光影下賞花海看富士山

【明報專訊】同樣是來自日本的團隊,「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展為大家帶來另一種日本風味。互動光雕設計團隊NAKED Inc.曾8次在東京與京都舉行「FLOWERS BY NAKED」夢幻光雕巡展,今年首次來港設計了同樣以花為主題的光影互動展覽,當中的互動藝術裝置包括以3D投影出紅櫻等春花,以及記錄着「FLOWERS BY NAKED」故事的巨大書形投影「BIG BOOK」、臉一靠近就會花香撲鼻的「Cosmos」、用手「打開」窗戶,就會見到融合日本傳統風景及和歌的「Window of the Ancient and Modern」,以及綻放10種不同櫻花的「SAKURA WALL」,為香港人帶來不一樣的賞花之旅。

●社長訪問

作品觸動參觀者心靈

村松亮太郎是NAKED Inc.的社長,他出身於電影圈,既是演員又是導演,在日本除了舉辦大型展覽,於代代木公園更有一間TREE by NAKED——把美食結合光雕投影及VR體驗的餐廳。村松亮太郎指是因為在TREE by NAKED遇到很多香港遊客,對他們印象十分好,加上覺得香港人對賞花的感覺跟日本人也相似,所以選擇了香港作首個海外展覽地點。

以花作展覽主題,是因為村松亮太郎認為沒有人會討厭花,而且把展覽設計成一個花園,就是希望大家能自由自在地在當中體驗、感受。或許有人覺得他們的作品跟日本另一著名藝術團隊teamLab相似,村松亮太郎指自己雖然沒有參觀過teamLab的作品,然而有朋友看過兩者,告訴他其實是截然不同的感覺。「我們並不是科技先行,設計時,我們會想如何由人出發,去體驗作品中的故事、世界。」就好像作品中的蒲公英「Dandelion」,他是想參觀者在吹動蒲公英的同時,回憶兒時拿起蒲公英輕吹的快樂感覺,這就是他所說的,最着重參觀者「感受」。

■「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展

展覽日期:即日至9月1日

開放時間:周一至五上午11:00至晚上9:00,周六及日下午4:00至晚上7:00(每小時3節,每節20分鐘)

地點:馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

入場方法:即場讚好「MOSTown新港城中心」facebook專頁或追蹤Instagram帳戶,即可免費入場

網址:mostown-flowersbynaked.hkevents.hk