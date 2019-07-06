長野綠色白馬 登山遊湖避暑

【明報專訊】日本長野縣白馬是1998年冬季奧運比賽場地之一，7座滑雪場，以粉雪見稱，每到冬季，各國雪友紛至沓來，慕名而往，是世界最佳滑雪勝地之一。然而，雪季以外的夏天，白馬是什麼模樣？當白馬非白，原來是湖光山色處處綠，綠色的白馬，更加可親，更加動人。

天賜白馬 夏日披綠衣

都是名字所累。長野縣的白馬（Hakuba），以白而名，自然讓人聯想起白雪皚皚的隆冬。也因盛名所致，1998年長野冬奧，白馬7個滑雪場，出盡風頭，聲名大噪，從此一說白馬，彷彿就如冬天，也是滑雪的代名詞。事實上，這個位於長野縣西北部北安曇郡的小村，倚在日本「北阿爾卑斯」山麓下，一直是個雪國。主岳白馬連峰之一的白馬岳（Shiroumadake），橫跨白馬及富山縣，居高臨下、雄偉壯闊，每年11月下旬至5月上旬，漫天粉雪，鋪滿山麓，是天賜雪場。

高地河川 四時四色

只是，較少人留意，白馬其他季節，原來各有風姿。先看看地形，西為海拔約2900米連峰，東為海拔約1500米谷地，南北則是群山圍繞的細長盆地。盆地內，河川遍佈，姬川河縱貫南北，匯合松川河、平川河等大分流，構成扇形河道，聚集在由木崎湖、中綱湖和青木湖合成的仁科三湖，春天繁花盛放，夏天綠樹滿盈，秋天楓紅遍野，各擅勝場。尤其夏天，雪山環抱，清風送爽，十分清涼，從東京到長野，氣溫已差幾度，從長野到白馬，氣溫明顯再降，難怪日本民眾都來避暑。

避暑，首選遊湖。

仁科三湖，是日本人最愛的避暑勝地。這三湖，由木崎湖、中綱湖及青木湖組成，三湖各有吸引，木崎湖最近，從信濃木崎車站步行15分鐘就到，擁有溫泉，是夏季泡湯首選。中綱湖最細，但魚種多，是釣魚勝地。青木湖最美，湖面倒映着美麗的白馬連峰，湖水清澈，淺處呈透明，深處呈黛綠，在太陽的照射下，粼光閃閃，別有一番悠閒感。

日間泛棹 夜賞流螢

賞湖，可以坐岸遠觀，也可以投入懷抱。湖畔有俱樂部，供遊人租船活動，天鵝船，最合情侶泛棹；獨木舟，則合運動型遊人。還有最潮的站式划槳（SUP），是型人首選。還有賞螢船，載客人晚間賞螢火蟲，大人細路也可一起玩。新手初哥，選獨木舟最穩妥，二人一舟，有教練帶領及教授簡單技巧，一人一槳，各顧一邊，前者給動力，後者控方向，左右合作，展開個半小時的賞湖之旅。

青木湖湖面很大，水深達58米，三面被山環抱，深邃空寂、綠意盎然。教練指示，在小湖區中划過對岸，試試手勢，靠近叢林，可見鷺鳥及鴛鴦飛越湖面，很有意境。手勢略為熟練，就跟教練橫渡過湖的另一端，沿途可見白馬連峰倒映湖上，壯麗得教人目瞪口呆。如果放膽對群山呼喊，還可聽到回音不絕，遠山空靈，份外幽深。划近對岸，樹木垂出湖面，形成一條綠色廊道，划船穿越其中，綠意披滿一身。泊船，上岸，喝茶、小休。看滿湖翠綠，聽烏鴉怪鳴，煩擾盡消，彷彿靈性做了一次Spa。

