享受曼谷園林美景 學煮一手傳統泰菜

fine dining泰菜——顧客來Wang Hinghoi主要是看螢火蟲，但其實這裏供應的fine dining泰菜一點也不遜色。（黃志東攝）

【明報專訊】這一刻，想出走。

曼谷，合預算、機程短、活動多，自然成為快閃出走的熱門目的地之一。來曼谷，吃喝玩樂固然是重點；不過，偶爾也想來點特別的，例如在泰式庭院中，跟泰國老師學煮地道冬蔭功、青咖喱雞、泰式燉蛋；而在曼谷翟道翟附近有間傳統泰式大宅，大家可以在開放式廚房中，望着別致的泰式園景烹煮風味泰菜，陶醉在異國氛圍中，暫忘眼前煩擾。

遠離鬧市 開放式廚房開揚

曼谷有不少打正旗號教授傳統泰菜的烹飪學校，例如不少港人都愛到的「藍色大象」，又或者由酒店開辦的泰菜班。今次，我們跑到一間遠離市中心，就在跳蚤市場翟道翟附近的烹飪學校Baipai。地點有點偏僻，不過只要看到附近的一片綠色，還有空間感十足的泰式三角尖頂木樓房，你會覺得即使路程再遠也值得。Baipai烹飪學校負責人Eak表示，他們一家是泰國華僑，家族中人都很愛吃，逢周六家庭聚會都愛煮大餐。17年前，他們買下這塊土地，建成一個遠離煩囂、有花園涼亭的傳統泰式宅園，在流水淙淙的開放式環境中教煮傳統泰菜。

自煮冬蔭功青咖喱雞

環境完勝，但能否學得一手好泰菜呢？自認是地獄廚神的記者參加了半日課程，在泰國導師Noi的教導下，成功煮出青咖喱雞、冬蔭功、泰式燉蛋和泰式黃金袋。未入廚前，Noi先安排所有學員來到涼亭，各自用古老木刨刨椰子肉。之後，她教大家將椰子肉放進魚湯袋中，用力隔渣壓出椰汁。勞動過後，我們走到主樓地面的開放式廚房，這裏四面通風開揚，即使沒冷氣，也不感悶熱。Noi逐一示範各個餸菜，然後親自指導和監督每個學員。Eak強調，學員必須親手完成每道菜式，他和Noi均不會「出手」相助。果然，即使記者經常忘記調味料的分量及次序，Eak看見我雞手鴨腳都「繑埋雙手」，幸好他也肯出口提點，我才得以成功煮出似模似樣的青咖喱雞。這裏設有不同課程，有興趣的，可預先在網上報名。

◆Baipai Thai Cooking School

網址：www.baipai.com

■踏玻璃地板俯瞰曼谷 體驗VR降落傘刺激

只要近一年半載未到過曼谷，就發現這裏加添了不少新玩意。Mahanakhon Skywalk於去年底登場，標榜遊客站在全曼谷最高的觀景台（離地面314米），踏上世界最大的玻璃地板，欣賞腳底下的曼谷都會景色。參觀當天，因天雨關係，觀景台上的玻璃地板區域暫停開放，但仍隱約看見那穿透的曼谷市景，對畏高遊客來說，確是一步一驚心，但對大膽的朋友來說，這正正是個刺激好玩的新體驗！不敢踏在玻璃地板的，也可輕鬆在78樓的全曼谷最高天台酒吧，一邊飲用雞尾酒，一邊鳥瞰曼谷市的高樓和熙來攘往的街道。若然「無遮無掩」仍令你膽戰心驚，你大可留在74樓的室內觀景台，隔着玻璃欣賞都會繁華一面。

為了讓遊客親身體驗高空視角，地面售票處旁新增設VR降落傘體驗遊戲，只需付250泰銖（約65港元），便可揀選自然峽谷景觀或是曼谷市內景色，在兩分鐘內飛越高空，翱翔天際。

