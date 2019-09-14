鬥智鬥力 橫琴人氣樂園 玩轉電影世界

別以為在「國會」用餐非常昂貴，餐廳提供了一些優惠套餐，如這個豬排套飯只需人民幣58元（約64港元），香脆可口的嫩炸豬扒，配上沙律、老火靚湯與精緻甜品，豐盛又美味。（林靄怡攝）

場內共有3間餐廳和1間酒吧，如以《饑餓遊戲》中男主角皮塔在第12區中的家庭烘焙坊為藍本的皮塔烘焙坊，或以國會都城為主題的豪華國會宴會廳（圖），不但裝潢高貴，更能在當中品嘗逾31款中、西式及東南亞風味美食，滿足大家視覺和味蕾的需求。（林靄怡攝）

年輕人去玩不忘打卡影靚相，這裏有多個拍照靚景，如圖中還原《暮光之城》男女主角相遇的浪漫戶外場景。（林靄怡攝）

《神戰：權力之眼》專區中有尼羅河珠寶工坊及扎雅化妝間，愛美的女士可以讓故事中的女主人公扎雅為你化上最合適的古埃及妝容，或在尼羅河珠寶工坊選擇小首飾。（林靄怡攝）

《驚天魔盜團2》（港譯《非常盜》）曾經在澳門取景，所以這兒有一間還原劇中由周杰倫飾演的魔術師家族所運營的翁氏魔術專門店，大家可以欣賞魔術師在現場表演魔術戲法。（林靄怡攝）

演員會不定時游走於場內，客人可以隨時跟他們合照。例如在「饑餓遊戲」專區，能一睹模特兒身穿國會中最奢華的服裝及華麗的妝容。（林靄怡攝）

場內有多個互動電子遊戲，如以《分歧者》為設計主題的格鬥競技場，包括徒手格鬥、投擲拳和躲避打擊的練習，以及《神戰：權力之眼》的尋寶之旅和埃及神鏡，通過身體左右移動、跳躍、下蹲等動作，引導虛擬熒幕中的主角獲取寶石。（林靄怡攝）

終極挑戰！「膽量VR體驗」所挑戰的是人本身的恐懼！進入VR模擬空間前，玩家需戴上完整的VR裝備，包括眼罩、耳機、手和腳的感應器（下圖），然後可以和隊友結伴進入虛擬世界，走在芝加哥舊城的危樓之間，然後到暗黑密室中探索，最後在危險重重的貨櫃碼頭找尋出路。途中場景非常逼真，經常誤以為自己會從危樓跌下來！只要在限定時間內逃脫便能成為真正的「無畏派」。（獅門娛樂天地提供、林靄怡攝）

《分歧者》故事中，「無畏派訓練基地」就是挑戰大家體能的地方，玩家在「深谷勇者挑戰」內會以「無畏派」的身分進行體能、膽量和技巧的考驗，於佔地570平方米的巨型室內繩索攀爬項目中，看看在48個挑戰點中能完成多少個。（林靄怡攝）

「午夜追逐」是多人互動VR電單車模擬器騎乘體驗，場內裝置每件都是真實的用具再加以「造舊」，例如螺絲帽、士巴拿，甚至電單車都採用原裝配件改裝。遊戲體驗中，玩家（最多同時有24人）進入遊戲區《暮光之城》（港譯《吸血新世紀》）的車庫，當坐上電單車模擬器和戴上VR頭盔模擬器，一場團隊戰隨即展開，沿途要避開吸血鬼的襲擊。過程中，玩家在車道中的多個位置可以選擇難、中、易三種不同的遊戲路徑，每個玩家在團戰體驗中會有不同的遭遇，保證每次玩都有新鮮感。（林靄怡攝）

別以為這是一般過山車，戴上VR眼鏡後，玩家的視角會回到古埃及神話故事中，一會兒穿梭金字塔底，一會兒翱翔天際，飛越神殿和沙丘之間，進入了電影《神戰：權力之眼》（港譯《埃及神戰》）的世界。這列VR過山車，聲稱運行時最快速度達到每秒10米，配合VR影像，令全程更加刺激，當中的VR影片更由曾獲奧斯卡最佳特效獎的英國Framestore公司製作。（林靄怡攝）

