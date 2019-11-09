陪大富翁用餐 棋盤紙幣放入肚

「地區特色」——配合大富翁主題，食物都以地區分類，香港「地王」太平山有矜貴的青胡椒牛油忌廉火炙龍蝦（中）；餐廳林立的尖沙嘴就有香煎鴨肝配香檳葡萄果醋汁（前）。（黃志東攝）

搶眼造型——巨型汽車棋子、立體遊戲板、M500紙幣，都是食得落肚的蛋糕！（黃志東攝）

「機會」美食——每名自助晚餐客人可獲「機會」卡一張，可換取以下其中一款美食：梅酒冰鎮鮑魚、和牛荷葉包、鮑汁鮮菇花膠扒、蒜蓉蒸蝦。（黃志東攝）

香橙松露朱古力蛋糕——這個香橙松露朱古力蛋糕與其他蛋糕分別於周五至日輪流供應，大富翁先生是全人手以糖皮製成，內有香橙味牛油蛋糕及松露朱古力軟心，這麼精緻的造型，誰會忍心切下第一刀？（黃志東攝）

【明報專訊】聽聞大富翁先生是個美食家，除了玩，還十分重視吃！太子帝京酒店最近推出全球首個官方授權的大富翁自助晚餐，把大小朋友都熟悉的棋盤遊戲化身成為可愛美食，有很多造型都十分有趣，實在叫人捨不得放進肚子呢！

「香港仔」歎海鮮 「中環」食西餐

大家都知道，玩大富翁時要來回各區地標「買地」，所以這個自助餐的主題，都會依據地區來分類，如中環區這個美食集中地，有燒羊鞍、燒美國肉眼及德國鹹豬手；香港仔有避風塘豉椒花甲、豉椒蟶子及豉油王魷筒等小炒佳餚；還有九龍城區的泰式海南雞飯、銅鑼灣區的日式刺身壽司及深水埗區的即煮粉麵等美食。

至於大富翁造型的食物，就有印上棋子造型的三文魚他他多士或日式玉子燒多士，還有印上大富翁幣值符號的洋葱煙肉焗薯蓉；甜品的賣相就更加維肖為妙，包括有大富翁先生嘜頭的奶黃包、巨型版汽車棋子蛋糕等。翻轉餐紙一看，原來是個大富翁棋盤，令人想即時拿起棋子造型朱古力，和朋友來比併誰可成為「大富翁」呢！

■花月庭×大富翁自助晚餐

供應日期：即日至11月30日

時間：周一至四晚上6:00至10:00，周五、六及公眾假期前夕晚上6:00至11:00（所有日子分為全時段及上下優惠時段

價錢：成人$528起，5至11歲348起（另收加一）

地址：太子道西193號 帝京酒店2樓

查詢：2622 6154