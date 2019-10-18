旅遊情報：巨無霸郵輪 2021年中國啟航

【明報專訊】皇家加勒比國際遊輪旗下綠洲系列第5艘郵輪將從中國啟航。新郵輪命名為Wonder of the Seas，目前正在法國造船廠建造，預計於2021年下水，將是世界最大郵輪之一，並部署中國為母港。

Wonder of the Seas上周於法國聖納澤爾大西洋造船廠舉行了「龍骨」（長47米、寬19米、重970噸）的鋪設儀式，標誌郵輪正式開始建造。皇家加勒比遊輪亞洲區主席劉淄楠表示：「Wonder of the Seas的部署，將引領中國郵輪市場走向另一個黃金10年。」

至於品牌旗下另一艘巨無霸郵輪「海洋光譜號」，將於今年12月至明年1月期間，在香港提供6條母港航程，包括7晚日本及菲律賓之旅，到訪菲律賓新航點小島伊羅戈斯，探索其首府美岸市裏最完整地保存西班牙建築與文化的古城；另有4晚峴港／順化（真美）之旅，輕鬆出遊越南品嘗美食。至於全面升級多項設施的「海洋航行者號」，明年暑期將回歸香港，提供15條航線，值得留意的是7月26日和8月2日出發的特別航線，在東京過夜停泊，乘客有機會感受奧運狂熱！

查詢：3018 8978

網址：www.royalcaribbean.com/hkg/zh

文：CHUNG