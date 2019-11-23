姊妹淘「太空」包廂 唱歌食飯傾餐飽

【明報專訊】與閨密聚會總是「雞啄唔斷」，想找個地方盡情聊天又怕聲浪騷擾別人，不如包廂吃個午餐或晚餐，一邊欣賞音樂一邊品嘗美食，一樂也！

你以為包廂一定很貴嗎？要很多朋友一起才能做到嗎？其實只有兩個人，加每人一個午餐的價錢，便能成事。銅鑼灣的全新概念店COSMOS @ redmr，對香港人來說是個嶄新的餐廳經營模式。表面上它像一般餐廳，提供輕食如多士、壽司拼盤和沙律，以至拉麵及咖喱飯午餐、四道菜晚餐等，不過，這裏最特別的是設有29間特色房間，每個房間各有梳化、枱和電視，配有卡拉OK、電視或其他體育、電影頻道等，可容納1至8人不等，於開幕優惠期間惠顧午餐或晚餐，便可以與朋友在這個隔音房間裏逗留3小時，自由自在談天說地，吃喝玩樂。這裏更營業至深宵，任何時間只要房間未客滿，毋須預約便可與友人來個包廂短聚。

這裏以太空設計為靈感，你可以看見場內佈滿大大小小的太空人模型，還有一個巨型屏幕播放着太空人登陸月球的影片。場內也會播放各種音樂，氣氛悠閒寫意。如果嫌廂房不夠開揚，也可選擇於共用空間THE SPACE的Coffee Bar點一杯咖啡，或是特製果汁、cocktail和各種輕食，待在那裏放空，或帶上手提電腦輕鬆地工作。

■COSMOS @ redmr

營業時間：周日至四上午11:00至午夜12:00；周五、六延至翌日凌晨3:00

地址：銅鑼灣謝斐道482號2樓

收費：11月30日前午市時間（上午11:00至下午5:00）點叫午餐（$98起另收加一），可享用獨立房間3小時，之後每3個鐘$120/位另收加一（價錢可用作點餐）；下午5:00後點叫晚餐（$198起另收加一）可享用獨立房間3小時，之後每3個鐘$180/位另收加一（價錢可用作點餐)

查詢：3125 3113