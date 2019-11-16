跟地膽走入美食發源地 黃橋歎「泰版」唐人菜 潮州粥 燒肉 糖水爭寵

老薑糖水——Jeh Wan除了招牌豆腐花和豆漿，其他食品也有水準，單看這鍋浮着多塊老薑的糖水，就知道有幾足料。（基斯攝）

學生創作——Jeh Wan 的糖水既傳統也新穎，凍豆漿配湯丸、涼粉配美祿這等新鮮的配搭，原來都是由這一帶的學生創出來的。（每碗約55泰銖，約15港元）（基斯攝）

皮脆肉軟——Jeh O Chula的豬腩肉叫人一試難忘。脆而不硬的豬皮，肥瘦相間的軟肉，可醮少許甜醬油來吃。（100泰銖起，約26港元起）（基斯攝）

【明報專訊】燜豬髀飯、脆豬肉炒椰菜苗、明爐烏頭魚等，都是香港人隨口可以點出的泰國菜。然而對泰國人來說，這些都只是「泰版」中國菜，只是太過普及，當地人都懶得劃分界線。

基斯今次找來曼谷人朋友Nina帶路，撇開已「遊客化」的唐人街，走到曼谷另一個更加核心的美食發源地——黃橋（Saphan Luang，又稱Yellow Bridge），尋回今天香港已吃不到的唐人菜味道。

【地膽滋味行：曼谷篇（四之二）】

雜錦鮮魚粥 餸料遮蓋粥底

就在曼谷火車總站的MRT地鐵站Hua Lamphong和Sam Yan之間，很久以前有一條運河，一道黃橋便利行人往來。運河於上世紀60年代被填平，成為Rama IV大道的一部分，黃橋也拆除了，只留下一個寫了Saphan Luang的街牌。「那時我的爺爺在黃橋附近開了那裏第一個街邊檔，之後漸漸聚集其他做飲食的小販，黃橋於是旺了起來，慢慢成為道地飲食地標。」50年老店「黃橋魚粥」的老闆在其店內拿一張過了膠的店史簡介跟我們說。究竟誰是黃橋第一個開業的食檔，難以考證，但「黃橋魚粥」確實是這裏一個家喻戶曉的名字。

鎮店的雜錦魚粥，除了包含鯧魚和鱸魚兩種新鮮魚塊，還有厚厚的豬腰、豬肚、魚肚、肉丁、蝦和蠔，餸料之多，完全遮蓋了粥底，佐以熱騰騰的魚清湯和一碟要來醮的豆醬，這豈不是一碗老饕版的潮州粥嗎？黃橋魚粥的創辦人的確是潮州人，50年來堅持每天採購新鮮食材，這方面絕對能夠體現在這碗毫不花巧，卻讓每種食材都成為主角的潮州粥內。

對搵食為先的遊客來說，黃橋雖然不及唐人街（Yaowarat Road）知名，採訪當夜也比想像中冷清，Nina解釋這是因為泰國政府自2017年起，逐步禁止小販在街擺賣，黃橋是其中一個被整頓的地方，大家熟悉的Khaosan Road和Sukhumvit 38巷，同樣被列入整頓清單內。「很多小販都認為政府趕盡殺絕，因為擺賣街邊檔就是他們唯一的技能。」黃橋一帶，有條件入舖的都搬到與黃橋連接的Banthat Thong Road。美食猶在，只是沒集中在一起，沒有了昔日的熱鬧。

■黃橋魚粥

地址：1838 Banthat Thong Road, Khwaeng Wang Mai, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand

電話：+66 95 989 2978

營業：下午4:00至晚上10:30

人龍消夜店 豬腩肉一試難忘

跟黃橋魚粥相隔兩個街口的食店Jeh O Chula，門前的人龍和加開的餐枱，為Banthat Thong Road重現一分昔日黃橋的熱鬧氣氛。Jeh在泰語是「姐」的意思，所以Jeh O就是O姐，也是老闆娘的稱呼。笑咪咪的O姐說她40多年前接手這檔家族生意，招牌作是Mama-O，即泰國Mama即食麵配上現做的冬蔭功湯底，再放滿十足配料如鮮蝦、鮮魷、鮮肉丸、生雞蛋等等，一大鍋夠幾個人分，特別受這區的學生歡迎。

對即食麵的熱情未至於此的我，還是繼續我今次的「尋根」任務。我對Jeh O的豬腩肉一試難忘。那是一塊岩岩巉巉的燒腩肉，上枱前斬成一片片，賣相不及粵式燒腩仔般方正，但那鬆脆而不硬的外皮，稔滑而肥瘦相間、不用使勁咀嚼的軟肉，醮少許甜醬油來吃，嘩，簡直是人間極品！但要歎O姐的美食要有點耐性，事關每晚前來的客人平均都要花上好幾小時輪候，且愈夜愈旺。

■Jeh O Chula

地址：113 Soi Charat Mueang, Khwaeng Rong Muang, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand

電話：+66 64 118 5888

營業：下午5:30至凌晨1:00

新奇組合 涼粉配美祿

回頭向黃橋魚粥方向走一個街口，有間同樣愈夜愈旺的店也叫阿「姐」——Jeh Wan，不過是賣糖水的。店門前霸氣地打開一張巨型工作枱，外排放了多款預早包好的糖水，後面是一盆盆的糖水配料，一鍋豆腐花、一鍋豆漿，兩個阿姐以「摩打手」執配客人的點單，後面有人為前面補給。花多眼亂，東西是熟悉的，排場卻是陌生的。

「這絕對是中式甜品！」Nina說。沒錯，幾乎全部東西我都說得出名字，涼粉、熟薏米、生薏米、紅腰豆、銀杏……就是沒有試過這樣吃法。老闆端來三碗他們最受歡迎的糖水：凍豆花加豆漿配湯圓、生熟薏米涼粉花奶配刨冰加美祿、銀杏棕櫚籽紅腰豆花奶配刨冰，說這些其實都是經常來幫襯的學生們拼出來的配搭。味道是既得意也舒服，是小甜、冰冰涼涼，同時又感覺很養生。

喜歡薑茶的，看見那滾着多塊老薑的鍋必會心動，豆腐花粉絲更必要來店一試。泰國人做豆腐花多捨滑取濃，Jeh Wan的出品更是我記憶中吃過豆味最豐富的一碗，經營30年的老闆強調他們這碗招牌貨絕對是多豆足料的心機之作。

Banthat Thong Road有不少幾十年老食店，它們都有一個共通點，就是老闆睇檔和不開分店，保持食物水準之餘又與時並進，這種認真的味道和態度，已經是必吃的理由。

■Jeh Wan

地址：1700 Banthat Thong Road, Khwaeng Wang Mai, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand

電話：+66 81 421 3761

營業：下午3:00至晚上11:00

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：100泰銖兌約26港元

機票：Airasia香港來回曼谷，未連稅由858港元起（查詢：www.airasia.com/zh/hk）

酒店：Siam@Siam雙人房間連稅每晚由696港元起（查詢：www.siamatsiam.com）

協力：泰國政府旅遊局-香港辦事處（http://facebook.com/TAT.HongKong）

註：如需當地導遊帶路，可向以下旅遊平台查詢：http://www.facebook.com/jaideetours（中文），www.localalike.com（英文）

文：基斯

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com

■有片睇

地膽滋味行——曼谷篇：

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