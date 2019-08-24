波羅的海之路30周年 三國首都尋人鏈足印

波羅的海之路——三國的多個博物館中都不難找到「波羅的海之路」的相關資訊，例如地圖或圖片。相片攝於維爾紐斯Upper Castle Museum。（劉啟智攝）

奇蹟磚塊——除了足印紀念碑，印有STEBUKLAS（意指奇蹟）的磚塊同樣為紀念「波羅的海之路」而設。遊客也可以踏在奇蹟磚塊之上許下自己的願望。（劉啟智攝）

自由紀念碑——里加是波羅的海三國中最大的城市，自由紀念碑（Freedom Monument）是市內最搶眼的地標。（劉啟智攝）

難忘日子——1989年8月23日，是愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的國民都不會忘記的日子。圖為拉脫維亞首都里加的足印紀念碑。（Patrick Yip拍攝）

【明報專訊】波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）首都的舊城區，一向是旅客的熱門景點。今年遊覽當地，更是別具意義。除了觀賞世界文化遺產古建築外，3個首都的中心分別放置了足印紀念碑，印證1989年8月23日、3國共200多萬人上街，手牽手築成人鏈貫穿3個首都，以抵抗蘇聯的歷史。

塔林 自由廣場尋抗爭印記

位於愛沙尼亞北部的首都塔林（Tallinn），建都於13世紀，其舊城是現今其中一個保存得最好的中世紀城市，1997年被列入世界文化遺產，是遊覽波羅的海三國必到的景點之一。塔林是「波羅的海之路」（Baltic Way，見另文）的200萬人鏈的北端。為這事件而設置的幾個紀念碑之中，這是最容易被錯過的一塊，它位於舊城近南面邊緣的自由廣場（Freedom Square）之內。

遊覽塔林舊城，焦點多放在上城區（Upper Town）內的教堂及城牆等。要步行前往自由廣場一點也不難，只要在地標「窺視廚房塔」（Kiek in de Kök）位置走出上城區，幾分鐘便可到達。廣場就在聖約翰教堂（Jaani kirik）之外，而足印紀念碑被設置於廣場旁的公園之中。

里加 動物雕塑點亮舊城區

由塔林前往下一站拉脫維亞首都里加（Riga），大約300公里的距離，坐飛機是正路選擇，但若想親身體會一下「波羅的海之路」人鏈實質有多長，採用陸路前往似乎更理想。雖然兩國的關係緊密，但並沒有直通兩個首都的火車，需要中途轉車。反而乘坐由塔林開出的Lux Express直通巴士更為方便，車程約4.5小時，單程票價16至23歐元。（約139至200港元）

跟塔林相似，里加同樣建都於13世紀，其舊城亦在1997年被列入世界文化遺產，著名景點也是集中在舊城區，但塔林給人典雅之感，里加的景點則帶有不少玩味元素，例如貓之屋（Cat House）屋頂的貓雕塑，Bremen Town Musicians的奇特動物雕塑等。

國家歌劇院 觀賞《天鵝湖》

里加是「波羅的海之路」的中心點，足印紀念碑置於舊城區西北邊緣，位置是由舊城中心步向舊城外地標——自由紀念碑（Freedom Monument） 的必經之路。里加足印紀念碑也很接近國家歌劇院（Latvian National Opera），只有幾分鐘步程，到訪時可順道購票觀賞晚上上演的《天鵝湖》芭蕾舞劇。可購買的是9歐元（約78港元）的高座門票，當作是參觀劇院的入場費已值回票價。

維爾紐斯 向「奇蹟」許願

跟上一程交通一樣，里加並沒有直通火車駛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。若要陸路前往，Lux Express直通巴士仍是最佳選擇。兩首都距離約300公里，不過班次略疏，車程約4小時，單程票價16至21歐元。（約139至183港元）

對比之前兩個舊城，維爾紐斯的建都時間稍遲，在14世紀，不過其舊城區卻在1994年已被列入世界文化遺產。維爾紐斯舊城的風格和之前兩個舊城有較大分別，各主要景點略為分散，但就由一條主要大道城堡街（Pilies Street）貫串。

維爾紐斯是「波羅的海之路」的南端，其足印紀念碑設置於經常人來人往的主教座堂廣場（Cathedral Square）之中。在同一個廣場內，可以找列另一塊刻有STEBUKLAS字樣（意思是奇蹟）的磚塊，同樣為紀念「波羅的海之路」而設立。200萬人鏈的奇蹟，最終實現了三國人追求自由的願望，有傳說指，只要踏在這磚塊上轉3個圈，許的願望也會實現。

●知多啲

200萬人改寫3國命運

1939年8月23日，蘇聯和納粹德國秘密簽訂了《蘇德互不侵犯條約》，並約定把波羅的海3國劃入蘇聯範圍。在德國默許下，蘇聯於1940年吞併3國。近半個世紀的統治期間，蘇聯並不承認曾簽過秘密條約，並宣稱3國是自願加盟。8月23日成了3國抗爭的紀念日，愈接近50周年，抗爭的規模愈大。

1989年8月23日，秘密條約簽訂50周年的當天，3國共同發起的大型和平示威，結果參與的人數超過200萬，3國人民手挽手，連成一條超過600公里長的人鏈，穿過3地首都及多個城市和鄉村，表達對秘密條約的抗議，並要求蘇聯承認3國的獨立地位。

電台協調 巴士接送至疏落地段

當時3國的總人口約800萬，原住民佔500多萬，200萬人參與了這次活動，即佔了近4成原住民響應。在未出現互聯網的年代，3國利用電台廣播協調，有免費巴士把市民送往人數較疏落的地段，愛沙尼亞方面甚至訂了當天為公眾假期以方便市民出席。

雖然蘇聯的回應強硬，並嚴厲譴責，但是次和平示威震撼全球，引起國際社會廣泛關注。在受到西方的壓力之下，蘇聯態度軟化，在該年底承認了《德蘇互不侵犯條約》對3國的侵犯。立陶宛在1990年3月首先宣布獨立；愛沙尼亞及拉脫維亞亦在1991年8月宣告獨立，並隨即獲得國際承認。後被稱為「波羅的海之路」（Baltic Way）的200萬人鏈和平示威，被視為3國成功爭取獨立的關鍵活動。

●旅遊錦囊

簽證：特區護照往愛沙尼亞（Estonia）、拉脫維亞（Latvia）和立陶宛（Lithuania）均毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.7港元

機票：香港前往塔林，再由維爾紐斯返港（兩程均需在莫斯科轉機），俄羅斯航空航空經濟客位票價約5500港元起（連稅）

文：劉啟智

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com