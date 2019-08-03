回到法國中世紀時代 隱世小鎮迪南療癒心靈

【明報專訊】是的，一個正常的香港人，都難免受到近日的事情所衝擊，好想有機會逃離一下各種紛爭，找個和平的地方好好休息和療癒，法國北部布列塔尼地區（Brittany）的小鎮迪南（Dinan），大概最迎合時下各位需要，它勝在古今並蓄，同時動靜皆宜，還難以看到半個華人蹤影，更遑論聽到半句廣東話和普通話……真正的假期，正是如此。

布列塔尼絕對是百美千嬌，當中的「兩大正印」肯定是聖米歇爾山（Mont-Saint-Michel）和聖馬洛（Saint Malo）。相比之下，距離兩地約1小時多的迪南，充其量只是「小家碧玉」，幾靚，但格局略細，市中心面積只有8.71平方公里，人口不足1.5萬。論外形，迪南欠缺像聖米歇爾山海上城堡的奇峰突出；論歷史，也遠遜聖馬洛海盜滿城的傳奇性。不過，細有細的捧場客，不少來自巴黎的品味人士，都嫌人氣名城被旅遊業弄得烏煙瘴氣，寧選低調小城，輕輕鬆鬆留宿幾天充電。

真實的中世紀主題樂園

若要用一句話說來形容迪南，大約是：一個真實的中世紀主題樂園！自9世紀開始，有僧侶開始在迪南的朗斯河（Rance River）一帶聚居，待至11世紀，市鎮的發展圍繞修道院起步。到了13世紀末，有公爵大駕光臨，並修築了長達2684米的壁壘，隨後更建成迪南城堡。壁壘今天成為散步和跑步勝地，城堡則用作觀光及宴會舉辦場地，真是又好看又實用。

踏入古城，除了找到12世紀的教堂Basilica of St. Saviour和15世紀的鐘樓Tower of l’Horloge，尚有大大小小的半木結構民房（half-timbered house），主要興建於15至16世紀。這種建築方法流行於12至19世紀，以長木皮或原身木柱組成木框架，構成了房屋的天花格柵、支柱、坡屋頂和骨柱，再填上磚、碎石、泥漿、石膏等輕質材料。根據官方資料，迪南現有115幢半木結構民房，以古城內一條叫Rue du Jerzual的街道最為集中，夾道紅藍綠黃交錯的半木結構民房，雖然很多已被商店和食肆佔據，但仍不失古色古鄉的可愛童話風情。

以木為主的結構，加上歲月洗禮，不難想像，很容易受到天災人禍之摧毀。1458年落成的Maison de la Mère Pourcel，現時為開業於1937年的著名餐廳Chez la Mère Pourcel所使用。正當我打算致電訂枱之時，整座建築於今年6月23日就被一場大火燒掉一半，可見我有多倒霉！

古城值得留意的店，包括全城最人氣的法式薄餅店Crêperie Ahna，其串燒帶子配磨菇醬薄餅簡直人吃人愛，地道生產的帶子鮮味無比；另有精品店La Boutique De Haute Bretagne，「耳仔瓷碗」源自中世紀，本是盛載早餐時的稀飯，現在主要做裝飾紀念品，若想刻上名字，必須要在3個星期前致電預購。

上天或下海，迪南也有辦法。在朗斯河畔，可租用一款不用牌照就可自駕的小艇，不消半小時可由15世紀石橋走到19世紀的高架大橋，再從市區民房去到綠草樹林；而距離迪南市約半小時，有熱氣球升空服務，可居高臨下地欣賞法國北部景觀。

名物：一條甜甜薄脆

每個法國城鎮都有其所屬的名物。迪南的一定是Gavottes金樂絲，一種在各大香港超市有售的法式牛油薄脆，原來是百分百迪南製造，年產逾8500噸。雖然該品牌早於1920年成立，但到1962才把大本營搬到迪南，過去半世紀成為該城的其中一個經濟命脈，在古城內的曝光率非常之高，無論是薄脆搭配有氣酒的禮包，或是焦糖薄脆口味的雪糕和甜品，都足見迪南人有多愛這品牌的產品，有些迪南市民的兩、三代家人都為該品牌打工。

現時該品牌有新、舊兩個廠房，舊廠房附設的門市部，常常見人山人海，畢竟該處貨品最多款式最齊，價錢亦很划算，甚至有可能遇上在巡舖的集團主席Christian Tacquard，他貴為「一哥」，卻作風踏實，毫無大老闆的架子，像迪南本身，總是令人放輕心情。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照入境法國毋須簽證

航班：法國航空、國泰航空，均提供往來香港及巴黎的直航服務。由巴黎前往迪南，於巴黎乘搭TGV抵Dol de Bretagne，再轉乘TER抵達迪南，約3至3.5小時，視乎不同班次。

◆Gavottes金樂絲 - Locmaria廠房門市部

網頁：bit.ly/2YnEZ4D

◆Crêperie Ahna

網頁：bit.ly/2Yt4RA0

◆La Boutique De Haute Bretagne

地址：13 Rue de l'Apport 22100 Dinan

電話：+33 2 96 87 03 02

◆Danfleurenn Nautic自駕小艇

網頁：bit.ly/2ycgEUz

◆迪南旅遊資料

網頁：bit.ly/2MiRvQy

文：陳俊偉（http://www.facebook.com/chanchunwaiwai）

編輯：廖偉龍

電郵：travel@mingpao.com