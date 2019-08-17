從日到夜 體能大考驗 征服富士山 迎接「御來光」

氣象觀測所——標高3776米的氣象觀測所，是登峰的最後一站，從這裏俯視火山口，巍峨的景色比起地平線所看到的更震撼！（浪遊旅人攝）

富士山頂——前後花了7、8個小時，終於到達富士山頂，看到雲海環迴圍繞火山口，大地在我腳下的一刻，感覺飄飄然。（浪遊旅人攝）

【明報專訊】日本富士山，不論從任何角度觀看，都是近乎完美的錐狀山形，是日本最具代表性的地標。對於當地人來說，其魅力來自它的神聖地位；對於我此等行山愛好者來說，征服日本第一高山有如人生成就解鎖，而且日本有句諺語：「一次也沒爬過富士山是笨蛋」，很明顯，我不想做笨蛋！

儘管橫跨靜岡和山梨縣的富士山是一座活火山，隨時可能再次爆發，每年慕名來挑戰攻頂的人仍超過20多萬人次。海拔3776米，不算特別高，但要攀上富士山頂峰並不容易，還可能要克服高山反應的問題。至於登山，其實有多條路線選擇，易難程度不一，筆者選了適合新手的熱門路線——富士吉田口的五合目。

入夜登山遇雷雨 體力大考驗

由五合目起步至八合目的山小屋，大約需要5至6小時，路線大多是平緩的Z字形路，七合目之前的路段較多花草樹木，也可欣賞山下美景，但七合目以上一帶都是空曠的貧瘠土地，不時更要跨過大石，山下景色也漸漸消失，眼前只剩下砂土和雲霧，走來倍覺艱辛和苦悶。要特別留意的是富士山的氣候，儘管日間烈日當空，入夜氣溫驟降，尤其我們入夜登山時遇上雷雨交加，絕對是體力與耐力的一場考驗。逾5小時之後終抵達我們選擇的「山小屋」——本八合目トモエ館（標高3400米），安頓後終能吃上熱騰騰晚餐，雖是簡單又家常的日本料理，但已很滿足，可以回房睡個好覺。

登頂賞日出 滿佈雲海

可惜事與願違，筆者在牀上輾轉反側，結果在半睡半醒下瞓了約3個小時便再上路，時為凌晨2時。沿路繼續是無止境的Z字形路，雷和雨都停了，然而狹窄的登山路塞滿人潮，只能緩緩地跟着人龍前進。走到海拔約3450米的八合五勺，空氣稀薄，幾乎所有人都變得行動遲緩，不難聽到喘氣聲。心急的筆者，自我感覺良好下，走到尾段便不停繞過大隊前行。此時天色漸亮，泛起粉紅的雲彩，當抵達富士頂上的久須志神社，即時佔據崖邊一個有利位置，靜待「御來光」。千呼萬喚，終於等到橘黃曙光映照長空，雲隙射出的光線照耀富士山，現場歡呼聲此起彼落，看着太陽冉冉上升，加上山下湖泊美景，以及周邊雲海又籠罩山峰，煞是美麗！

看罷御來光，筆者繼續攻頂。繞行火山口的鉢巡路線，登上日本最高點的氣象觀測所，旁邊有個標高3776米的石碑是打卡位，而在這個最高點俯視火山口，比起印尼婆羅摩的盾狀火山更為廣闊。富士山是複式火山，由新舊富士山體結合而成，眼前的新富士火山口，正是富士山頂的主體，然而這座沉睡中的活火山，沒有滾燙冒泡的熱泉，沒有攻鼻難聞的硫磺，連典型活火山的地形特徵也欠奉，只見色彩繽紛的火山岩石，以及不同熔岩凝固堆疊而成的火山口內壁。最後，筆者選擇冷門的須走路線下山，經「大砂走」大步滑行衝下山，木製的長棒「金剛杖」正好充當滑雪杖，滑砂確是爽快又刺激。

戰績烙印金剛杖

金剛杖燒印，可以說是富士山最具特色的「集印」文化，每間山小屋都有提供這項服務，價格每個由300至500日圓（約22至37港元）不等。職員會預先將金屬印模放在炭爐燒紅，然後幫客人交來的木製金剛杖烙上印記，每個「燒印」刻有山小屋的名字、海拔高度等，燒印就如登山旅程的打卡紀錄一樣。看着自己手中金剛杖的戰績，頓時有種不可言喻的成就感。

此外，頂上的淺間大社奧宮是日本最高的神社，而頂上郵便局是日本最高郵局，可到神社蓋上獨有年號的御朱印，再到郵局買登山證明書、蓋上標高3776米郵戳的明信片，同樣甚具紀念價值。

登山裝備應對多變氣候

兩日登山行程不能玩即興，事先準備很重要，除了規劃路線、預訂山小屋，登山裝備也是非常重要。為應對富士山的多變氣候，主要裝備都是御寒、吸汗、通爽衣物，以及一雙有足夠抓地力和防水的行山鞋，減輕腳部疲勞及避免扭傷。新宿南口有家專賣戶外用品的大型商店L-Breath，主打攀登富士山的熱賣商品，大部分都亮麗又時尚。若然很少爬山又不想破費的人，可以考慮租借全套登山裝備，包括頭燈照明、登山杖、水袋等。

登山用品租借：lamont.jp

L-Breath（戶外用品專門店）：

www.victoria.co.jp/13013

●旅遊錦囊

簽證：特區護照及BNO免簽逗留日本90天

匯率：100日圓兌7.37港元

機票：全日空航空直航來回香港至東京，經濟客艙連稅及附加費3646元起，查詢：www.ana.co.jp/zh/hk

富士山登山道開放時間：

7月初至9月初

費用：富士山保全協力金1000日圓（約74港元）／付費洗手間200日圓（約15港元）

交通：新宿南口交通總站出發，巴士直達富士山出發點吉田五合目，宜預先購票（由2600日圓起，約192港元起），查詢：bit.ly/2qnnwtW

山小屋：www.camp-outdoor.com/tozan/fujisan/yamagoya.shtml

文：浪遊旅人（backpackerjim.com）

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com