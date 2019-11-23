閨密相約夢幻烘焙店 學做甜品兼呃like

休閒角落——雖然店方鼓勵大家把完成品帶回家中，但亦設有小小休閒角落，讓大家免費冲調飲品兼即場享用成品，當然，也有人視之為打卡時不能缺少的地方。（黃志東攝）

試用化妝品——Venus人脈甚廣，除了店內廚師機獲品牌KitchenAid贊助，更與不同的化妝品牌合作，客人可試用店內各款化妝品，遇上合適的更可購買，滿足熱愛shopping的女生。（黃志東攝）

附設自拍神器——店內每個位置都可以是「打卡」位，而每張工作枱上均附有自拍神器。Venus表示特地用上可拆卸的佈景裝置，方便定期更換店內裝飾品，吸引客人再來玩。（黃志東攝）

零失敗——無論是地獄廚神或烘焙高手，來到裝潢夢幻的BakeBe，都可與三五知己好好體驗一次零失敗的甜品製作之旅。（黃志東攝）

【明報專訊】女生身邊總有兩三個閨密，閒來無事相約睇戲shopping食飯，直落吃完甜品，還是難捨難離。想為姊妹淘尋找更多精彩節目嗎？有沒有想過一起去學做甜品影靚相，或者包廂邊看電視邊品嘗美味料理，聊個翻天覆地，sweet到連男朋友都妒忌。

少女味裝潢 處處打卡位

第一次來到BakeBe，真的會以為它是一間美容院——全粉紅裝潢、發光拱門、仿真花牆，少女味滿溢全店。創辦人支嚳儀（Venus）不諱言：「這裏每一個位置都是以網紅的概念出發，每個客人來拍照放到社交媒體，都可以成為我們的宣傳渠道。」

曾經擔任製片、NowTV美食及時尚節目主持的Venus，去年4月於灣仔開第一間店，當時設計以溫馨為主，屬試驗性質。她發現10個客人中有8個根本不會做甜品，但很享受與朋友一起玩、一起拍照留念的過程，於是今年8月於尖沙嘴開設第二間分店時，便以高端、網紅打卡為定位。「我這裏收費說不上便宜，但其實跟坊間買一個蛋糕的價錢相差並不遠，用我們這裏的成品來拍照還可以獲更多『like』。」

甜品逾百款 每月換3至5款

雖然以打卡影相呃like為賣點，但店內的烘焙製作亦不馬虎。在食譜設計上，Venus找來不少酒店業達人及廚師幫忙，如前Cova餅廚就為她設計了最初17款甜品menu，現時團隊已設計出逾百款食譜，每月更換3至5款，讓客人每次來到也有新鮮感。其次，她與兩位從事IT業的合伙人，把食譜步驟放上App，方便客人逐步做好甜品。「我特地到台灣研究當地自助烘焙店的做法，雖然他們讓客人用平板電腦，但是採用pdf模式，每個頁面用6、7張圖片來講解做法；我們用App來做，每個頁面只有一個步驟，看不明白的可按鍵返回前一步驟再看，務求助客人在零錯誤下完成甜品。」她更表示不怕公開食譜，「因為我賣的是體驗」。

■BakeBe

地址：尖沙嘴美麗華廣場二期1樓170號舖

收費：以每份甜品計算，約$220至$600

查詢：3165 8279

文：顏燕雯

模特兒：Angel & Kelly、Alice & Yoko

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com