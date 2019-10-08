由我帶路：東龍洲奇石變身 巨浪吶喊助威

【明報專訊】喜歡行山的人，除了愛山野間的恬靜，不少還對水情有獨鍾。前幾期的「清涼系列」我們遊水塘、觀飛瀑，今次就來看海吧！行山專頁「山脈旅孩」的成員帶我們走入東龍洲，欣賞奇石、燈塔及斷崖美景。全程差不多每個位置都有海風撲面，縱使太陽依然高掛，仍滿途清涼，舒適寫意。

【清涼系列5】

山脈旅孩成員李志鴻（臘味）和呂志華（Ray），行山資歷雖然只有約6年，但足迹遍及香港多處山頭，熟悉本港不同的行山路線。他們行山愛細味風景，邊行邊留影。臘味指出：「香港靚景多不勝數，而且城市與郊區距離很接近，在山頂影相，可同時影到高樓大廈及綠野山林，兩種截然不同的景致，交織獨特風光。」

小島士多歎招牌鹽焗雞翼、熏蹄

東龍洲，又名東龍島或南堂島，是西貢最南端的島嶼。登東龍洲，可從鯉魚門的三家村或西灣河上船。我們這次由三家村出發，於東龍洲公眾碼頭上岸，船程約30分鐘。臘味提醒，三家村或西灣河的街渡，只在周六、日及公眾假期提供服務，而且要留意班次，避免錯失船期。

山友行山時充飢，一般對食物要求不高，但為食的臘味，連行山也愛發掘美食，甫落船便急不及待帶大家到碼頭對開的英記士多開餐，推介招牌美食鹽焗雞翼及熏蹄。臘味補充，島上有多間士多提供食水，所以入東龍洲郊遊，毋須揹上大量糧水，補給十分方便。

今次「旅孩」挑選路線，非常平坦易走。祭過五臟廟後，我們步出士多，沿石屎路步行至山路，僅數分鐘便到達首個checkpoint「牙鷹石」。Ray指這塊大石，又名雞乸石或蟾蜍石，「因從不同方向觀看大石，會看到不同形狀，又似母雞頭，又似蟾蜍；抬頭望另一邊，又可看到東龍洲最高點南堂頂，都是打卡熱點」。

吹海風賞「風景畫」 愜意迷人

之後原路落山，向右行，穿過假日士多，不消10分鐘便到第2個checkpoint「東龍洲北面燈塔」，這處除了看到這個白色燈塔，也可欣賞蔚藍海景，加上對岸一大片綠油油草地的清水灣鄉村俱樂部，恍如一幅風景畫，賞心悅目。陽光底下，在這裏迎着海風遠眺迷人風光，非常愜意。

稍事休息後，我們原路返回假日士多，然後轉左，跟隨路標行向小島東北面的「東龍洲炮台」遺址。炮台於清朝康熙年間（1662至1722年）為防禦海盜而興建，呈長方形，據悉當年共有8台大炮及15所營房，建成後一直有駐軍看守。直到19世紀初，海盜日益猖獗，東龍洲炮台卻因處於孤島，補給和支援相當困難，最終放棄駐軍，大炮也移駐九龍寨城南門外，在1810年另建九龍炮台，取代其防守作用。政府於1979至1982年間修繕炮台，如今炮台已被列為法定古蹟。

斷崖「噴水show」 謀殺菲林

由炮台出口向右方前行，5分鐘左右便到達最後checkpoint「東龍洲觀景台」，臘味稱呼這位置為「天涯海角」，因可看到無敵的南海景色。臘味提醒我們，這處可觀看海浪之外，也可看到島上的斷崖美景，是影相的好地方。他又補充：「我們身處這位置的下方，便是東龍洲其中一個景點——噴水岩，當海浪衝擊岩石，便會激起水柱，場面壯觀。」欣賞完洶湧浪濤後，我們直接回到東龍洲公眾碼頭，坐船回到鯉魚門。

■行程

起點：東龍洲公眾碼頭（15分鐘）→牙鷹石（15分鐘）→東龍洲北面燈塔（20分鐘）→東龍洲炮台（5分鐘）→東龍洲觀景台（30分鐘）→終點：東龍洲公眾碼頭

全長：約3公里

需時：約1小時25分鐘（不連拍照）

起步點及終點：東龍洲公眾碼頭

■小貼士

快速調校相機帶 捕捉美景

臘味和Ray都是攝影愛好者，對攝影甚有心得，問他們一路行山一路影相，隨身帶什麼裝備方便拍攝，他們推介了兩樣法寶——相機帶及碳纖腳架。

先講相機帶。臘味指出，平常用的相機帶，要隨時隨地調校長度，並非易事，長時間揹上身，令身體同一部位受力，容易疲倦，他推介使用設有特別環扣的相機帶，可方便和快速調校長度，「可配合不同揹法，減少疲勞之餘，也方便隨時以不同角度影相，捕捉最佳畫面」。

至於碳纖腳架，臘味指坊間有很多價錢便宜兼超輕的腳架，雖然有助減輕負擔，可是重量太輕反而易被風吹倒，「碳纖腳架好處是夠實淨，不易被風吹倒，但也不會太重，長途跋涉也不會太辛苦」。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

東龍洲「攝」人魅力

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