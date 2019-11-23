My Melody陪你下午茶 重拾少女情懷

夢幻蛋糕——除了下午茶，店舖亦推出VIVE x My Melody系列蛋糕，一磅裝My Melody Uni-cone蛋糕（右，$850），設計貫徹VIVE獨有的夢幻格調。而My Melody Strawberry Cake（前，$58）乃My Melody Tea Party下午茶的甜點之一，吃過喜歡的話，大可把這個迷你版帶回家。（黃志東攝）

【明報專訊】無論你是哪個年代的中學生，身邊總能找到一個喜歡粉色兔子My Melody的女生，這個「好朋友」今次化身成afternoon tea，陪大家走進粉紅色的飲食國度！Vive Cake Boutique推出期間限定My Melody Tea Party下午茶套餐，位於中環的店舖變成My Melody迷的夢幻樂園，入口處有一個約1米高的My Melody公仔迎接大家，店內飾滿粉紅玫瑰，牆上掛有一幅異常搶眼的巨型My Melody圖畫，非常震撼。

Afternoon Tea Set實屬「打卡」首選，鹹甜點味道各有特色，層架上層是甜點精選，包括：棉花棒棒糖丶檸檬吉士醬馬卡龍丶牛油曲奇蘋果撻丶士多啤梨馬斯卡邦慕斯蛋糕及提子英式鬆餅配忌廉果醬；下層鹹點包括煙三文魚鷹嘴豆泥多士及明太子意粉。如果點選咖啡，更會有My Melody輪廓造型的幼滑奶泡咖啡，提提大家別被吸引得只顧拍照而忘記品嘗呢！

■Vive Cake Boutique

My Melody Tea Party下午茶套餐

供應日期：即日至2020年1月31日

供應時間：周四至日及公眾假期，下午2:30至6:30

費用：一人份$240；二人份$480；另收加一

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖

查詢：9602 2869