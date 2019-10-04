藍花楹紫色隧道 考生繞路？

【明報專訊】每年10至11月來到澳洲，可發現無論在悉尼、珀斯、阿德萊德、布里斯班，四處都開滿藍花楹。藍花楹是紫葳科藍花楹屬植物，平常是綠油油的大樹，但當每年春天至初夏開花，整棵樹便變為紫藍色。藍花楹的花長約5cm，整個花穗可長達30cm。每當藍花楹在澳洲開花，就代表聖誕將至，當地就有一首關於藍花楹的聖誕歌曲，其中一句歌詞是「when the bloom of the Jacaranda tree is here, Christmas time is near」。

藍花楹在澳洲亦有考試花（Examination Flower）之稱，因為開花時亦踏入考試季節，莘莘學子對這種花可謂又愛又恨，既愛它的嬌艷，但傳說如在赴試途中被掉落的藍花楹打中頭部，這次考試便會不及格，所以如見到有人刻意避開這些美得令人發呆的樹繞路走，他們很可能都是學生。

澳洲最知名的藍花楹觀賞地點，是位於新南威爾士省的Grafton。這個小鎮以藍花楹聞名，鎮上就有一條大街Jacaranda Avenue，兩旁長滿藍花楹樹，當藍花楹在10月綻開時，大街猶如變成了一條紫色隧道，情景相當迷人。而在10月最後一個周末到11月第一個周末之間（今年為10月25日至11月3日），鎮上會舉辦藍花楹節，除了有巡遊、手作市場、老爺車展及各種表演，11月2日晚上在河邊更會有煙花慶祝。不過，Grafton小鎮的位置頗遠，由黃金海岸駕車前往差不多需4小時，建議在小鎮逗留一晚，順道欣賞藍花楹在日出或日落時的不同色調，留多點時間慢慢拍攝。

Grafton Jacaranda Festival

網址：jacarandafestival.com