旅遊情報：奇異鳥帶領 暢遊新西蘭

【明報專訊】奇異果是新西蘭特產，很多人都知，但新西蘭國鳥是奇異鳥（Kiwi），相信不是太多人認識。新西蘭航空最新的全球宣傳活動——A better way to fly，特別「邀請」到奇異鳥為活動拍攝宣傳影片，除了採用CGI技術帶來生動有趣畫面，更配上廣東話，令香港旅客更親切感受獨特的飛行體驗。

全世界只在新西蘭森林找到的奇異鳥，據報正以每年約2％的速度減少，現只剩下約68,000隻。新西蘭航空今次的宣傳活動，便以這種極珍罕的鳥類當主角，牠名字叫Pete，喜歡探索冒險，因天生沒有翅膀而無法飛翔，新西蘭航空為牠實現了飛行夢想。Pete以牠的視覺帶領觀眾體驗新西蘭航空的服務，並與香港旅客一同探索多采多姿的新西蘭。新西蘭航空香港總經理于楊（Yolanda Yu）表示：「香港是我們很重視的一個市場，因此這次特意度身訂做，把宣傳活動影片配上廣東話，讓本地旅客可以更親切地體驗新西蘭航空的機上設施與服務。」

新西蘭航空眾多服務之中，最值得一提的是改進了的座椅——經濟艙空中梳化（Economy Skycouch），它加入了特殊設計安全帶，讓嬰兒及兒童都可以安全的平躺在座位上，此設計榮獲業界權威創新大獎水晶客艙獎（Crystal Cabin Award），另也計劃於2020年在長途航班上推出更寬敞的經濟艙座椅。

此外，大部分香港來回奧克蘭航班現已提供機上無線網絡服務，乘客可免費使用。（詳請可瀏覽www.airnewzealand.hk/a-better-way-to-fly）

文：CHUNG