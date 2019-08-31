旅遊情報：遊浦東 Peppa Pig陪你邊玩邊學

【明報專訊】不少家長為了小朋友都樂意大破慳囊。酒店人看準這點，不時都會向小朋友「埋手」。好像上海浦東文華東方酒店，最近便與瘋魔萬千小孩的英國人氣卡通人物小豬佩奇合作，推出「與Peppa Pig相聚一刻」住宿禮遇，讓住客可以到全亞洲唯一的「小豬佩奇的玩趣世界」（Peppa Pig World of Play）度過愉快的親子時光。

「小豬佩奇的玩趣世界」去年甫落戶滬市，即成為上海人氣主題樂園之一。在樂園裏，小賓客可跟Peppa Pig和她的朋友們，一同到熟悉的動畫場景中探索、發掘、互動，展開一段難忘的冒險之旅。

室內樂園設有10個主題區，一系列互動遊戲將Peppa Pig的奇妙世界從熒幕上搬到現實。當中的互動式遊樂設施，鼓勵大人和孩子們一同參加，並寓學習於娛樂，齊齊度過愉快的親子時光（圖）。

參加「與Peppa Pig相聚一刻」住宿禮遇，除了包括「小豬佩奇的玩趣世界門票」（1成人及1小童），於Peppa Pig禮品店出示房卡和門票可享9折優惠，由酒店前往主題樂園還可享用平治E系列豪華加長型禮車的接送服務，當然還包括1晚酒店住宿、Zest餐廳享用早餐（2成人及1小童）。

「與Peppa Pig 相聚一刻」住宿禮遇有效期至10月15日，預訂或查詢可瀏覽網址： www.mandarinoriental.com.hk/shanghai/pudong。

酒店房價由每晚人民幣1850元（約2070港元）起，查詢及預訂可瀏覽：bit.ly/2Ui21ct。

文：Chung