港女獨闖土庫曼 「地獄」奇火燒48年不滅

於網上基本上預訂不到土庫曼住宿，旅行者需到當地walk in，並且遵循嚴格的入住時間，過後即使有空房亦不會出租。美雪就曾因錯過入住時間，差點要流落街頭。（受訪者提供）

【明報專訊】土庫曼位於中亞，對香港人來說既遙遠又陌生。當地有個驚人的奇景——地獄之門，這個神秘大坑洞的熊熊火焰終年不滅，令這個國家的神秘色彩愈加濃厚。近半個世紀以來，地獄之門吸引着來自世界各地的冒險旅行者拜訪，包括曾到訪多個冷門國家，離職展開長途旅程的香港女孩美雪。（山旮旯系列之一）

文：Miss K

土庫曼原本是隸屬俄羅斯聯邦管轄的自治共和國（ACCP），1924年脫離俄羅斯聯邦改制升格為蘇聯直轄的加盟共和國，同年10月27日建立土庫曼蘇維埃社會主義共和國。1990年8月23日，土庫曼最高蘇維埃通過了國家主權宣言，翌年10月27日宣布獨立，改名土庫曼斯坦共和國。

大坑洞隱身荒漠 溫差驚人

土庫曼自1991年建國以來一直奉行鎖國政策，雖然擁有豐富的天然資源，國家相對富裕，但對外極度封閉，被外界稱為「中亞北韓」。地獄之門位於土庫曼的沙漠中部小鎮達瓦札，距離首都阿什哈巴德（Ashgabat）大約260公里，日夜溫差驚人（白天可高達50℃，夜晚可降至-33℃）。地獄之門的形成，有說是源於一個意外。

1971年，蘇聯地質學家在此地鑽探，卻因設備倒塌而意外造成了直徑近100公尺的大坑，包括有毒氣體在內的天然氣不斷湧出。為降低影響，科學家決定於坑內點火，目的是燃燒有毒氣體，防止擴散。原本預計數周之內天然氣便會消耗殆盡，但誰也沒想到這火一燒便燒了近50年，像是擁有源源不絕的能源，直到現在仍然沒有停止的迹象。

美雪表示，想去地獄之門的原因來自對地獄的想像：「我小時候曾經看過一本書，書上記載科學家用儀器探測地下1000公里深之處，發現到近似女人的慘叫聲，我想知道傳說中的地獄之門是否如我想像般神秘、深邃。」土庫曼交通不算便利，自行去地獄之門可以選擇火車或包車兩種方法：火車費用低廉，但班次稀疏，遊客需要於當地住一晚，不少人會直接於荒漠露營觀星。而美雪獨自一人則選擇了包車，找計程車司機議價後即可出發，來回首都車程約需6小時。

神秘金黄火光 愈夜愈美麗

地獄之門隱身在一片廣闊的荒漠中，四周植被稀疏，渺無人煙。它直徑近100公尺，深約30公尺，繞外圍步行一圈約需2至3分鐘。初見地獄之門，計程車還未到達坑邊，美雪遠遠見到坑洞和火焰已興奮得從車上大叫起來。

白天時，遊客不太多，晚上才是地獄之門最精彩最美麗的時間。夜幕低垂下，從地獄之門發放出來的金黄色火光圈格外耀眼，如幻似真，即使在1公里外仍能清楚看到，與空曠荒涼的大沙漠，形成強烈對比，更顯神秘與震撼。

國家封閉 簽證繁複昂貴

想要看這個絕世奇景，除了要有勇氣和妥善交通安排，最重要的是要拿到入境簽證。美雪表示，土庫曼的簽證是她遊歷了逾50個國家之中最難辦的一個：「土庫曼不太歡迎遊客，辦理簽證繁複而昂貴。」遊客可以申請旅遊簽證或過境簽證，但旅遊簽證費用高昂（持特區護照，費用約100美元/約780港元），而且需要參加旅行團或聘請導遊同行，每日平均需要100美元（約780港元）以上，所以不少旅客都是申請最多逗留5天的過境簽證（費用55美元/約429港元）。但不要以為過境簽證便代表容易申請，除了必須提早至少10個工作天親自到其鄰國的領事館申請，並須具體說明出入境計劃，以及提供下一個國家的簽證，而拒簽率亦相當高。香港沒有土庫曼領事館，美雪認識的遊客，包括她自己都是先飛到土庫曼鄰近國家，例如：伊朗、哈薩克等國辦理簽證，然後由陸路入境土庫曼。

兌換錢難 買火車票要「鬥塞」

由於資訊不流通，加上語言不通，美雪在土庫曼有不少奇特而有趣的經歷。「我在土庫曼看不到找換店，酒店又不肯和我兌換當地貨幣，我只好到雜貨店和店主指手畫腳兌換錢，幸好他明白我的意思，而且匯率不算太差。」又有一次，她到火車站買火車票時遭職員冷待。「土庫曼人沒有排隊的概念，大家都是鬥快塞進去售票處窗前，我好不容易才去到窗前，但售票員竟然因為不懂英文而選擇無視我，幸好有一個懂英文的當地年輕人挺身幫助我，及後更送我上火車。」比起其他國家，在土庫曼旅遊需要更多隨遇而安的彈性。

去土庫曼這麼不容易，是否值得這樣走一趟？美雪肯定地說：「土庫曼是一個會令人大開眼界的國家。」在鎖國政策下，遊客難以踏足土庫曼，因而變得神秘。但因愈來愈多遊客到土庫曼旅遊，土庫曼的面紗逐漸被打開，其中包括最引人入勝的地獄之門。沒有人預料到地獄之門能燃燒到什麼時候，但有機會看到這樣的奇景，也許是這個時代給我們的禮物。

● 專家解構

火焰可燒多數百年？

地質學家吳振揚博士（Young sir）指出，地獄之門火焰長年不滅，有賴其地下極豐富的天然氣蘊藏量。他表示：「天然氣是石油的副產品，地獄之門所在的一大片地域，遠至新疆及另一端的土耳其，從前都曾是一片汪洋。經過數以億年的地殼運動，海底的沉積物就成了今天的石油及天然氣。」他續說：「地獄之門就像個巨型的天然石油氣爐，一旦有了火種，只要還有燃料供給，便會繼續燃燒下去。」至於地獄之火何時會熄滅？Young sir估計火焰還會燃燒一段很長的時間，也許會再持續多數百年。

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均須申請簽證

匯率：1馬納特兌約2.3港元

交通：香港沒有直航航班來往土庫曼，較方便的方法是乘土耳其航空於伊斯坦布爾轉機，連稅價錢由7998港元起；或可於土庫曼鄰近國家如伊朗、哈薩克等經陸路入境

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com