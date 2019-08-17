節目推介：東南亞深度遊 發掘歷史故事

【明報專訊】外遊等同吸一口自由的空氣。這份自由，不單是放下工作的束縛，還有是如何度過這段旅程——可以單車環島，也可以自駕遊；可以食玩買，也可以深度遊。旅遊達人項明生（James）在剛推出的旅遊節目《明日世遺》，以猶如紀錄片的形式講述東南亞五國的歷史及文化，打破香港人「去東南亞只是去chill」的固有印象。

James去年曾主持的旅遊節目《明治憑甚麼》，以歷史角度介紹日本景點，電視台有意「添食」，拍一輯關於昭和年代的節目。James卻不滿足照辦煮碗，反建議以東南亞作主軸，製作《明日世遺》。他在1980年代已當背包客到東南亞旅行，既看過極端的赤柬政權遺下的遇難者「頭骨地圖」，也見識到緬甸蒲甘3000座佛塔的浩瀚場面。他說：「很多香港人覺得東南亞沒什麼文化，比較落後，但其實有很多hidden gem，我想發掘多些故事出來。」

《明日世遺》13集節目中，James穿梭緬甸、泰國、柬埔寨、寮國及越南等5個東南亞國家，介紹一些他眼中有潛質成為世界遺產的地方。他走訪越南共產主義革命家胡志明由香港到越南的革命之路、越戰時期農民兵手掘的古芝地道、1970年代極端的赤柬政權遺留下來的S21金邊監獄和殺戮戰場killing fields，又以仰光、胡志明市及永珍（萬象）的美食、城市規劃和建築，比較英國殖民及法國殖民的大不同。這些地方不一定擁有懾人的外貌或源遠流長的歷史，吸引的是背後的故事所反映的普世價值。

非一般旅遊節目 邊看邊增值

節目知識量高，而且每集1小時，屬非一般的旅遊節目，這也是James認為好玩的地方，「我自己看外國節目都會邊看邊google，如果節目提及的東西我全都認識，就沒有新東西學了。我希望《明日世遺》是為觀眾帶來養分」。

認識越南政治 從旺角說起？

James期望節目可以達到BBC或NHK的專業質素，同時希望可以有趣的形式呈現，創造一個由香港人視覺出發的旅遊節目。他在節目首集就由最貼地的旺角說起越南政治，「沒有人會想到旺角與胡志明的關係。如果開首就說胡志明的生平是什麼什麼，那就很悶了。但我說，原來胡志明曾在旺角電腦中心開過共產會議，他曾在大館坐監，這些就會勾起香港人的興趣了」。最近香港的社會運動一波接一波，而節目播放的時間恰巧是觀眾追看直播的嚴峻時刻，心情難免會受影響。

今晚播出的第3集正以昂山素姬在緬甸和平抗爭之足迹為主題，他期望觀眾從東南亞的歷史得到借鑑，化憤怒為繼續走下去的力量，這也是世界遺產留給後人的禮物。

■《明日世遺》

播放：逢周六晚上10:30至11:30

頻道：77台香港開電視

文：黃嘉希