，大可選擇乘吊車回到Planpraz，等齊朋友再繼續走後半段路線，大家要量力而為。

Planpraz的位置雖然不及Le Brévent高，但就可以近距離俯瞰位於山谷中的Chamonix小鎮。Planpraz纜車站旁有一間精緻的法國餐廳La Bergerie de Planpraz，網上評價說餐廳的食物可口，但由於今次出動時間很早，所以只入內買了兩支飲品，之後便躺在露天椅子上欣賞美景。Planpraz亦是玩滑翔傘的好地方，不少愛好者都會乘搭纜車上來在附近的高地起跳，慢慢乘風力盤旋而下。Chamonix市內就有多間運動公司提供載人滑翔傘服務，有興趣可以一試。

下山路上 遠眺法國最長冰川

從La Bergerie de Planpraz餐廳旁邊的山徑一直走，大約1.5小時就可以抵達La Flégère纜車站，中途雖然會出現不少分岔路，但由於沒有樹木阻擋，所以可以看清楚山徑是向上爬抑或向山下走，只要一直沿山腰這條路走，很快就可望到La Flégère纜車站，不用擔心迷路。到達纜車站時，在山谷對面的山峰中可發現一條很長的冰川，它就是法國最長的冰川Mer de Glace，據說冬季時整條冰川可長達7公里，夏季時便會融化而縮短。

原本可以在La Flégère搭乘纜車下山，但由於現時纜車正在維修，預計今年冬季才完成工程，所以只能徒步下山。La Flégère其實是UTMB（Ultra Trail du Mont Blanc）超級越野賽事的最後一個檢查站，參加者只要於關門時限前趕到，由於餘下路段全是落斜，所以基本上一定可以完成賽事。雖然從纜車站下望Chamonix小鎮好像近在眼前，但因為要在樹林內沿着連綿不絕的「之」字形山徑下走，所以感覺上像走了很長時間也未能下山，同時亦未能拉近自己與小鎮間的位置，猶如走進「結界」。千辛萬苦走回平地的高爾夫球場，就可以在停止服務的纜車站旁乘搭公共巴士返回Chamonix，完成今次的旅程。

■由我帶路

首先在iOS或Android手機上安裝ViewRanger活動紀錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器上輸入連結（bit.ly/2IQ7CCJ），或用手機掃描QR code，手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，就可檢閱以往曾介紹的路線資訊。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：1歐元兌8.89港元

機票：前往法國Chamonix，可選擇搭乘飛機先往瑞士日內瓦（Geneva），7月份阿聯酋航空的來回機票約售5300港元。然後再在機場轉乘小巴，如Mountain Dropoffs提供的小巴，收費33.5歐元（約298港元），約1.5小時即可抵達法國的Chamonix小鎮

文：Wongyim

編輯：王翠麗

電郵：lifestyle@mingpao.com