「生化危機」襲港 逃出5層樓喪屍世界

廁所鬧鬼——在「盂蘭老大街」中，其中一個經常傳出鬧鬼傳聞的廁所會有「人」在等候大家，幸好他只在男洗手間出現，女士們不用擔驚受怕。（黃志東攝）

靈體探測電筒——將「靈體探測電筒」照向陰暗角落，會發現些什麼？在想看又不想看之間，才是最大的心魔。（黃志東攝）

鬼屋祭禮——在鬼屋「H19：祭禮」，古怪的祭壇和儀式已令人心裏發毛，還有「暗黑信徒」帶你蒙上眼睛前行，單靠聲音往前走，恐懼被無限放大。（黃志東攝）

【明報專訊】萬聖節，一味靠嚇！

今年兩大恐怖鬼屋，包括以經典喪屍電玩遊戲《生化危機》作設計藍本的實景體驗館，還有以屋邨、紅van等本土靈異故事為題材的海洋公園哈囉喂，連記者和攝影師試玩時都大叫：「驚到唔記得影吖！」想一試這種腎上腺素飈升的滋味，兩間鬼屋等緊你。

萬聖節來臨前，觀塘工業區中一座商廈竟搖身一變成為一幢充滿喪屍的鬼屋，裏面的陰森恐怖與街上熙來攘往的人群形成強烈對比。這個「Resident Evil 2: Infected Hong Kong」實景體驗館，佈置成遊戲Resident Evil 2（《生化危機2》）中一間警局大樓，讓大膽的朋友在整整5層樓之間，與喪屍和怪物來一場刺激的追逐戰。

雙主角路線 解謎尋活路

為期約3個月的體驗館，獲日本遊戲商CAPCOM官方授權，以Resident Evil 2作設計藍本。背景講述1998年9月某市發生一場不明緣由的生化災難，全市不少人成為感染者（喪屍），體驗館玩家將扮演倖存者，四處躲避尋找活路。由於這是一個雙主角遊戲，玩家每次可選擇走男主角Leon或者女主角Claire的路線：Leon的路線由6樓向下行至4樓，途經大堂及抵押物品保管室等經典場景；Claire的路線則由2樓向上行至4樓，途經圖書館及淋浴室等。

在原作遊戲中，玩家一方面要在多層建築物內逃避及除掉喪屍的威脅，另一方面又要挑戰各種解謎，尋找不同鎖頭密碼、保險箱密碼等；而這個實景遊戲中，倖存者毋須「解決」喪屍，但要在漆黑又恐怖的環境中找尋出路到另一層。參加者分成4至8人為一組，各有不同顏色的手帶，再依據關卡門上的指示配對顏色，才可成功闖關，完成一條路線需時約30分鐘。

主辦機構多利安創意文化集團，去年把一個丟空商場改建成喪屍館而聲名大噪。創辦人Barry Lau表示，香港人對於普通鬼屋已非常熟悉，「你會預知到在彎角位有人跳出來嚇你，但這裏每個甚至每次驚嚇位都不同，連開門關門都要分外留神。我們更把場景盡量還原到跟遊戲中一模一樣，包括各種家具、擺設、遊戲玩法甚至是驚嚇位，希望呈現原著，不但讓已熟知這個遊戲的玩家有共鳴，連沒有玩過的人，在體驗後也有找這個遊戲來玩的衝動」。

聲效情節嚇餐飽 經典角色出沒

他又說，這個體驗館的恐懼沿於聲效和故事情節，除了演員扮演的喪屍，更隨時有遊戲內的經典角色出現，如踏着沉重步伐的Mr. X丶有點像異形的G1丶神出鬼沒的Licker和變種狗等，Barry說有些牆壁更可做到爆破般的效果。

■「Resident Evil 2: Infected Hong Kong」實景體驗館

開放日期：即日至2020年1月17日

開放時間：周一至四（下午4:00至晚上10:00）

周五（下午4:00至凌晨12:00）

周六及公眾假期（中午12:00至凌晨12:00）

周日（中午12:00至晚上10:00）

10月30日、12月24及31日（下午4:00至凌晨12:00）

地點：觀塘興業街1號

票價：一條路線（Leon或Claire）$298，兩條路線同時購買$498

購票：bit.ly/kkdayrs

網址：www.dorian.com.hk

荒廢屋邨探險 搭上「亡命」紅van

恐懼很多時沿於我們熟悉的事物，所以當我們聽到有關電梯、洗手間或學校等鬼故時都分外投入。每年都吸引一班大膽年輕人齊齊挑戰膽量的海洋公園哈囉喂，今年除了把恐怖元素由鬼屋延伸至整個樂園外，更設計了不少以本土靈異故事為題材的「鬼域」，讓大家在園內每分每刻都心慌慌，因為連上洗手間都有機會「撞鬼」。

男士去廁所 小心「有啲嘢」

白天園內仍然充滿歡樂氣氛，但從下午5時開始，所有鬼域全面開放，無論燈光、音效都變得詭異，不同的嘩鬼更不時在園中出現。園內6個鬼域各有不同的鬼屋和表演，論到驚嚇度，首選「香港靈異結界」中的「厲鬼邨．異點靈」。入場時，工作人員會派給大家一個「探測電筒」，在黑暗中四處照射，便會發現嘩鬼出沒在一座即將清拆的荒廢屋邨大樓，大家要穿過大堂、走廊和住宅，路過公廁還會嗅到一陣真實的公廁異味，投入感十足。鬼屋外有滑梯、跳飛機等舊式遊樂設施裝置，一班「小朋友」正在玩耍，街道上還有問米婆、算命師等角色，道出一女子死後化成鬼后的故事。

手持探測器 闖「靈異結界」

另一個遊戲「VR載嚇紅VAN」只限持優越門票的遊客體驗，只見「街上」停泊着兩部真實的紅van，但當一打開車門，你可能已經不想上車，不但座位非常殘舊，而且四周佈滿蟑螂。儘管你「膽生毛」，但戴上VR眼鏡的一刻又再被嚇倒。因為你看到身邊的朋友不再是你的朋友，而這輛小巴亦會開始亡命狂奔。晚上8時44分（戌時）及10時30分（亥時）在園內還有巡遊表演，毋須進入鬼屋，都可感受Halloween氣氛。

■海洋公園哈囉喂全園祭2019

開放日期：10月19、20、24至27及31日

開放時間：上午10:00至凌晨12:00

地點：香港海洋公園

票價：成人$498，3至11歲$249；哈囉喂優越門票成人$860，3至11歲$430

網址：www.oceanpark.com.hk

文：顏燕雯

模特兒：Angel & Kelly、Ching Long & Holly

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com