旅遊情報：徒步體驗地道日本

【明報專訊】日本是香港人首選的外遊目的地，行程一般離不開血拼或喪食。然而，近年多了一批愛好深度遊的旅客，鍾情探索和體驗不一樣的日本，日本健行導覽團先驅Walk Japan的服務，正好切合他們的需要。

Walk Japan成立逾廿載，其導覽團提供一系列獨有的行程，主要以徒步方式，帶領旅人深入日本眾多鮮為人識的城鎮，品嘗當地傳統料理，下榻傳統民宿或家庭旅館。部分導覽團會沿着古代商賈經商或僧侶修行的古道，或體驗日本茶道、自製蕎麥麵等。一步一腳印，名副其實以腳步親身發掘日本最真實的生活面貌。其精選人氣導覽團包括：漫步溫泉之鄉的大分（圖），品嘗不同農家美食；熊野古道朝聖，踏上靈性文化之旅；長野縣雪國漫步，走過冰雪仙境；遊走木曾路，帶領旅人穿越日本「中央阿爾卑斯」山脈等。

即使不諳日語也毋須擔心，參加「自助健行導覽團」，旅客會收到一個行前套裝及印刷版和電子版路線小冊子，提供全面而實用的行程資訊，包括出發前收拾行李的注意事項、抵達第一晚住宿地點的交通指引、簡明及詳盡步行指引、各個景點資料、餐廳推介都一應俱全。遇突發問題，Walk Japan亦設有24小時緊急聯絡電話以隨時提供協助。如欲了解更多，可登入Walk Japan的官方網站（walkjapan.com）。

文：CHUNG