歎星級spa不用飛 泰式雨霧洗滌身心

【明報專訊】滿街烏煙瘴氣，好想做一個spa，由頭到腳，洗滌身心。做spa，首選當然是飛到泰國，在泰式園林下好好享受。但年尾無假期無盤川？不怕，留港做spa一樣有好選擇。有泰國星級酒店水療來港開設spa，更帶來全港唯一的泰式雨霧水療，在6個花灑的水力按摩下，洗掉一身疲勞。

Spa精對泰國的Banyan Tree（悅榕集團）一定不會陌生，這個建立於上世紀90年代中的星級度假品牌，當年是不少忙碌港人的充電樂園，一有長周末，即飛到布吉、曼谷來一趟spa之旅。近年，Banyan Tree將spa擴展到不同地區，最新於將軍澳私人屋苑藍塘傲開設Angsana Spa。雖然品牌早前已登陸本地酒店及高級會所，但主力接待酒店住客及會所客人，今次就服務全港spa精，但暫時只接待女賓，至明年才全面接待所有客人，包括男賓。這裏的5名按摩師及經理全是泰國人，聽到聲聲Sa－Wa－Di－Ka，真的有身處泰國歎spa的錯覺。

佔地逾6000呎 35款spa任揀

Angsana位於屋苑一隅，設獨立門口，跟一般設於商場內的spa氣氛截然不同。佔地逾6250平方呎的spa，分上下兩層，相對泰國的spa，地方當然不算特別大，但在寸金尺土的香港已算相當不錯。上層是接待處，客人入店可先坐下，慢慢享用welcome drink，採訪當天，泰籍接待員便奉上「當天特飲」——Summer Violet，以大熱的蝶豆花、菠蘿及鮮橙調成的果汁，非常醒神。泰籍經理說特飲的配搭全來自品牌總部，會按時令轉換。接着，便可以在35個選項中，揀一個適合自己的，好好享受。

6花灑射出暖水 按摩不同位置

沿樓梯走到地庫，休閒區掛滿Banyan Tree式的木雕掛畫，裝飾擺設充滿泰式風情，唯一可挑剔的是燈光略嫌太猛，帶點私人屋苑會所的感覺，若燈光稍為調暗，泰式感覺會更強烈。地庫樓層共設6間獨立套房，包括3間雙人房及3間單人房，每個套房設獨立沐浴間、洗手間。其中一間是特別房間，附有按摩浴缸；另一間特別套房則設有全港唯一的泰式雨霧水療，並附設蒸氣浴室。客人俯臥在牀上，特設的 6 個花灑便會噴射出暖水打在身體不同位置，放鬆身心。按摩師表示6個花灑頭可根據客人的要求調校力度。整個雨霧水療長達兩小時，包括：蒸氣浴、雨霧、磨砂、按摩等。客人先來個蒸氣浴，打開全身毛孔，再享受6個花灑雨霧的噴射按摩，按摩師以茉莉花、芝麻、杏仁等混合塗料塗在客人身上磨砂。清洗後，可繼續享受不同類型的按摩，可選最具品牌特色的Angsana按摩，或混合了較輕柔的瑞典式按摩的fusion選項，按摩師先將品牌精油塗在客人全身，再從肩頸慢慢按摩至後背、大腿、小腿及腳掌。幽暗的環境裏瀰漫着淡淡柑橘味，配合輕柔的背景音樂，身、心靈可全面放鬆。享受按摩後，客人可靜靜品嘗新鮮茶點，包括水果、乳酪及熱薑茶或龍眼茶。

這裏除了設女士服務，也有專為家庭客人而設的雙人療程，明年推出男賓服務後，歡迎夫婦同行，或由父或母帶上一名子女享受輕鬆時光。由即日起至12月31日，更推出多項迎新優惠，於周一至四上午11時至下午3時，客人可以優惠價$650享用60分鐘泰式按摩；而選擇其他時段或按摩種類均可獲得八折優惠。

■Angsana Spa

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下5號舖

查詢：2792 6626

註：另收加一服務費

文：盧靖賢

模特兒：Jade

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com