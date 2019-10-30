日本立山點止大雪牆 火山湖漫步 泡最高點溫泉

玉殿之湧水——玉殿之湧水是由積雪融化而成，官方證實可飲用。（Natasha攝）

【明報專訊】提到日本立山，不少人會即時想起大雪牆。不過，除了這吸睛景點，是否代表立山便沒有其他值得遊玩的地方？答案當然是不。立山有壯麗山景、「天空上的地獄谷」，以及全日本最高的溫泉（海拔2450米），都是非常罕有的地貌，吸引力絕不下於大雪牆。

立山位於日本中部的富山縣，包含了日本「北阿爾卑斯」（飛驒山脈）北部連峰的雄山、大汝山及富士ノ折立三座山峰。立山亦是日本三大靈山之一，與富士山及白山齊名，古時有不少修行者會來到立山朝聖，今天乘車可達立山的最高點——室堂，即給修行者住宿或祈禱的場所，而在3003米高的雄山山頂，更留有知名的雄山神社本宮。每年的12月至翌年4月初，室堂會被厚雪覆蓋，直至4月中剷雪車出動開通公路後，便會出現著名的大雪牆畫面，6月左右，雪牆和積雪會隨着夏季的到來而融化。積雪消失後，室堂一帶的石路便會重現，遊客可以沿着位於海拔2450米的火山湖漫步。

日本三大靈山之一

今次介紹的健行路線不算難行，來回距離約4公里，上落差約220米，適合一家大細參與。自問有體力，可挑戰登上雄山，不過臨到達山頂前一段路非常多碎石，有可能被前行的登山者踢下來，如被擊中就相當危險，如沒有類似登山經驗，強烈建議跟以下介紹的路線走。

由立山車站乘搭登山纜車至美女平，再轉駁高原巴士便可抵達全日本最高的車站——室堂車站（海拔2450米），全程約需1小時。起行前，可先在車站旁的「立山玉殿之湧水」裝水飲用，泉水由立山積雪融化而成，據說對身體有益。接着可沿左邊的石路一直走，很快便會來到御庫裏池。御庫裏池的古名叫御廚之池，據說舊日僧侶會用池水來烹調料理，祭祀立山山神。每當風平浪靜，池水便會清晰地倒映出雄山的壯麗山影。

沿石路繼續走，便會走到御庫裏池溫泉設施的展望台。立山曾經是一座活躍的火山，但在約1萬年前已停止火山活動。遊人以往可沿着步道走至地獄谷，但由於在2016年開始，火山的噴氣活動有擴大迹象，為免發生危險，當地政府嚴禁遊人進入地獄谷範圍。遊客只能在展望台遠觀，室堂便變成立山火山健行的最後活動的地帶。

50港元浸日本第一高溫泉

在日本的山嶽信仰中，地獄是生前做了壞事的人，死後會被流放的地方，而室堂的火山奇特地貌，令人聯想到很多跟地獄有關的場景，例如眼前寸草不生的地獄谷八大地獄，以及之後會走過的血池。翻查資料，地獄谷的溫泉泉水於1947年經科學分析，被認定可用於浸浴後，室堂一帶才開始興建山莊，其後亦以日本最高溫泉之名，吸引不少登山客及滑雪人士到來，立山才蛻變成今日的旅遊熱點。現時在室堂提供溫泉設施的地方共有4個，除了御庫裏池溫泉設施，還有之後會經過的雷鳥莊、雷鳥澤休息站及立山連峰，大家不用急於浸浴，成人收費每位700日圓（約50港元）。

離開展望台，轉左往雷鳥莊方向走，就會經過血池。血池跟御庫裏池及綠湖一樣，同屬火山湖口之一，不過因為這裏的泥土中含有大量酸化鐵，令池水看起來好像血水般紅。經過血池後，坡道下降的幅度會大增，由於回程時也需要走這一條路，所以可因應團友的體力，評估一下回程時要花多少時間。

邂逅「神之使者」全憑運氣

走到雷鳥澤休息站，這裏是另一個觀賞地獄谷地熱景觀的好地方。如果是周末，下方的露營場地通常會有很多帳幕，因為不少人會選擇留在室堂觀星，除了因為光害小，更因為旁邊已有山屋可以補給和浸溫泉，非常方便。順帶一提，室堂為何有很多雷鳥繪畫及有山屋以雷鳥為名？雷鳥是棲息於山岳地區的鳥類，一直被視為「神之使者」，牠亦是岐阜、富山及長野縣的代表鳥種，非常受日本人歡迎。據官方估計，現時室堂大約只有240隻雷鳥，所以能否遇見全憑運氣。雷鳥在不同季節會換上不同顏色的羽毛，室堂的雷鳥在夏季時會變成灰褐色，冬季則是黑白色。

在雷鳥澤休息站補給完畢，便可沿路走回雷鳥山莊展望台，今次走右邊的路線，繞過御庫裏池的另一邊及經過綠湖，就可以走回室堂車站，完成這次高原健行之旅，再在車站乘搭無軌電車及架空索道，到立山另一邊的黑部水庫遊覽。

其實在立山山脈，還有一個值得一遊的景點，它便是介乎美女平及室堂之間的彌陀原，在乘搭高原巴士時可於此站下車。彌陀原是由熔岩地貌形成的高山濕原，位於海拔約2000米，長滿各式各樣的高山植物。夏季山上的冰雪融化後，據說彌陀原會出現多達3000個水池，而在秋季山上的樹木、植被轉為紅黃色時，更猶如一個巨大的調色盤。從彌陀原車站跟着彌陀原散步道走一圈，大約只需1小時，而且步道由整齊的木板鋪設，幾乎沒有起伏，輕鬆易走，值得預留時間遊覽。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：100日圓約兌7.2港元

機票：全日空（ANA）每周有多班航機來往名古屋中部國際機場，11月搭乘經濟艙來回名古屋及香港的票價約由3400元起（含稅及附加費)，詳情可瀏覽：www.ana.co.jp

交通：名古屋站乘搭JR特急至富山站，再於隔鄰電車站轉乘電鐵至立山站，全程約6小時；名古屋站至富山站，成人單程車費為4800日圓（約347港元），來回富山站至黑部湖，成人每位13,450日圓（約972港元）

查詢：bit.ly/2BBMCvg

■ 由我帶路

首先在iOS或Android手機上安裝ViewRanger活動紀錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器上輸入連結（bit.ly/2MUNEYp），手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以在程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，檢閱以往曾介紹的路線資訊。

文：Wongyim

編輯：王翠麗

電郵：lifestyle@mingpao.com