金門隱世小島藏秘道 生態寶庫一睹活化石

金門水產試驗所除了讓人了解金門的海洋生態，也肩負魚貝類養殖試驗及研究的責任，整個展廳以活化石鱟為主題。（Echo Cheung攝）

自明末清初以來，金門發展就與鄭成功有着密不可分的關係，在建功嶼便設有鄭成功石像，紀念這位延平郡王的功績。（Echo Cheung攝）

建功嶼是金門的隱藏景點，皆因通往島嶼的石板步道，僅在潮退時才出現。圖為芬蘭藝術家馬可‧卡薩格蘭於建功嶼設計的「牡蠣人」裝置藝術，以外國人視角，表達了欣賞金門人與海洋的美好共生關係。（Echo Cheung攝）

【明報專訊】金門旅遊，大部分人都將目標對準戰役遺蹟或閩南古厝。其實，這兒還有一個在潮退才出現的隱藏景點——建功嶼，平常與本島隔海相望，但當水位下降，便會形成一條連接兩島的步道。沿道行走，不但可欣賞綺麗多彩的潮間生態、金門人的養蚵石林，小島上還有一座鄭成功紀念石像，賞景之餘又富有歷史韻味，令人流連忘返。

建功嶼位於金門西北部，又名董嶼、珠嶼或鰲嶼，面積約500平方米。由於橫於「金門母親河」的浯江溪出海口，獨特地形被譽為「一嶼堅守如砥柱中流」，「建功砥柱」因此得名。此外，連接金門本島及建功嶼之間是一片鹹淡水交匯的潮間帶，孕育了不少豐富生態，加上潮汐運動，潮漲時，建功嶼看上去只是平平無奇的小島；潮退時，浪花消卻，通往島嶼的石板步道即會出現，供人徒步通過，儼如「摩西分紅海」般，教人嘖嘖稱奇。

泥灘富養分 招潮蟹彈塗魚聚居

在通往建功嶼的石板步道上走着，猶如踏入一個生態寶庫。導遊陳志發表示，由於受到建功嶼的阻擋，隨浯江溪而下的泥砂漸漸在潮間帶囤積，也令這兒的泥灘擁有充足的養分，外加水位起起落落，持續出現濕潤及乾燥兩種極端的環境，也促進了這兒生態圈的多樣性，比如「活化石」鱟、紅招潮蟹及彈塗魚等，偶爾會看到牠們的蹤影，教人大開眼界。

除了觀賞生態，石板步道上還可看到一排排的牡蠣石柱。陳志發指出，金門土地貧瘠，難以務農，自古人民便靠海生活，以養殖海蚵為生。「金門人養殖牡蠣已有300、400年的歷史，而浯江溪口為紅樹林沼澤區，潮起潮落，加上泥地肥沃，成為了他們養殖牡蠣的理想區域。」他又指着海蚵石林說，這些石柱又名「蚵株石」或「蠔嘟」。在金門地區，傳統採用「石條式」養蚵法，原理是將長約1米、寬約20至30厘米及厚約5厘米的石條，插在沙泥地中， 然後在石條底部植入蚵石，當立夏來臨，蚵苗便會附在石條上成長，大約養殖4個月左右，即可陸續採收。

「雖然養蚵業沒過往蓬勃，不過金門居民以蚵為生，辛勤的採蚵身影，仍觸動了來金門旅行的芬蘭藝術家馬可‧卡薩格蘭（Marco Casagrande）。」隨即，陳志發指着石板步道的裝置藝術「牡蠣人」說：「作品由4個6米高的鋼製人形裝置組成，創作人是希望透過個人視角，表達欣賞金門人與海洋的美好共生關係。此外，創作人還將3米的潮差計算在內，當潮漲海水掩蓋裝置底部時，讓人看上去像採蚵人在水中工作般模樣；潮退時採蚵人則像帶領旅客一同前往建功嶼般，不同時間欣賞作品，也有不同感受，設計別致。」

石像碉堡 見證明末近代史

經過石板步道，很快便來到充滿軍事色彩的建功嶼。金門鄰近廈門，位於台灣海峽西部，因地理因素，自古便是兵家必爭之地。陳志發表示，在南明隆武元年，武將鄭成功便以金門為據點，展開北伐南京、東征台灣的事業，所以鄭成功的故鄉福建南安市便特別打造了一座高約9米的鄭成功石像予金門，以紀念延平郡王的功績。鄭成功石像安放在建功嶼上，面朝福建南安市方向，亦寓意鄭成功對廈門金門兩岸擁有深厚情感。

另外，在國共戰爭時期，建功嶼因靠近浯江溪出海口，屬重要據點，所以被設計成哨兵要塞，防禦共軍突襲之用。不過，後來隨着國共停火，島上的5座碉堡也相繼凋零，遊人亦可進內參觀廚房、浴廁、電台室、政戰室及營舍等遺蹟，感受一下當年緊張的軍事氣息。

金城鎮建功嶼

地址：金門縣金城鎮建功嶼

網址：kinmen.travel/zh-tw

註：出發前必須於官網查詢精確的乾潮時間，因潮汐運動時間每天也略有不同，弄錯時間很易「摸門釘」或「有入無出」

◆水產試驗所 認識水生動物

想深入了解金門的海洋生態，距離建功嶼約10分鐘車程的金門水產試驗所是不二之選。文化館主要以瀕危動物鱟為主題，亦是全台灣唯一能深入了解鱟生態的博物館，大家可在這兒得到保育鱟的相關知識、一口氣看到不同年齡的活體鱟、成年鱟成雙成對的模樣，以及了解鱟的經濟價值及科學意義。 除了鱟，館內還可看到許多珍貴水生動物，如文昌魚、大鱗梅氏鯿及彈塗魚等，教人大開眼界。

金門水產試驗所

地址：893金門縣金城鎮西海路2號

網址：kfri.kinmen.gov.tw

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO可網上辦理免費入台證

匯率：1港元約兌3.9新台幣；1港元約兌0.88人民幣

交通：廈門航空香港飛廈門（來回連稅項及附加費由979港元起），之後轉乘元翔快線（單程總車費84人民幣，約95港元），抵達五通碼頭站後，乘廈金航線至金門水頭碼頭（單程129人民幣，約147港元）

協力：金門縣政府觀光處、台灣觀光局

文： Echo Cheung

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com