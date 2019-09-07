釜山濟州「動感雙城」 單車高空走鋼索考膽識

水上樂園——濟州神話水上樂園內，藍綠色的「巨型雙葉」和藍白色的「超級龍捲風」是神話水上樂園內最刺激的設施。（濟州神話世界提供）

高空單車——金海伽倻主題公園內有韓國首座高空單車「Exciting Cycling」，玩家可體驗於22米高空踏單車的滋味。看似驚險，其實有齊安全帶及吊臂等設施輔助，十分安全。（單身旅子攝）

【明報專訊】出外旅遊，除了可增廣見聞長知識，其實還可以加入各種動態行程，寓訓練於娛樂，順道鍛煉身體。韓國熱門旅遊目的地的釜山及濟州，一個時尚，一個休閒，但同樣不乏各種動態體驗，兩市往返內陸機機程只需50分鐘，是動態體驗韓國的雙城遊絕配組合。

22米半天吊 挑戰鋼索踏單車

位於朝鮮半島南部、昔伽倻時代（42-562年）古都金海市的釜山大型歷史主題公園金海伽倻主題公園，除了可認識韓國的傳說與歷史，還可以鍛煉旅客的膽量！公園於今年5月底增設以Double Extreme為名的新園區，由「Exciting Cycling」跟「Exciting Tower」兩大極限運動設施組成，是考驗訪客膽識的好地方。

「Exciting Cycling」是韓國首座高空單車，由6組鋼索組成，參加者需於22米的高空踏單車來回合共500米的空中索道，雖然有齊安全帶及頭盔等保護措施，沿途更可欣賞環迴美景，但因雙腿踏輪及風力而引起的晃動，難免讓人產生不安感，少點膽量也經不起挑戰。

「Exciting Tower」則是韓國最大型的高塔歷奇設施，樓高3層，由72項任務組成，當中包括各種難度的吊橋、繩網等，參加者可以隨意選擇挑戰。常說「初生之犢不畏虎」，現場所見，確實是孩童們玩得比成人在行，大概，無憂無慮就是他們最大的本錢吧！

■金海伽倻主題公園

地址：慶尚南道金海市伽倻主題路161（御方洞）

門票：成人5000韓圜(約32港元)、小童3000韓圜(約19港元)；公園門券連兩大極限運動套票22,000韓圜起（約142港元）

查詢：bit.ly/2lvyuPx

化身Running Man 鬥智鬥力

韓國長青綜藝節目Running Man的遊戲任務鬥志又鬥力，看得觀眾躍躍欲試。有求便有供，全球首間「Running Man Ep.1 尋找寶藏」主題體驗館2017年底在首爾開業，而以「Running Man Ep.2 奔跑Go！累積Go！」為主題的釜山分館，亦於今年7月登場，館內遊戲當然跟首爾本館不同，但趣味指數跟老少咸宜程度同樣爆燈。

在體驗館入口付款後就會獲得計分手環，進場前先選取「容易」、「正常」或「困難」其中一個難度，然後就可以在1小時內隨意挑戰場內15個任務，每次挑戰前只要以手環觸碰感應點，電子顯示屏就會因應玩家所選取的難度而調整任務要求，挑戰成功便可累積R Point，離場時再按所獲點數換取小禮物。所有任務均不限挑戰次數，但部分如奔跑、投籃和立定跳遠等講求體能的任務，如果連續挑戰，雖然有助燃燒脂肪，成績卻可能每况愈下，因此，玩家可先轉移到其他考驗記憶力或反應的任務，在時間分配上下點工夫，以爭取更高的點數。

■釜山Running Man體驗館

地址：釜山釜山鎮區釜田二洞中央大路672號Samjung Tower 10樓

門票：16,000韓圜（約103港元），3歲或以下免費入場

網址：www.runningman2-cht.com

激玩「孖葉」高速滑梯

無可否認，水上樂園確是夏日親子活動的好去處。濟州神話世界內的神話水上樂園，去年暑假才正式開幕，佔地近13,000平方米，是島上最大的水上樂園，由室內及戶外的3大園區組成，當中最矚目非「海浪戲水區」的「巨型雙葉」滑梯莫屬，設有兩組葉子造型的U形斜道，號稱全亞洲首創，而旁邊的「超級龍捲風」，亦是全亞洲最長的水上滑梯，總長度達257米！

嫌高速滑梯太刺激的話，「夢幻海灘」那個模彷濟州海岸的「衝浪池」，以及「熱帶河流探險」的「漂流河」，都是適合親子同樂的項目，至於名為「泡泡池」的室內設施，可讓小童在巨型氣球上任意跳躍，現場所見，所有小玩家都樂而忘返呢！

■濟州神話水上樂園

地址：濟州西歸浦市安德面神話歷史路 304支路38

門票：18,000韓圜起（約116港元）

網址：www.shinhwaworld.com

「密室」迷宮考驗親子合作

很多人喜歡拿Dynamic Maze智勇迷宮與Running Man體驗館比較，但其實玩法或感受，兩者都不盡相同，單是Dynamic Maze需組隊按既定路線逐一完成挑戰這安排就已有很大分別。

還記得曾經盛行一時的密室逃脫遊戲嗎？Dynamic Maze可說是它的進化版，以3人一組為挑戰單位，進入巨型迷宮合作闖關，每關均需要應用不同技巧，頭腦、體能、反應、方向感等，是促進親子合作精神的好機會，但有一點需要注意，由於遊戲空間的燈光相對昏陰而且充滿壓迫感，有機會影響幽閉恐懼症患者，玩家應自行評估是否參與。

■Dynamic Maze智勇迷宮

地址：濟州西歸浦市表善面繁華路2644

門票：12,000韓圜起（約77港元）

網址：www.dynamicmaze.com

●知多啲

換領「遊韓Jetso」包

即日起至10月20日，乘搭指定航空公司從香港或澳門出發，前往首爾、釜山、濟州或大邱的自由行旅客，只要出發前到以下網址登記，即可換領由目的地旅遊指南及地圖、8天4G 10GB韓國數據卡、韓國旅遊交通卡及各種購物優惠券組成的「遊韓Jetso」禮品包，即將前往韓國旅遊的話，千萬不要錯過。

網址：www.koreaplaza.hk/fit2019

●旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO免簽證入境

機票：國泰航空來回釜山或濟州經濟客位連稅由$2272起

匯率：1港元約兌155韓圜

協力：韓國觀光公社

文：單身旅子Travelloner（www.travelloner.com）

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com