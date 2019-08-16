慢活越南富國島 「紅星」拱照原始靚灘

遊船河——富國島流行在傍晚時分出發的遊船河團，讓人可一邊觀賞日落美景，一邊遊覽附近的淳樸漁村。（Michael Lo攝）

星星海灘——星星海灘是遊客必到的拍照熱點，不過拍攝過程中不要把海星抓離水面或帶走，為生態出一分力！（Michael Lo攝）

【明報專訊】擁有無敵海灘、氣氛休閒的熱帶海島，一向是旅人的度假好選擇。隨着直航開通，又是全越南唯一的免簽證特區，富國島愈來愈受港人追捧。跟其他人氣度假海島不同，富國島尚未完全開發，仍保留原始的自然生態和淳樸民風，漫步海灘，可看到紅海星暢游水中；閒逛漁村，又可體會漁民們的辛勤日常；還有機會品嘗美味魚鮮，體驗香港沒有的慢活氣息。

富國島又名玉島或珍珠島，位於越南南部河仙市以西40公里，面積約589平方公里，大概等於4個大嶼山，為該國最大的島嶼。早前，越捷航空開設了由香港直飛富國島的航線，不需3小時即可來到這片隱世島嶼。由於尚未高度開發，島內的交通網絡仍未完善，市民出入主要靠電單車代步，旅客則可選擇的士或租車自駕。島內景點集中且多元化，如擁有全球最長的跨海纜車、珍珠島度假村、富國島監獄及夜市等等，令人目不暇給。

不過，數到令筆者最難忘的還是它的原始自然景觀。富國島雖是彈丸之地，海洋生態和動植物資源卻十分豐富，2010年更被聯合國教科文組織（UNESCO）列為「世界生物圈保護區」。

從沒想過大自然可以這麼近在咫尺！位於島嶼北部的「星星沙灘」（Starfish Beach），放眼望去，整片海灘有數之不盡的紅色海星。一顆顆海星，安靜躺臥在寧靜的海濱，與蔚藍的大海相映成趣。漫步海邊，猶如踏入科幻片場景，為眼球帶來無比衝擊。

6至8月繁殖季 滿佈海星

由富國島機場乘的士至星星沙灘，大概一個半小時，車費約150港元。下車後步行10分鐘，穿過一片棕櫚樹林後即可抵達。據當地導遊指出，在富國島沿岸一年四季也有機會看到紅海星，但唯獨在星星沙灘一帶百分百機會找到，數量亦屬全島沙灘中最多。她又續指，每逢夏天（約6至8月）是海星產卵的繁殖旺季，屆時星星海灘的海星數量達至高峰，不論水中及岸邊都滿佈海星，非常壯觀！

星星沙灘所見的紅海星，均屬棘冠類海星，體表有叉棘，向上突出如黑刺，作用是嚇跑掠食者，實質對人體無害，但也因此促使很多沒公德心的遊客傷害海星。導遊提醒，遊客絕不可將牠們抓離水面或帶走，因為海星體表佈滿皮鰓，需待在水中才可呼吸，如突然離水，可能會導致窒息死亡。為生態着想，大家務必自律。

星星沙灘附近還有一座水上碼頭，海灘與碼頭之間由一條約百餘米長的高架式木棧步道連接，碼頭附近水域除了供漁民圈養魚群，碼頭上還有一間名為Son Hai Quan的海鮮餐廳。導遊指，富國島沿岸水勢平靜，很易在海濱區看到此類水上碼頭，在這些碼頭上吃海鮮，一般會較市區來得便宜、新鮮及多選擇，如芒果螺、石蠔、海膽、瀨尿蝦、水蝦、鮮魚……連料包煮，人均也僅是百多港元，性價比高！筆者最推介水煮芒果螺絲及清蒸瀨尿蝦，切片的芒果螺肉爽口，吃上去質感像象拔蚌，不過味道更濃更香；瀨尿蝦則滿身是膏，配搭鮮甜的蝦肉，口感更豐富。而且不似香港吃海鮮般，需要加入大量調味料去辟腥，簡單點上醬油已鮮味可口。

超現實「長腳象」點綴落日

除了賞海星，度假海島最迷人的莫過於是黃昏美景，富國島的夕陽加添藝術情懷。在島嶼西側、距離機場不到15分鐘車程的落日薩南朵海灘別墅（Sunset Sanato Resort＆Villas），在對出的海灘區域，設有4座由設計師Nikita Marshunok設計的長腳象藝術裝置。他是超現實主義大師達利的粉絲，對於達利的經典名作The Temptation Of St. Anthony津津樂道，遂將畫作中的長腳象「現實化」，打造成藝術裝置，借此向大師致敬。隨着太陽緩緩下降，雲層與海洋映照出艷紅多彩的色調，加上長腳象的剪影，洋溢格外浪漫的藝術風情。

除了欣賞長腳象裝置藝術，另一種賞日落的方式就是去陽東碼頭，報名參加傍晚出海的遊船河團。船夫不但會帶大家游走沿岸的漁村，欣賞日落及漁鄉美景，還可享受釣魚樂，一嘗由自己親手釣上來的魚獲炮製的至鮮料理，滿足感十足！

●星星海灘

地址：Rạch Vẹm, Phu Quoc Island

●Son Hai Quan海鮮餐廳

地址：Ganh Dau, Phu Quoc Island

●落日薩南朵海灘別墅

地址：Bac Bai Truong, Duong To, Phu Quoc Island

網址：sunsetsanato.com

●富國島日落夜釣半日遊（含晚餐、釣魚裝備及導遊）

收費：約147港元

網址：z.qyer.com/deal/114872/?ra_label=1006

大師操刀越版「霍格華茲」

隨着富國島的知名度提升，國際級度假村也相繼落成，富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店（JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay）便是其中之一。度假村由著名設計師Bill Bensley操刀，主打二十世紀法國殖民地學院風，村內房間大樓皆以不同學系區分，如生物學系、化學系、美術系或圖書館等，每個學系都有各自的標誌顏色及裝飾品，充滿奇幻氣息，打卡位處處，被喻為越版霍格華茲。

富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店

房價：雙人房連早餐每晚約2750港元起

網址：marriott.com/pqcjw

●旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

機票：越捷航空（Vietjet）香港來回富國島，連稅項及附加費，價錢由858港元起

匯率：1港元約兌2910越南盾

文：Echo Cheung

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com