■和田野之森遊客中心

網址：www.evergreen-hakuba.com/cn

獨木舟活動：上午9:00至11:30，下午 1:00至3:30

費用：5750日圓（成人，約416港元）、5250日圓（8-12歲，約380港元）

登雪山 朝聖最美「鏡子」

看山，不如登山。

在青木湖賞過湖光看過山，何不登上眼前這連峰山岳？

著名的雪場，在夏季都搖身一變，成為登山健行的勝地。白馬八方，就是其中最知名的景點之一。穿了登山裝、腳踏爬山鞋、手持行山杖的遊客，男女老幼都有。他們來此，都朝一個目標進發，就是白馬八方池。

八方池，位於白馬八方尾根山上海拔2060米，是一個擱在山峰上的天然小水池，像塊被巨人遺留在山上的大鏡子，倒映出日本「北阿爾卑斯」山連峰的美景，被CNN選入「日本最美的34個地方」之一。由於冬天積雪，山路險要不能前往，只可夏天限定，是以6月下旬開始，登山客和攝影師便把握機會，前仆後繼地前往朝聖。

殘雪消融 映照群山藍天

然而，要朝聖得花氣力和時間。由於地處高峰，上山得先乘Gondola纜車，一口氣從標高770米的八方站上升至1395米的兔平站，然後再坐雪道吊車抵達1680米的黑菱平站，再轉另一雪道吊車抵達1830米八方池山莊站。幾經轉折，原來還未到達，還要再走一段路徒步登山，登山有兩條路線選擇。紅線：主要是石頭路，需手腳並用，比較難爬，但因為是沿着山稜線上溯，可以邊爬邊看右側的「北阿爾卑斯」山連峰，風景比較壯闊。另一條藍線：大部分蓋了木棧道，拾級而上，比較好爬。我們6月中旬登山，山上仍見積雪，風吹來像打開雪櫃一樣舒爽，不消句鐘，到達八方池位置，小小的池，三分之二蓋了厚冰，僅餘三分之一的小鏡，倒映着群山和天空，藍白色彩，美不勝收，可以想像，不消一個月，殘雪消融，鏡面盡現，絕地絕景，震撼人心。

■白馬觀光開発

地址：長野縣北安曇郡白馬村大字北城八方4258

網址：www.navitime.co.jp/poi?spt=00011.040781317

Happo Alpine Line往來費用：2900日圓（約210港元）

山谷留宿豪華別墅

登山遊湖，當然要住在白馬。

住在白馬，首選歐風獨立小別墅。這些歐風小別墅遍佈白馬，要住，宜選一些管理優秀的。其中Hakuba Hotel Group，擁有逾25座獨立別墅，位於整個山谷的黃金地段，房間、衛浴、廚房、廚具、家電等等一應俱全。

像其中一間名為Phoenix One的，隱身在樹林小徑盡頭，樓高3層，283平方米，大廳超高樓底，偌大的落地玻璃窗外，是綠油油的樹林，美得就像一幅油畫。設施豪華齊全，4間睡房、4個衛浴間、5個洗手間，一家人來也不用爭洗手間及冲涼房用。還有健身房、溫泉式浴場、遠紅外線桑拿浴室等等。開放式廚房，有齊煮食爐具、各式杯筷碗碟，又有雪櫃、咖啡機、洗碗碟機……還有洗衣及乾衣機，和家中沒有兩樣，甚至比家中更方便豪華。

冬季入住，35萬日圓一晚（約25,320港元，最少5晚）、夏季25萬日圓一晚（約18,084港元，最少3晚），租金還包一輛7座4WD車（油費憑單報銷）和BBQ晚宴。一家人，或一班朋友，在門外帳篷燒烤，幽幽森林、熊熊爐火，特別有氣氛。

■Hakuba Hotel Group

網址：www.hakubahotelgroup.com

●旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO前往日本均毋須簽證

航班：HK Express每天5至6個來回航班往來香港及東京成田和羽田，單程機票由798港元起（不包括機場稅和附加費），U-First（優先處理託運行李，優先辦理登機手續及預先登機）每程50港元，查詢：www.hkexpress.com

匯率：100日圓約兌7.23港元

文：譚偉健

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com