「極速追擊」是依據電影《饑餓遊戲》中的情節所創作，可體驗由國會都城的地底殺出地面，再轉搭戰機在城市上空飛越重重危險，最終逃離國會都城的驚險旅程。玩家坐進一個儼如迷你影院的模擬艙，模仿坐在多功能戰車和戰機上，戴上3D眼鏡，隨即展開全程無冷場的4分半鐘極速旅程。（獅門娛樂天地提供）

這個全透明高科技的超級監獄延伸自電影《金蟬脫殼》（港譯：《逃亡大計》）故事情節。玩家被關押到全透明的監倉，有些是一人透明倉，有些則是二人監房。監房內有一本監獄生活手冊，裏面埋藏了監倉密碼，要靠大家思考、破解，以及協助獄友一同逃往控制室及其他房間，再破解越獄密碼！這是場內唯一需預約的遊戲，因為每6至12人才能組隊，估計需花大約45分鐘才能完成整個逃脫計劃！（林靄怡攝）

【明報專訊】主打年輕人的主題樂園，設備除了要夠新、夠潮、夠刺激，也要有讓人一玩再玩的衝動，吸引力才會持續。位於珠海橫琴的獅門娛樂天地，是以荷李活電影為主題的室內互動體驗場館，包含逾30項新潮、刺激，兼且變化多端的遊樂設施和景點；加上場內有餐飲、購物場所，毋須周圍轉便可以輕輕鬆鬆玩足一天！

早前正式開幕的珠海橫琴獅門娛樂天地，是全球首座獅門影業電影主題場館，以6部荷李活電影，包括《饑餓遊戲》（The Hunger Games）、《吸血新世紀》（Twilight）、《埃及神戰》（Gods of Egypt）、《分歧者》（Divergent）、《非常盜》（Now You See Me）和《逃亡大計》（Escape Plan）為背景，設計出跟電影相關的VR體驗、機動遊戲及表演節目，例如可跟《吸血新世紀》的狼人一同騎電單車逃亡，進入《分歧者》故事中「無畏派訓練基地」挑戰體能，以及感受《饑餓遊戲》中國會的奢華等。看過這幾部電影的話，必然玩得投入。不過，即使如筆者般不是電影發燒友，沒有欣賞過這些電影，一樣覺得大部分遊戲很刺激很好玩。

◆機動遊戲

極速追擊（圖）

永恆之戰（圖）

午夜追逐（圖）

◆特色挑戰

深谷勇者挑戰（圖）

膽量VR體驗 （圖）

多主題互動遊戲（圖）

◆電子遊戲

多主題互動遊戲（圖）

◆現場表演

盛裝打扮（圖）

◆購物體驗

還原魔術店（圖）

女士樂園（圖）

◆靚景打卡位

打卡熱點（圖）

◆美食體驗

「國會宴會廳」（圖）

豬排套飯（圖）

● 遊玩錦囊

獅門娛樂天地

開放時間：上午11:00至晚上7:00

票價：標準1日門票淡季（周一至五）人民幣250元（約275港元），旺季（周六、日及假日或特定日子）人民幣280元（約308港元）；身高1米至1.4米，淡季人民幣175元（約193港元）、旺季人民幣195元（約215港元）

地址：廣東省珠海市橫琴新區 天羽道91號創新方1至4層

網址：www.lewhengqin.com

交通

1. 香港出發：

「環島大陸通（廣東省）」跨境巴士，可直接由香港多個點去珠海橫琴「創新方」（車費：單程$140，來回$260，查詢：bit.ly/2Yd28vm）

2. 澳門出發：

可於微信公眾號預約乘搭「橫琴-澳門跨境通勤專線」，於跨境專車試運期間，可免費乘搭來往澳門新葡京酒店及珠海創新坊的跨境巴士

文： 顏燕雯

模特兒：Becky

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com