◆Mahanakhon Skywalk

票價：74樓室內觀景台：765泰銖（約200港元）；74樓室內及78樓室外觀景台：965泰銖*（約250港元）

*即日至9月底，推廣價765泰銖（約200港元）

查詢及訂票：kingpowermahanakhon.co.th

■人氣商場 聲光水影耀目震撼

位於湄南河畔的暹羅天地ICONSIAM，自去年底開幕，一直穩守曼谷人氣商場no.1之位。從BTS Saphan Taksin站的碼頭乘商場專船，只需5分鐘便到達對岸商場。如果晚上到訪，遠遠便看見這個閃爍耀目的新商場，目眩程度直迫澳門幾間賭場酒店。商場每晚都有大型「ICONIC河畔聲光水影」表演，效果非常震撼，不要錯過。這個商場跟其他曼谷大場不同之處，除了夠新，還有一個以泰國傳統水上市場為主題的SookSiam，售賣傳統泰國民族精品，例如服飾、小食、手信、工藝品等等，你甚至可坐在「小河」旁邊來個泰式船河或芒果糯米飯，充滿舊暹羅風情。

◆ICONSIAM

網址：www.iconsiam.com

■期間限定賞螢火蟲 歎精緻泰菜

Wang Hinghoi的泰文解作螢火蟲，亦是一間位於曼谷市內可觀賞螢火蟲的高級餐廳。這些螢火蟲18個月前從曼谷市郊的Pathum Thani運來，之後被放進一個敞大空間中生活。由於螢火蟲壽命只有18個月，餐廳也就只經營18個月，餐廳官方網頁的首頁更會顯示距離結業還剩下多少時間，以見報日起計，觀賞螢火蟲體驗只剩下17天了。

餐廳負責人Nick說，當初只是跟朋友「吹吹水」，希望曼谷市內有個讓人接觸大自然的地方，想不到會在這裏開餐廳。他希望以大自然的景致與曼谷城市結合，以四季主題來設計餐單，餐廳95%食材來自泰國本土。客人除了能品嘗fine dining式的精緻泰菜，最重要是用餐期間，可以走進一漆黑房間裏看螢火閃閃的場面，雖然不是《再見螢火蟲》般的震撼景象，但看見螢火劃過的場面，都叫我們這些都市人十分難忘。

◆Wang Hinghoi

網址：www.wanghinghoi.com

■主題遊樂場 與熊大自拍

雖然在通訊群組Apps來說，LINE並非主流，但它設計的卡通圖案卻跑贏了對手，熊大（Brown）、Cony、Boss等角色造型皆深入民心。在曼谷平民潮流集中地Siam Square開設的全球首個LINE Village室內主題遊樂場，擺明車馬吸引年輕粉絲。這裏打卡位極多，差不多每個主角都有自己的專屬區域，無論與熊大Selfie，抑或跟多個主角一同「捉迷藏」，又或在色彩繽紛的廚房中玩類似Cooking Mama的電子遊戲，都肯定迷倒不少粉絲。而最重要的重頭戲自然是消費買LINE的紀念品，由頭飾Mouse Pad大咕𠱸鎖匙扣一應俱全，小心破產！

◆LINE Village

票價：成人850泰銖（約223港元）、小童（身高90至140厘米）及長者（滿65歲）650泰銖（約171港元）

網址：www.linevillagebangkok.com

■里數換取泰式旅遊體驗

今年是亞洲萬里通（Asia Miles）成立20周年，這個最初由只為會員儲蓄飛行里數換機票的服務，已經由天空換到落地面，演唱會門票、生活家電用品或本地餐廳美食體驗等等，現在都可用里數兌換。為慶祝20周年紀念，亞洲萬里通為會員舉辦專屬活動，除了以里數換取香港至曼谷專屬專機機票，更聯同泰國旅遊局為會員提供其中一項當地免費旅遊體驗，包括：Baipai Thai Cooking School烹飪課程、LINE Village、Mahanakhon Skywalk門票等。

◆網址：www.asiamiles.com

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO免簽證入境

匯率：1港元約兌3.9泰銖

機票：國泰航空香港直航來回曼谷，經濟客位票價連稅及燃油附加費約2058港元起

協力：亞洲萬里通

文：陳詠詩

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com

■有片睇

曼谷隨意遊bit.ly/2lKVRoL