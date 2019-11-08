旅遊情報：星戰迷搭上「X翼戰機」

【明報專訊】置身離地萬呎的飛機上，近看漆黑的無垠夜空，可會聯想《星球大戰》場景？為配合電影《星球大戰：天行者崛起》公映，聯合航空特別推出一架以此為主題的客機，乘客有機會在天際翱翔時體驗星際飛行的感覺。

這架以《星球大戰》巨著「天行者」最終章電影為主題的聯合航空波音737-800客機，由內至外充滿星味，機身塗上星戰迷熟悉的X翼戰機和鈦戰機，尾翼更印上絕地武士的武器——光劍，與黑色的背景形成強烈對比。客機內部亦設有特別佈置，例如座位頭枕加了《星球大戰》中兩大派系「第一軍團」和「抵抗勢力」的徽章。至於乘客登機時，機艙會播放《星球大戰》主題曲，以及於即日至12月底向乘客送上紀念胸章。

另外，聯合航空亦將會推出《星球大戰：天行者崛起》主題的個人護理套裝，以及發布電影角色有份參演的安全示範影片（united.com/starwars）。

值得一提的是，前程萬里會員可於MileagePlus Exclusives網站（exclusives.mileageplus.com）使用里數競投或購買獨家主題產品，包括參觀《星球大戰》於約旦的拍攝地點的旅遊套票等。

文：CHUNG