阿爾札赫主權充滿爭議 走進虛幻國度探「老農民」

邊境路標——阿爾札赫的邊境路標，可說是每個到訪遊客必定拍照留念的地方。（劉啟智攝）

傳統香草卷——旅行團第一天享用的午餐最為豐富美味，當中香草卷Zhinglyanov Hats是該區的傳統食品，使用當地採摘的香草製成。（劉啟智攝）

「嫲嫲和爺爺」——以山區老農民為造型的「We Are Our Mountains」雕塑是阿爾札赫的國家象徵，它有另一個亞美尼亞語名稱「Tatik-Papik」，意即「嫲嫲和爺爺」。（劉啟智攝）

【明報專訊】今年9月2日除了是香港莘莘學子重回校園的日子，原來也是阿爾札赫共和國（Republic of Artsakh）的28周年國慶日。該國雖在1991年宣告獨立，可是一直未被國際承認，在Google地圖不會搜尋到她的國界，主權充滿爭議。也許因為這個原因，反而引起外界興趣，吸引不少遊客前往這個昔日戰火連天的特殊國度「打卡」。

僅可由亞美尼亞陸路入境

阿爾札赫近年積極發展旅遊業，不過位於首都斯捷潘奈克特（Stepanakert）的機場雖已在戰後重建，但因空域爭議問題，現時沒有國際民航線通往。外國人要進入阿爾札赫，唯一方法是由亞美尼亞陸路入境。適逢今年2月起，持特區護照往亞美尼亞旅遊可免簽證，而阿爾札赫的簽證可在入境後辦理，免去事前的簽證麻煩。而亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan）每天有小巴直達斯捷潘奈克特（車程約5至6小時）。參加旅行團是最方便簡單的選擇，我們參加了一個由埃里溫出發的3日2夜當地旅行團。

聖若翰洗者首級曾埋祭壇下？

阿爾札赫屬於山地國家，平均海拔高達1097米。旅行團早上出發，中午到達邊境，導遊為我們辦理落地簽證。由於阿爾札赫被視為分裂地區，若旅客護照出現阿國的入境紀錄，阿塞拜疆便會拒絕入境。為免麻煩，旅行社會安排所有阿爾札赫簽證均不會貼到團友的護照內。

大部分亞美尼亞人都是基督徒，阿爾札赫境內多個著名景點都有宗教建築。行程首天我們先參觀始建於9世紀的Dadivank修道院，該建築群融入群山自然環境中，內裏製於1283年的雙十字架石雕（Double Khachkars）亦是觀賞重點。接着我們前往Gandzasar修道院，當地人相信聖若翰洗者（St. John the Baptist）的首級，被埋葬或曾經被埋葬於這裏的祭壇之下。

由於酒店位於市中心，安頓後可以外出感受一下國內最大城市的生活情况。就我們所見，他們的生活質素比想像中好，普遍市民的衣著光鮮得體；街上不少店舖售賣糖果等非必需品；市中心的人步履輕鬆，而且不少人也面帶笑容。

第二天出發前，我們先步行到郵局。在市中心，甚至郵局門前也找不到郵筒，所以在辦公時間，最好在郵局內一併購買明信片及郵票，並即時寫好後寄出，作為最獨特的手信。

歷史館展抗爭獨立歷史

這天安排遊覽的重點，包括首都的國家歷史博物館（Artsakh State Historical Museum），其展品追溯至石器時代該區的生活，但近代的抗爭及獨立歷史，才是館中展示的重點所在。下午前往另一大城市舒沙（Shushi），在18世紀時此地曾是該區的首府，但在近代的衝突中則成了其中一個主要戰場。市內的地標Ghazanchetsots主教座堂亦曾在戰事中遭到破壞。白色石灰岩建成的主教座堂，重建後仍然漂亮宏偉。

這天的行程其實相當緊湊，不過古城廢墟、城牆要塞、峽谷景觀等，印象都不及國家標誌式雕塑「We Are Our Mountains」。這個由紅岩石鑿製而成的大型雕塑，建於1967年，高2.5米。雕塑以該傳統山區的老農民夫婦為造型，被認為象徵了當地人的不屈精神。

第三天出發便回程到埃里溫，沿途的行程主要都在亞美尼亞境內。這次30多名團友之中，過半是亞美尼亞人，而當中大部分早在局勢動盪時已移民海外。和他們交談後，了解他們雖已在外國落地生根，但以訪客身分踏足阿爾札赫，仍感到喜悅。

■知多啲

阿塞拜疆、亞美尼亞爭奪之地

位於南高加索的阿爾札赫，有另一官方名稱——納戈爾諾-卡拉巴赫共和國（Nagorno-Karabakh Republic），這是沿用了蘇聯時代該自治州（納戈爾諾-卡拉巴赫自治州／Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast）改成的稱號。其實早於1918年開始，阿塞拜疆和亞美尼亞在俄羅斯帝國解體之後，便已開始爭奪該領土主權。後來兩國併入蘇聯，有關地區的居民雖然大多數是亞美尼亞人，但被劃入阿塞拜疆加盟共和國的範圍，並成立了自治州。

到蘇聯解體，阿塞拜疆和亞美尼亞再次獨立後，爭奪該地區的戰火重燃。1991年，納戈爾諾-卡拉巴赫舉行了公投，在阿塞拜疆人拒絕投票的情况下，99.89%贊成獨立。兩國多年來發生大大小小的武裝衝突，亞美尼亞雖是戰勝一方，但畢竟國際上仍把納卡視作阿塞拜疆的一部分，所以亦不敢將之併入亞美尼亞的領土，甚至亞美尼亞從沒有官方承認過阿爾札赫的獨立地位。現時亞美尼亞人雖然對這土地有實際的管治，但這仍是個主權曖昧的地帶。

阿塞拜疆和亞美尼亞現時的關係仍然緊張，但近年兩國大致維持和平，阿爾札赫則處於凍結衝突（Frozen Conflict Zone）狀態，即衝突可以隨時再現，區域的局勢並不明朗。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照往亞美尼亞毋須簽證，阿爾札赫可落地簽證

匯率：100亞美尼亞德拉姆（AMD）約兌1.65港元

機票：香港經迪拜來回亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan），阿聯酋航空經濟客位連稅票價5700港元起（emirates.com/hk/）

旅行團：3日2夜行程，包兩晚首都斯捷潘奈克特4星級酒店住宿及部分膳食，每位折算約1630港元（查詢：hyurservice.com）

文：劉啟智

編輯：陳志暘

電郵：travel@mingpao.com