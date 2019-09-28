藝遊墨爾本鑽小巷 邂逅哈利仔兵馬俑

【明報專訊】有人這樣比較澳洲的悉尼及墨爾本，「悉尼像個青春活潑的少女，墨爾本則如成熟嫵媚的女子」。不過，走進墨爾本大街小巷，發現以上的形容不算貼切。墨爾本充滿藝術氣息，正上演扣人心弦的哈利波特舞台劇、街頭塗鴉藝術散發自由奔放魅力，還有不一樣的兵馬俑展，墨爾本令我想起文藝少女多於成熟女子。

哈利波特父子上陣 演足5小時

這位「文藝少女」首先帶我去看舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）。其實，甫到達墨爾本機場時，關員已與我聊起這齣舞台劇；其後與餐廳的侍應閒談時亦說起這舞台劇，哈利波特舞台劇恍如成了墨爾本的共同話題，整個城市的盛事。《哈利波特：被詛咒的孩子》是按J.K.羅琳有份創作的原著改編，講述已為人父的哈利波特與其子Albus Severus Potter一段與時間角力的驚險故事。一向認為涉及時間轉移的故事鋪排都要很細心，否則觀眾很容易看得一頭霧水，特別是舞台劇，沒有電腦特技的畫面輔助，表達手法更具難度。《哈利波特》舞台劇便成功把複雜的時空穿梭一氣呵成連貫起來，上文下理緊密鋪排。就算沒有電影的「魁地奇」（Quidditch）空中比併的刺激比賽場面，觀眾仍然看得投入。演員演出恰如其份，而劇中飾演妙麗的是一位黑人演員，回應了J.K.羅琳早前指她一直沒有設定妙麗這角色為白皮膚的解釋。

舞台劇本身長逾5小時，第一節2小時40分鐘，第二節2小時35分，兩節間有約兩小時休場，觀眾有足夠時間在附近餐廳食晚飯，與友人討論第一節劇情。《哈利波特：被詛咒的孩子》在1857年啟用的在墨爾本公主劇院（Princess Theatre）上演，這幢有162年歷史的古典建築，保留了傳統座椅，坐足5個鐘，臀部很老實地告訴我有點痠軟。不過，劇情緊湊，注意力多會放到舞台上，5個多小時比想像中過得快。

街頭小巷尋大師塗鴉作

《哈利波特》是一件坐着欣賞的藝術作品，墨爾本街頭藝術就是用雙腳邊行邊探索的現代藝術，每一幅都有不同寓意及表達手法。Hosier Lane被稱為塗鴉巷，幾乎每吋牆壁都是塗鴉目標，甚至連垃圾筒也不放過。這裏本身已是遊人勝地，加上早前放置了連儂牆，其中一個角落貼了很多香港情况，看後感覺墨爾本與香港聯繫起來。

這短短不足200米的小巷，充滿了色彩斑斕的塗鴉作品，有表達環保、有講及澳洲原居民、有運動明星肖像，主題十分多元。作品會不時更新，墨爾本旅程短短幾天，我到過Hosier Lane兩次，除了連儂牆的資料有補充，另外有一些作品已經換了畫。這裏沒有任何一位藝術家有特權長期霸佔空間，只要另一位藝術家靈感來到，便可塗蓋另一作品。聽落有點殘忍，但也是尊重每人自由創作及表達的一種方式。在Hosier Lane有MoVida餐廳或Bar Tini酒吧，有興趣者可以一邊歎美食，一邊透過大窗欣賞藝術創作，運氣好的話，可能會看到藝術家即場表演。

墨爾本部分街頭藝術是合法的，政府甚至特別邀請藝術家在牆上繪畫，為城市帶來色彩。在Meyers Place柏克街巷口的巨型作品，便是大師Mike Makatron繪畫的傑作Jungle Funk，它是墨爾本綠化小巷的項目之一，整幅畫作高達兩層樓，寓意鼓勵大家擺脫石屎森林綑綁，再次接觸大自然及原野生物。

在佈滿咖啡小店的Degraves Street，同樣佈滿塗鴉寶藏，一幅來自悉尼女塗鴉藝術家Vexta的作品特別吸睛。Vexta的作品都是以霓虹粉色及獨特幾何圖案呈現，講述宇宙學、生與死及神話，她在Degraves Street作品也沿用這設計，圖畫的左下角凹位曾經改為一顆大眼睛，也曾為一個躺着的裸男，我看到的時候則為一貫的霓虹粉色圖案。

兵馬俑「出巡」逾萬「黑鳥」引路

在墨爾本之旅，「文藝少女」還帶我到維多利亞國家美術館（The National Gallery of Victoria）參觀兵馬俑展。我不禁問：「看兵馬俑不是應到西安嗎？為何要到墨爾本？」參觀完之後找到了答案。在西安看到的是氣勢磅礴的遺蹟，在墨爾本看到的是精雕細硺的藝術品。這個展覽不獨有專程由西安運送過來的兵馬俑，還有中國藝術家蔡國強特意配合主題創作的爆破藝術，以古代文明襯托現代藝術，感覺煥然一新。蔡國強是爆破藝術家，擔任2008年北京奧運會開幕禮及閉幕禮的視覺特效藝術總設計師，今次的《蔡國强：瞬間的山水》展品都是經過爆破而染上不同顏色的火藥灰，染色的過程看似隨意，但都是經過蔡國強的精心安排，最令我印象深刻的是由萬隻瓷鳥組成的《鳥雲》。

欣賞完兵馬俑後，穿入另一個敞大的展廳，看到由一群黑鳥懸掛在空中的震撼畫面，第一時間令人想起希治閣的電影《鳥》。不過，《鳥雲》的鳥全是向外飛走的，不似《鳥》中的飛鳥襲擊人類，有一種釋放的意思，彷彿墓穴中的兵馬魂終獲釋放。這作品是蔡國強邀請家鄉工匠，經過一年研究手工製成，每隻鳥都經爆破染色，深淺不一。蔡國強表示，《瞬間的山水》與兵馬俑是兩個不同時代的穿越：「如相隔2000多年的兩條時間河流，在一個個空間各自展開。古代和當代，兩股能量的張力交錯牽拉，相吸相斥。」展覽廳最後一段，播放着蔡國強製作這批藝術品的爆破過程，一幕幕的爆炸場面也是視覺藝術的一部分。

● 旅遊錦囊

《哈利波特：被詛咒的孩子》資料

日期：即日至2020年5月17日

時間：下午2:00及晚上7:30

劇長：第1節2小時40分及第2節2小時35分

查詢：www.harrypottertheplay.com/au

墨爾本街頭藝術遊覽圖

查詢：bit.ly/2l87dTq

墨爾本冬季大師傑作展

《兵馬俑與蔡國強》

日期：即日至2019年10月13日

場地：NGV國際館底樓

時間：早上10:00至下午5:00

查詢：bit.ly/2nriyib

簽證︰BNO或特區護照入境澳洲均須簽證，可網上辦理ETA電子旅客入境申請，費用20澳元，網址︰www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3/etas

匯率：1澳元約兌5.3港元

插頭︰兩腳八字插頭

協力：澳洲維多利亞旅遊局

文： 雙喆

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com