東京邂逅美少女戰士 可愛刺蝟捧上手

窗明几淨——DDD Hotel客房窗明几淨，以墨綠及皚白為主色，讓住客在此好好休息。（黃怡穎攝）

近距離接觸——處身香港的蝸居，未必有條件養隻毛孩作伴。到東京的寵物cafe，你可以近距離與兔兔、刺蝟互動，做幾分鐘朋友。（黃怡穎攝）

可愛刺蝟——若你獲得刺蝟歡心，可試試把牠捧於手心，親身感受牠可愛而不刺人的一面。（黃怡穎攝）

走出二次元——扮演美少女戰士的演員個個維妙維肖，當月野兔擺出「替月行道、儆惡懲奸」的手勢，當水野亞美一如動畫中酷美而寡言，當愛野美奈子好動而熱情地朝大家打招呼，台下的粉絲們都興奮地站起來拍掌揮手。（黃怡穎攝）

【明報專訊】香港人熱愛遊日本，一年去幾次也不覺悶。除了四季各異的美景及期間限定的美食，還有許多新開設的好去處。單是東京，今年就迎來了全球首間《美少女戰士》真人表演的show restaurant，另有多間特色主題住宿落成。打算明年去東京觀看奧運賽事的話，到時又多幾個好的落腳點。

美少女戰士可算是不少八九十後的集體回憶，動畫中幾名主要角色經常出沒的東京麻布十番區，早就成為粉絲們的朝聖地；今年8月中，美少女戰士真人表演的主題餐廳亦落戶於此區，只要預約入內用餐，就可以一邊享用特色餐飲美食，一邊欣賞舞台上由真人cosplay的演出。

餐廳每日共開放4個時段，中午只設餐飲服務，傍晚至晚間時段才有演出。場內因應座位與舞台的距離而分設兩種價位（7500日圓及 8500日圓，約539及610港元），入場費包一份指定餐點及一杯飲品。入場前粉絲可以在巨型新月布景打卡拍照，餐廳內亦設置了美少女戰士水手服的展覽區域，月野兔、禮服蒙面俠，還有其餘4位戰士的戰衣均以1比1的比例展示，精緻而俏麗。可惜場內沒有試穿環節，否則粉絲們定必興奮尖叫。

安坐於舞台前用餐，會發現餐點隱藏了不少細節，兔子模樣的咖喱飯、星形魚腐等等，就連飲品顏色亦配合角色設計。邊食邊看約40分鐘的舞台演出，從前只在電視上出現的角色在眼前又跳又唱，加上炫目的LED視覺效果，不少粉絲都非常投入。演出結束後，戰士們更會到台下與觀眾近距離打招呼及合照。臨走前，別忘了看看紀念品專區，選購幾件精品帶回家去。

◆美少女戦士セーラームーンShining Moon Tokyo

地址：東京都港區麻布十番1-10-10ジュールA B1F

查詢：sailormoon-shiningmoontokyo.com/

■秋葉原動物Cafe 探訪萌寵

近年日本流行不少以動物為主題的咖啡室，為大家提供與牠們近距離接觸的機會。Coo & RIKU在日本經營寵物生意已經有20年，擁有逾150間分店，除了出售寵物用品外，兼營寵物旅館和動物Cafe。其中秋葉原分店佔地3層，地面主要是展示及出售狗隻，2樓是兔兔及刺蝟咖啡室，3樓則是貓Cafe「空陸家」。

到2樓甫入門就要先脫鞋，並以酒精噴霧消毒雙手。店員會為每名客人以日文講解場內須知及動物特性，以至獲取動物芳心的秘訣。記者選擇先親親刺蝟，每兩個訪客共享一「盤」刺蝟的活動空間，選定好位置後，店員便把刺蝟放入盤內，只見牠時而走動，時而抖動鼻子，狀甚可愛。除了可以加購蟲乾零食親手餵食，亦可請店員把刺蝟放入自己手心，感受其蜷動身子、揮舞四肢的神態。

蔬果乾征服膽小兔

與刺蝟打過招呼後，「轉場」至數步之遙的兔子空間。一整排兔櫃內的兔子品種及樣子各有特色，是日放出與客人玩樂的其中兩隻身有斑點的兔子，常躲在角落處，但又總是難忍蔬果乾的引誘而徐徐步出，最終落於客人懷中。惟兔子始終膽小，店員還是不建議「強兔所難」抱起牠們。

由於場內空間有限，想入場與兔兔、刺蝟及貓兒玩樂前最好預約。入場費以時間計算，以booking.com的預約方案為例，828日圓（約60港元）可入場10分鐘，包一杯飲品，也可即場付款延長時間。要與萌寵玩樂，每分鐘都是錢吖。

