意大利維羅納 茱麗葉家頌「愛的宣言」

愛的宣言——出發到茱麗葉故居之前，最好準備愛的宣言，來到張貼在庭院牆上。（劉啟智攝）

【明報專訊】意大利北部城市維羅納（Verona），是大文豪莎士比亞筆下名著《羅密歐與茱麗葉》的故事背景，每年都吸引大量遊客慕名而來，更被冠以「愛之都」（City of Love）的美譽。遊客不止可以走入茱麗葉的「故居」，甚至可登上經典的陽台，不少人在此跟愛人示愛或求婚，留下愛的宣言。

觸摸茱麗葉銅像 祈求邂逅真愛

已流傳了逾400年的《羅密歐與茱麗葉》，是莎士比亞以1562年Arthur Brooke的詩詞作為藍本而改編的淒美愛情戲劇。故事背景發生在維羅納，但故事和人物都是虛構，有指生於英國的莎士比亞，其實從未踏足過維羅納甚至意大利。

無論如何，就算羅密歐和茱麗葉不是真有其人，也無阻各地莎迷或遊客受故事感動而前來維羅納「朝聖」。為滿足遊客的需要，市政府在1905年購入了Cappello家族的大宅，原因之一是這個姓氏接近茱麗葉的卡帕萊特家族（Capulet），其後又按照戲劇中的描述加裝陽台。自此，茱麗葉故居（Casa di Giulietta）便成為了維羅納最受歡迎的景點，當中的陽台大概是世界上最享負盛名的陽台。

登上陽台模仿示愛情節

由於茱麗葉故居的庭院可以免費進入，因此長期擠滿旅客。據說，只要在牆上留下愛的宣言，便可以和愛侶長相廝守；若是單身，只要撫摸庭院中豎立的茱麗葉銅像的右胸，便會帶來好運，邂逅真愛。遊客如果想進入大宅內，需付入場費6歐元（約52港元）。大宅其實是個小型博物館，展品包括文藝復興時期的服飾、1968年《羅》改編成電影時拍攝用的牀鋪，以及1969年製的另一尊茱麗葉銅像

，但遊客大都將焦點放在陽台，不少情侶模仿劇中情節，女方步出陽台，男方在陽台下方示愛（當然不要學羅密歐在外牆爬上陽台），順道打卡，也有情侶站到陽台卿卿我我一番。

至於屬於敵對家族的羅密歐故居（Casa di Romeo），雖則距離茱麗葉故居不遠，但由於屬私人擁有，並不向公眾開放，遊客唯有在門外拍照留念。

市內還有一個有關《羅密歐與茱麗葉》的景點——茱麗葉陵墓（Tomba di Giulietta）。故事結局中茱麗葉曾喝下毒藥裝死，「屍體」被放到維羅納城牆外的修道院，卻因連場誤會下，最終羅密歐與茱麗葉在修道院中雙雙殉情。現實之中，San Francesco al Corso修道院遺址最符合故事的描述，市政府於是在這裏建了一個陵墓。修道院遺址現改建成博物館（Fresco Museum），主要展出16至18世紀壁畫及雕塑。

◆茱麗葉故居

地址：23 Via Cappello

◆茱麗葉陵墓

地址：5 Via Luigi da Porto

門票：4.5歐元（約39港元）；連同茱麗葉故居套票7歐元（約60港元）

■競技場化身露天歌劇場 盛夏最熱鬧

即使不是莎士比亞的擁躉，也絕不代表維羅納不值得前往。在2000年，維羅納全市列入世界文化遺產，當中的觀賞元素相當多，包括眾多古羅馬時代留下的古蹟、中世紀興建的廣場及建築等。

最具代表性的地標是維羅納競技場（Arena di Verona），建於公元30年，比羅馬鬥獸場（Colosseum）的歷史還要悠久，也是意大利第三大競技場。由於維羅納競技場的保養極佳，現時仍可用作表演場地，自1913年開始，每年6至9月期間舉行的歌劇節（Opera Festival）都吸引數十萬觀眾進場。這競技場本身設計可容納3萬人，為配合舞台設計及安全理由，現時的表演節目最多安排1.5萬名觀眾，但仍是全世界最大的露天歌劇表演場地。

◆維羅納競技場

網址：www.arena.it

■登小山丘 盡覽浪漫舊城美景

維羅納的百草廣場（Piazza delle Erbe）建於自古羅馬時代，現在仍是市內最熱鬧的心臟地段。不要錯過走上廣場旁建於12世紀的Torre dei Lamberti（入場費連參觀藝術展館：8歐元，約70港元）。這座高84米的樓塔，加裝了升降機，令旅客可以輕鬆走上市中心的高位，觀賞廣場一帶著名建築及市內景觀。

由市中心向北行，步上著名的Ponte Pietra石橋穿過阿迪傑河（Adige），便可以走上Castel S. Pietro小丘。這裏設有一段短距離的登山纜車，但其實漫步樓梯上山也只需十多分鐘。在小丘上俯瞰阿迪傑河和維羅納市的美景，也看見情侶們在此等待日落。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照往意大利毋須簽證

匯率：1歐元約兌8.66港元

機票：香港來回意大利米蘭，國泰航空經濟客位票價，連稅約4500港元起

交通：米蘭往羅維納火車，班次頻密，車程1小時13分鐘，車費17歐元（約150港元）起

文：劉啟智

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com