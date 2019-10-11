旅遊情報：廉航月底加開高松航班 賞美景歎讚岐烏冬

【明報專訊】低成本航空公司HK Express自2016年開通往來香港與日本高松的航線後，令這個位於瀨戶內海四國地區內之海港城市更為港人熟悉。由於需求上升，HK Express將於10月31日起，逢星期四加開一班往來香港及高松之航線班次，連同原先的星期一、三、五、日，即每星期合共提供5班航班往來該地區，出遊選擇變得更富彈性。

位於香川縣內的高松市，一直以藝術及文化而聞名，而由12個島嶼每3年攜手舉辦一次之藝術界盛事「瀨戶內國際藝術祭」更廣受旅客歡迎。今年的秋季會期已於9月28日啟動，直至11月4日結束，其間可觀賞到大型當代藝術裝置、前衛的公眾藝術展覽、壁畫和互動藝術工藝品展覽。

香川縣的綠色景致和自然環境亦是舉世聞名。無論是春天或秋季，旅客皆可在這裏欣賞到連綿不斷的山峰和海岸線。櫻花盛開的季節，旅客更可到被譽為全日本最佳賞櫻地點的紫雲出山山頂展望台及浦島花卉公園觀賞櫻花。

此外，高松市內少不了各類型活動，旅客可參觀高松市藝術博物館、玉藻公園、高松城、四國村，以及日本國內名氣甚大的栗林公園（見圖）。

來到香川縣，旅客絕不能錯過這裏有名的讚岐烏冬，配以傳統的高湯和大豆，定能令一眾旅客食指大動，有興趣者更可參加當地的工作坊（www.nakanoya.net），學習炮製自家的讚岐烏冬。

HK Express商務總監Jonathan Hutt說：「加開高松航線的班次，讓更多旅客可探索香川縣周邊地區及瀨戶內海之美。」 有興趣旅遊高松及周邊地區，可透過網頁www.hkexpress.com或致電客戶服務熱線3902 0288預訂機票。

文：CHUNG