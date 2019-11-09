買入地契 銀行執錢 大富翁世界 港人搶先玩

獨家地契——每個入場人士憑門票上的QR Code，都可即場印製有自己特色名字的地契，當然你也可印上心愛的人的名字，大手筆地「送一塊地」給對方。（林靄怡攝）

幸運棋盤——在幸運棋盤前按鈕，便有機會贏取機票或其他禮品，甚至是開啟寶箱密碼的「機會」及「公益福利」卡，幸運兒可嘗試猜密碼並開啟寶箱，成功的話可獲得足金擺設、智能電話等豐富禮品。（林靄怡攝）

地道小食——主題館入口旁是小食區，提供多種改良版香港地道小食，包括花膠碗仔翅、金蒜燒賣；亦有大富翁特色小食，如印上幣值符號的刈包及加入大富翁先生糖霜公仔的咖啡。（林靄怡攝）

有錢執!——在大富翁超級電子銀行的透明箱裏，你要在限時20秒內，盡量拾取隨風飄揚的大富翁紙幣，面值由10元至500元不等，每10元大富翁紙幣可當作$1現金計算，於現場購買小食及禮品，每次限用3張。（林靄怡攝）

【明報專訊】許多人都夢想成為大富翁，可是我們與「大富翁」最接近的一刻，其實不過是朋友玩桌上遊戲「大富翁」的時候。如果有機會直接走進遊戲世界，見識真人大小的房車棋子、拿走「地契」，甚至贏取「金錢」來買東西……這些統統都不再是癡心妄想，因為真實版大富翁正等着大家，從起點開始出發「GO」！

想成為真正的「大富翁」，毋須居於山頂大宅，只要走到山頂廣場便可實現夢想。上月底開幕的大富翁主題館「大富翁夢想世界」，把桌遊變成真人遊戲，旅程從踏進大富翁先生的家開始，大家可以欣賞他的各種珍藏，包括不同版本的大富翁遊戲、棋子，以及逼真的衣服鞋襪等。接着走進大富翁市鎮，可以「腳踏實地」走進水務局、監獄、火車站等經典地標，還可以得到「地契」，以及讓你贏得大獎的「機會」！

主題館佔地近2萬多平方呎，裏面的佈置和遊戲設施都跟桌盤上的大富翁息息相關，而且不止影相打卡咁簡單，裏面有很多互動和有趣元素，甚有驚喜。例如水務局的設計是個投影互動遊戲，大家會看到不同顏色的水管在「漏水」，需要大家伸出援手幫忙「關水喉」；電子銀行則是一個「有錢執」的遊戲，走進一個充滿大富翁紙幣的透明箱子，不同面值的紙幣會被吹到半空，在限時內抓到的紙幣便可當現金折扣，用作於小食部及禮品部購物！

4DX體感動畫 融入港街頭元素

另一個必玩項目，是以4DX體感技術設計的動感影院，裏面播放一齣約4分鐘的動畫影片，講述大富翁先生發現被小偷偷去鑽石，繼而追捕他的過程，途中他會途經不少香港街道和地標。4DX除了讓觀眾戴上立體眼鏡後看到立體影像、隨着座椅擺動體驗震動和搖晃，還有氣味、水霧及風效等特別效果，令人猶如置身真實場景，非常刺激。

幸運棋盤有「機會」 贏大獎

「大富翁夢想世界」營運總監Gary Chan表示，大富翁串連了許多代的人，「我父母、我和我的下一代都認識這個遊戲，相信很多人都一樣，毋疑它是一個非常深入民心的遊戲。我們跟美國孩之寶取得授權，令這裏能成為獨一無二的大富翁主題館，是香港唯一，亦是全球第一站，稍後計劃在其他地方開設」。選址山頂廣場都有緣由，Gary說是因為太平山是香港版大富翁中最昂貴的地段，加上商場剛翻新，因此自然是首選。

他又指，主題館的製作團隊全是香港人，大家都希望加多一點香港特色，如場景中有香港消防街井、電話亭，在影片中又會看到電車在上環行駛。唯一的困難，是由於版權屬於美國公司，所以由零開始建館時，雙方一直要保持緊密溝通，慶幸最後都順利把一個平面紙板桌遊變身成一個立體兼有互動元素的主題館，Gary對此感到很驕傲和自豪。他又提提大家，記得在館內幸運棋盤一試運氣，看看有沒有遇上「機會」，贏取機票、足金棋子等禮物。

■大富翁夢想世界

時間：上午10:00至晚上10:00（須留意官網公布）

地址：香港山頂道118號山頂廣場3樓

票價：成人$260；3至11歲小童、長者$220

查詢：www.monopolydreams.com

文：顏燕雯

模特兒：Kelly

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com