◆Coo & RIKU 秋葉原店

地址：東京都千代田區外神田4-4-10

查詢：www.pet-coo.com/shop/shop-detail/?sid=1114

■藝遊東京新酒店 下榻「漫畫」浸溫泉

記得第一次去東京時，總是貪心地想走遍清單內所有行程，每天早出晚歸，酒店是什麼模樣也記不起了。後來學懂放慢腳步，下榻的住處不再只用於睡覺洗澡，還有慢慢享受的功能。以下3間新酒店各有特色，選定心水，作為下次出發東京遊的暫宿之地吧。

坐落在濱松町的Hotel Tavinos Hamamatsucho，由藝術設計師津田井美香操刀設計，以漫畫的筆觸創作出與旅行有關的畫作，並投射於牆身、走廊地氈以至房間被鋪上，讓住客猶如在漫畫書內過夜。打卡位無處不在，就連等電梯時都可以與身後壁畫合照。酒店大部分房間都一如普遍東京酒店般偏窄，不過2樓設置休息廳，有如青年旅館的公共區域，讓旅客互相交流，指定時間更提供免費咖啡及包點。

酒店服務員不多，由入住、退房、暫寄行李等都可以利用智能設備自助完成；就連問路，都可由AI服務員「TAVINOSHIORI」透過大型LED屏幕，以語音及影像解答問題，可選擇日文或英文。酒店眺望豐州人工島及台場，而且交通便捷，附近有JR濱松町站或百合海鷗線竹芝站，去羽田機場亦只需約30分鐘。

老酒店大翻新 停車場變畫廊

去旅行總想暫離紛擾，DDD Hotel正是一所讓你放空、舒坦的地方。這家擁有35年歷史的酒店，在家族第四代武田悠太接手後翻新轉型。店名3個「D」代表Design、Destination及Developing，當中的藝術意念可見於靜謐的大廳、乾淨知性的接待前台，以及由停車場改建而成的畫廊，定期轉換主題，展出東京新進藝術家的作品。

為了真正「休息」，以墨綠與皚白作為主色的房間均不設電視機，讓你專心享受從拱形窗戶照灑入室的自然日光，祥和的氛圍令身心不自覺就放鬆。房間設備不少都大有來頭，來自法國名牌Descamps的浴巾、京都老字號的牀套被套、日本本土品牌Aid的沐浴露與洗頭水、日本沙龍專業品牌Nobby by TESCOM的風筒等等，務求為住客驅除疲勞。

鬧市泡湯 賞新宿夜景

出遊日本想浸溫泉，卻不願舟車勞頓到郊外，開業不足半年的Onsen Ryokan Yuen Shinjuku正正是少見的東京市區溫泉酒店。選址於熱鬧的新宿五丁目，傳統日式風格外觀的酒店與周遭高樓相映成趣。酒店頂樓設有室內泡澡堂及露天溫泉，其中露天溫泉浴池的泉水源標榜引自箱根，旅客可以一邊泡湯，一邊俯瞰新宿夜景。室內泡澡堂亦會不時轉換主題，以10月下旬為例，酒店就因應天氣漸冷而在池水加入生薑，浸泡過後特別溫暖。

酒店內部裝潢簡潔而精緻，房間以木製家具及寢台式榻榻米為主，一般梳洗及泡湯的用品都一應俱全，就連和風茶壺都早已備妥，房客可隨時泡壺熱茶。肚餓了，可到地面的酒店餐廳享用鐵板燒及天麩羅等料理，晚市套餐約480港元起，食物質素加上環境配套算是合理，入住時不妨一試。

◆Hotel Tavinos Hamamatsucho

地址：東京都港區海岸1丁目13-3

查詢：hoteltavinos.com/tw/hamamatsucho

◆DDD Hotel

地址：東京都中央區日本橋馬喰町2丁目2-1

查詢：dddhotel.jp

◆Onsen Ryokan Yuen Shinjuku

地址：東京都新宿區新宿5丁目5-3-18

查詢：ryokan-yuen.jp/zh

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

機票：香港快運航空，香港來回東京羽田機場經濟客位約$2914 ，查詢：www.hkexpress.com

匯率：1港元約兌14日圓

出遊貼士：去旅行又要訂酒店，又要預約各種活動，其實可於一個平台內處理。一向以酒店訂房服務見稱的Booking.com，平台亦設有旅遊體驗預訂服務，去Sailormoon餐廳睇騷，去寵物Cafe親親萌寵，以至是六本木的酒吧tour、在漂浮酒吧Jicoo上夜遊東京灣歎雞尾酒等等，都能一次過在一個平台內處理，安排行程更方便。查詢：experiences.booking.com

文： 黃怡穎

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com

■有片睇

◆美少女戰士忠粉必去：bit.ly/32QQ3cR

◆與兔兔及刺蝟做朋友：bit.ly/2O4w7NW

◆3間東京新酒店介紹：bit.ly/376e3vw