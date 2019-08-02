鳥取西瓜跑又玩又食 探索柯南迷宮解謎團

《名偵探柯南》巨型迷宮以木板間開，可以看到旁邊的通道，即使年幼的孩子走進去也不會感到驚惶失措。（GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN提供）

【明報專訊】近年，不少跑步發燒友都愛到世界各地挑戰馬拉松賽，但對平時缺乏鍛煉的人來說，全馬或半馬等賽事並不是貿貿然說跑就跑。不過，在日本鳥取縣北榮町舉行的「西瓜．山藥健康馬拉松大會」，不僅別開生面，且適合任何年齡人士甚至親子齊齊參與，即使不是跑步好手如我者，一樣能輕鬆完成。跑畢全程的獎勵，更是任吃鳥取縣時令的「大榮西瓜」。

盛產香甜大西瓜 山藥肉質細密

北榮町，即昔日北條町及大榮町2005年合併而成地方，以農產業為主，盛產西瓜、山藥、藠頭等，當中又以「大榮西瓜」最為著名。江戶末期，大榮町開始種植西瓜，至今逾百年歷史。其擁有之地利條件，包括含豐富礦物質的火山灰土壤、充足之日照，以及大山純淨清甜的水源，令這裏能種出又甜又大的西瓜來。1973年，大榮町農協西瓜組合長協議會（現稱JA鳥取中央大榮西瓜組合協議會）成立，町內出產的西瓜自此之後都會被冠上「大榮西瓜」之名，每年夏季收成。至於山藥在鳥取縣則一年四季均有所出，北榮町砂丘地帶種植出來的山藥，更是肉質細密、含豐富黏液蛋白，成為當地名物。

1988年，大榮町居民開始舉辦第1屆「西瓜．山藥健康馬拉松大會」，目的是在西瓜收成期與眾同樂，做做運動兼食西瓜。後來吸引了來自鳥取縣各地的居民，以及日本其他地方的人前來參加，每年約在6月中舉行，今年已舉辦至第32屆，參加人數多達4000人。

跑完任吃西瓜 品嘗山藥湯

我年初從鳥取縣朋友口中得悉這個有趣之活動，但自知本身並非運動健將，聽到「馬拉松」還是有點猶豫，朋友即笑謂：「不用擔心！最短的路程只有3公里，我小學生時代就已參加過呢！」說起來，3公里路程若以步行速度來算，一般只需45分鐘可以走完，若加點緩跑，確是不難完成。「最重要的，是完成後可以任吃大榮西瓜，喝美味的山藥湯啊！」朋友笑着補充。這麼一說，我即時心動，報名參加。

馬拉松大會當日，我們晨早抵達北榮町的台場公園報到，會場到處已十分熱鬧。活動分為10公里、5公里及3公里賽，每項賽事三甲會得到獎章，頭6名還會獲頒獎狀及大榮西瓜；首50名完成的選手亦會得到大榮西瓜及山藥作為獎品。現場所見，參加10公里賽的多為認真的馬拉松愛好者，5公里賽則有不少馬拉松入門者，也有玩票性質、穿上西瓜或名偵探柯南等Cosplay服飾的跑手參加。至於3公里賽，主要以中、小學生為主，亦有長者及拖着孩子的家長。

千人刨瓜 場面壯觀

笛聲一響，我夾在一眾小學生之間起步。這天沒有猛烈太陽，偶爾還灑了點雨，跑得挺舒服。沿途經過民居，有公公婆婆在家門前為參賽者打氣。雖然我沒有競賽壓力，但為了吃西瓜，我也努力一番，結果在半小時左右完成3公里比賽。汗流浹背喘着氣回到終點，數千名比我跑得快的選手早已領取了紀念證書，在公園旁的攤位暢快地吃着大榮西瓜，而我也急不及待來個西瓜放題。又甜又多汁的西瓜，確是跑畢3公里的最好回報。全場幾千人齊來吃西瓜，場面挺是壯觀。

吃飽西瓜，我到旁邊的攤位排隊品嘗山藥湯。加了菇菌及葱來煮，黏黏而濃稠的山藥湯我甚喜歡，嬸嬸見我吃得滋味，給我再添一大碗。場內還有鳥取縣內其他物產推廣的攤位，包括大山白玫瑰牛奶（白バラ牛乳）及牛奶咖啡試飲，也有售賣大山烤香腸及鳥取縣地酒等檔攤，猶如熱鬧的嘉年華，活動至中午才結束。

90元大歎農家菜放題

跑完3公里當然要補充體力，我們選擇在台場公園旁的「道之駅大榮」來一頓地道午餐。道之駅是日本公路上給駕駛者或遊客使用的多功能設施，設有當地土產專賣店、輕食店、洗手間及周邊景點資訊介紹等。在「道之駅大榮」內的餐廳「台場」（レストランだいば），則特別設有非常地道的自助午餐，一小時放題能盡嘗當地新鮮食材炮製的鄉土美食。北榮町山藥蓉、花一小時慢烤的洋葱、鳥取中部倉吉之大原番茄、漬醃得甚好味的藠頭等，沒有花巧的烹調，保留食材原味，健康又好味，每位才1250日圓（約90港元），吃得甚滿足。

柯南迷朝聖 拆解漫畫謎底

除了農產品著名，北榮町也是著名漫畫家青山剛昌之家鄉，其作品《名偵探柯南》更是膾炙人口。距離「道之駅大榮」數分鐘路程，設有一座青山剛昌故鄉館，不僅是柯南迷朝聖之地，亦適合帶孩子到館內齊動腦筋。館內常設青山剛昌的作品介紹及其創作世界，還有不少曾出現在漫畫內之謎底拆解，含有各種有趣的小科學，小朋友可化身成小偵探柯南一同探索。

青山剛昌故鄉館附近的空地上，每年春季至秋天均會設有露天之《名偵探柯南》巨型迷宮，入場後，大家要在迷宮內找尋4個蓋章點，並可拆解蓋章點旁的謎語（部分謎語不懂日文都可憑邏輯推理），完成後再找尋出口。夏天親子遊鳥取，這裏肯定是個有趣的選擇。

遊畢大迷宮，可慢慢散步到JR由良站，車站亦暱稱為「柯南站」，沿途經過柯南之家米花商店街，內有相關精品店及Cafe；再沿柯南大道走，還會發現《名偵探柯南》角色之銅像，可以打卡拍照。

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

匯率：每100日圓約兌7.2港元

機票：香港航空設直航機來回香港及鳥取縣米子機場（逢周二、三、六），來回票價由2935港元起。查詢：www.hongkongairlines.com

協力：鳥取縣

西瓜．山藥健康馬拉松大會

日期：6月中（留意每年春季報名期）

會場：鳥取縣東伯郡北榮町由良宿1458-16台場公園

網址：runnet.jp

北榮町觀光協會網址：www.hokuei-kankou.jp

鳥取縣觀光交流局觀光戰略課：www.tottori-tour.jp/zh-tw/prefecture

鳥取縣資訊：www.facebook.com/tottoriHK

道之駅大榮餐廳「台場」

網址：www.michi-no-eki.jp/stations/view/736

青山剛昌故鄉館

網址：www.gamf.jp

《名偵探柯南》巨型迷宮

地址：鳥取縣東伯郡北榮町由良宿1300

開放時間：即日至8月31日（每日開放），9月1日至10月14日（逢周六、日及日本假期開放）

收費：成人500日圓（約36港元）、中學生以下300日圓（約22港元）、3歲以下免費

文： Joanne Cheuk（www.joannecheuk.com）

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com