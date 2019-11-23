跳出牛車水老巴剎 味遊獅城新「煮」意

香茅糯米雞卷——梁兆基是新加坡名廚，這款香茅糯米雞卷是他和泰籍妻子的「中泰合璧」作品。（28新加坡幣，約161港元）（黃志東攝）

【明報專訊】不少人往新加坡旅遊，都會去經典的牛車水或老巴剎美食廣場搵食，但每次去相同地方難免沉悶。除傳統的海南雞飯和肉骨茶，還有其他選擇嗎？不少重遊獅城的旅客會四處發掘新口味，記者最近走訪了幾間食店，發現不少廚師注入新意，以匠心炮製各式東南亞美食。

「雨林」下歎名廚中菜

聖淘沙是新加坡度假天堂，不少旅客都會花一整天在島上遊玩。島上餐廳多不勝數，而位置較偏僻、要乘穿梭巴士前往的逸濠酒店（Equarius Hotel）有間以雨林為主題的中菜餐廳。

餐廳大廚是入行超過30年的梁兆基，曾出版多本食譜，常在當地烹飪活動亮相，在當地的知名度媲美香港的鼎爺。梁今年獲世界名廚峰會（World Gourmet Summit）頒發終身成就榮譽獎，曾在美國前總統喬治布殊及英女王面前獻技。

香茅糯米雞卷 飯香肉香交纏

「中菜餐廳不掛大紅燈籠、不播中樂，改以西餐廳設計，是想客人慢慢、舒服地邊品酒邊享受美食。」在柔和燈光和爵士樂環境中，梁師父以粵語娓娓道來餐廳特色。「傳統中菜廚房有求必應，但我們貴精不貴多，每晚主菜選擇不超過15款。」師父推介醒胃前菜芒果芥末蝦球。彈牙蝦球散發香濃芥末和蜜糖味，伴碟的芒果肉新鮮醒胃，輪流放入口刺激味蕾，譜奏出甜酸辣的交響樂。而主菜香茅糯米雞卷則是他和泰籍妻子的「中泰合璧」傑作。嫩滑雞腿肉用泰式香茅醃製2小時後，包捲中式糯米飯放入焗爐。雞肉在180℃高溫中擁抱糯米飯，17分鐘後肉味飯香雙雙交纏。「請不要用筷子，用餐刀切開它才可欣賞其豐富層次感，入口充滿香濃肉味和飯香。」

■Forest森

地址：Equarius Hotel, Lobby, Resorts World Sentosa

查詢：www.rwsentosa.com/zh-hk/restaurants/forest

檳城「沙律」 微暖夠體貼

記者今趟接連走訪幾間食店，分別品嘗了檳城、粵菜和獅城美食，感受大廚們的創意和匠心。

「檳城傳統美食多在車仔檔出售，為免新加坡食客滿頭大汗，決定在商場開舖。」Penang Culture負責人Petrina指大部分食材是由檳城入口，推介招牌美食檳城囉喏。「它以青瓜、菠蘿、石榴、青檸、魷魚、花生及油炸鬼炒成，有點像微暖的沙律。」Petrina說。香脆的油炸鬼、鮮甜爽口的鮮果和煙韌的魷魚結伴在口腔躍動，十分特別。

■Penang Culture

地址：B2-23E, Vivo City, 1 Harbourfront Walk

查詢：www.gdgroup.com.sg/penang-culture

溫和叻沙 開足日與夜

不少怕辣的人對叻沙卻步，這家新加坡叻沙香而不辣，就適合怕辣的人了。「店子由家族經營37年，叻沙按新加坡傳統以椰漿調製，味道溫和易入口。」店主Javier說煮法雖按照傳統，但餐廳卻破格以24小時經營。若認為魚蛋粉麵太飽肚，消夜時可考慮叻沙肉丸配汽水。

■Pandan Gardens Fishball Noodles

地址：2 Choa Chu Kang Loop

查詢：www.pgfn.com.sg

上酒樓嘗傳統薄餅

品食之家（Pin Si Kitchen）是中式酒樓，傳統薄餅是其得意之作。雖說是薄餅，賣相卻有點像壽司，把沙葛、生菜、雞蛋白等材料切絲後，用餅皮包捲後切開成小件。大廚說進食時千萬不要點醬，因製作時已加入適量甜醬和甜豉油。

■品食之家

地址：60 Yishun Ave 4, 02-V1 Yishun Safra Country Club

查詢：pinsi.com.sg/chinese-restaurant

印尼冬甩 啖啖紅薯香

印尼傳統甜點口味偏淡，為迎合年輕人口味，20多歲的女店主Aqirah提升糖的分量。「甜味太重會蓋過材料味道，所以製作紅薯冬甩時我會稍減麵粉分量以釋放紅薯味。」冬甩外皮香脆，內裏煙韌，入口後紅薯香氣沿齒縫四處擴散。另外，店主亦極力推介一款香脆班戟。班戟上滿佈芝士、朱古力及煉奶等配料，香甜可口。

■Markozar

地址：Blk 348 Yishun Ave 11

查詢：http://www.facebook.com/markozarmarkozar

遊蒸餾酒廠 細味「Butterfly」

除了美食，到新加坡還可品嘗美酒。當地Brass Lion Distillery蒸餾酒廠的出品帶有多種花香和柑橘香氣。酒廠除設品酒區，還定期舉辦導賞團介紹製作過程，歡迎遊客參加。

■Brass Lion Distillery蒸餾酒廠

地址：40 Alexandra Terrace

查詢：brassliondistillery.com

●旅遊錦囊

簽證：持香港特區護照前往新加坡毋須簽證

匯率：1新加坡元（SGD）兌換約5.7 港元

機票：香港往返新加坡，機票約$1670至$2500

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com

●有片睇

想來一場新加坡美食遊？立即去片：bit.ly/347Q3GN